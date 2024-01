A Prefeitura de Belo Horizonte estará presente em uma das maiores feiras de turismo do mundo. A 44ª edição da Feira internacional de Turismo (Fitur) acontece de 24 a 28 de janeiro, no Ifema-Madrid, na Espanha, abrindo o calendário oficial das grandes feiras de turismo pelo mundo. Ao longo de cinco dias, o espaço reunirá profissionais do turismo e interessados em conhecer as últimas tendências do setor, assim como o público em geral interessado em informar-se sobre destinos em oferta.

Representada pela Belotur, a PBH participa do evento em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (EMBRATUR), que após a seleção da empresa municipal em chamamento público, ofertou um espaço no estande e a realização de diversas ações promocionais em conjunto por meio da gastronomia. Representando um dos maiores atributos da capital mineira, fato comprovado com o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela Unesco, o chef mineiro Yves Saliba, do restaurante Per Lui, irá apresentar uma aula show, mostrando o preparo do pão de queijo para os presentes. As aulas acontecerão no dia 26, com foco nos profissionais da área, e no dia 28, agenda voltada para o público final presente na Fitur.

Além disso, a representante da Belotur irá cumprir agendas estratégicas com o trade turístico, apresentando ações de promoção de Belo Horizonte e destacando a cidade como um polo turístico gastronômico. Também será oferecida uma degustação da tradicional combinação mineira de goiabada com queijo em um evento especial durante a Fitur, voltado para apreciadores da alta gastronomia.

LEIA TAMBÉM: Lembre-se: todos são os melhores lugares do mundo para viagens

“Para a Belotur é de extrema importância participar de agendas internacionais dessa magnitude, destacando o destino Belo Horizonte em uma das maiores feiras do setor a nível mundial. A Fitur trabalha o relacionamento de negócios, com todo trade turístico, e também é aberta ao público final. Estar nesta agenda em conjunto com a Embratur reforça a nossa capacidade de articulação com esses atores. Vamos mostrar ao mundo como nossa cidade é surpreendente e como trabalhamos a capital como Cidade Criativa da Gastronomia”, afirma Marina Simião, diretora de Marketing e Promoção Turística da Belotur.

Uma das maiores feiras de turismo do mundo – FITUR

A Feira Internacional de Turismo (FITUR) é o ponto de encontro global para os profissionais do turismo, além de ser o evento líder para os mercados da região Ibero-América. A agenda, de referência global para o setor turístico, reúne uma grande diversidade de talentos da área, com especial atenção às áreas especializadas. A edição de 2024 terá como país convidado o Equador, e contará com a presença de representantes de mais de 130 nações. O Equador será o protagonista da feira, possibilitando o fortalecimento dos vínculos comerciais com o mercado espanhol.

Acompanhe o Uai Turismo também no Instagram @portaluaiturismo.

The post Prefeitura de Belo Horizonte participa de uma das maiores feiras de turismo do mundo appeared first on Uai Turismo.