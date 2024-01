O ano já começou, e no turismo um dos principais marcos é a realização da Feria de Turismo de Madrid – Fitur. Feira que abre o calendário internacional de feiras e encontros do turismo, na cidade que abriga a sede da Organização Mundial do Turismo, e que podemos considerar um termômetro de como será o setor ao longo do ano.

Se você é profissional do setor ou se tem interesse em conhecer um pouco mais sobre as atividades durante estes eventos, segue abaixo uma lista resumida de feiras de turismo e negócios que acontecem em 2024:

Feria de Turismo de Madrid – FITUR – 24 a 28 de janeiro – Madri – Espanha

Showcase Britain – 25 e 26 de janeiro – Londres – Inglaterra

Florida Huddle – 4 a 6 de fevereiro – Flórida – Estados Unidos

Bolsa de Turismo de Lisboa – BTL – 28 de fevereiro a 3 de março – Lisboa – Portugal

Internationale Tourismus-Börse Berlin – ITB – 5 a 7 de março – Berlin – Alemanha

World Travel Market Latin America – WTM – 15 a 17 de abril – São Paulo – Brasil

Minas Travel Market – 26 e 27 de abril – Belo Horizonte – Brasil

51º Abav Expo – 25 a 27 de setembro – Brasília – Brasil

Feira Internacional de Turismo – FIT – 28 de setembro a 01 de outubro – Bueno Aires – Argentina

Seguramente 2024 será o ano em que as feiras e eventos voltarão com força total, por isso, convidamos mais uma referência no setor para compartilhar suas perspectivas para o futuro do turismo: Jeanine Pires.

Professora, palestrante e consultora experiente para empresas e destinos do setor de turismo. Primeira mulher a presidir a EMBRATUR, é co-founder da startup ONER TRAVEL e especialista em inteligência de mercado em marketing turístico. Jeanine tem uma carreira no setor privado e público de viagens e turismo, com destaque como Presidente de Conselhos de Turismo como o da WTM Latin America e Fecomércio São Paulo. É sócia da Pires Inteligência em Turismo e ex-diretora de Alianças e Relações Governamentais da CVC Corp; tem artigos e livro publicados no Brasil e no exterior.

Todos são os melhores lugares do mundo para viagens

Jeanine Pires

Começa mais um ano de agendas lotadas, viagens e a pergunta: como o Brasil pode fazer sua promoção nas ações BtoB com uma nova cara? E chegar ao cliente potencial de forma mais efetiva? Entendo ser essencial planejar esse trabalho com inovações e estratégias tecnológicas que façam o Brasil se destacar no cenário turístico global em 2024. Este ano, com o retorno vigoroso de feiras e eventos internacionais, o Brasil tem uma oportunidade única de promover suas maravilhas naturais, cultura vibrante e hospitalidade inigualável através de técnicas de marketing inovadoras e criativas. Mas isso não pode ser um copia e cola do orçamento de 2023. Nem, ainda, o investimento de tempo e recursos sem o uso de dados e a tomada de decisões sólida.

Somos conhecidos por nosso espírito alegre e ambiente diversificado, devemos capitalizar essas características, integrando-as em campanhas de marketing digital. Utilizando realidade aumentada e realidade virtual, podem ser criadas experiências imersivas que transportem potenciais turistas para o coração do Carnaval do Rio, as praias paradisíacas da Bahia, ou até mesmo para a imensidão da Amazônia, tudo isso a partir do conforto de suas casas. Estas tecnologias não só cativam a audiência com uma amostra sensorial do destino, mas também podem posicionar o Brasil como um pioneiro na adoção de inovações tecnológicas no turismo.

Além disso, a inteligência artificial pode ser utilizada para personalizar ofertas e recomendações baseadas nas preferências dos usuários, melhorando a experiência do cliente desde o planejamento até a estadia. Isso demonstra um comprometimento com a satisfação do turista e um entendimento profundo das tendências modernas de consumo.

A promoção de destinos turísticos brasileiros em 2024 deve ir além dos métodos tradicionais. A incorporação de estratégias de marketing de conteúdo, com foco em storytelling autêntico e envolvente, ressoa com o público global, criando uma conexão emocional com o Brasil. Histórias que destacam a cultura local, a gastronomia, as tradições e a beleza natural do país podem ser compartilhadas através de plataformas de mídia social, blogs e podcasts, atingindo uma audiência ampla e diversificada.

A colaboração com influenciadores digitais e criadores de conteúdo locais também é uma tática valiosa. Eles podem oferecer perspectivas únicas e autênticas sobre o que o Brasil tem a oferecer, aumentando a visibilidade e atração do destino em mercados internacionais.

Para que o Brasil se destaque no cenário turístico internacional em 2024, é crucial adotar uma abordagem de marketing que combine inovação tecnológica, personalização, storytelling criativo e colaborações autênticas. Isso não só aumentará a visibilidade do Brasil como destino turístico, mas também estabelecerá o país como um líder em marketing turístico inovador e criativo.

