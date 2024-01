Nova Petrópolis: o refúgio refrescante para o verão

Com a chegada das altas temperaturas, muitos buscam refúgio em destinos que oferecem não apenas beleza natural, mas também uma escapada refrescante do calor intenso. Entre as opções que se destacam neste verão, Nova Petrópolis surge como uma joia no Sul do Brasil, encantando visitantes com sua atmosfera acolhedora, paisagens deslumbrantes e uma variedade de atrativos que prometem tornar a estação ainda mais especial.

Além de ser uma ótima opção para quem busca fugir da agitação do Litoral e ainda aproveitar temperaturas mais baixas, Nova Petrópolis também é conhecido pela intensa programação especial durante o período, promovida pelo Verão no Jardim da Serra Gaúcha.

Dentre a diversidade de atrações, Nova Petrópolis se apresenta como o destino ideal para quem busca uma escapada refrescante neste verão. Com uma combinação irresistível de beleza natural, atividades ao ar livre, gastronomia saborosa e eventos culturais, a cidade proporciona uma experiência completa e memorável para todos os que a visitam.

Confira abaixo algumas opções que fazem de Nova Petrópolis o destino ideal neste verão:

1 – Contemplar os jardins floridos

Reconhecida como Jardim da Serra Gaúcha, a cidade se destaca pelo espetáculo de cores que formam parte da paisagem local, proporcionando um ambiente ainda mais agradável para explorar. No verão, o colorido dos jardins é intensificado com canteiros e árvores florescendo e encantando quem passa. Para os que quiserem levar parte deste colorido para casa, a Floricultura Úrsula, a maior floricultura do Sul do Brasil, oferece um shopping center para você mesmo criar seu jardim.

2 – Passear ao ar livre

Entre as diversas opções de passeios ao ar livre, com áreas arborizadas, estão os parques como Aldeia do Imigrante, Esculturas Parque Pedras do Silêncio e Ninho das Águias. Nos dois primeiros, é possível unir lazer e história, se conectando com as origens germânicas do município. Já o Ninho das Águias oferece, além do espaço de contemplação, aventura para quem quiser experimentar até mesmo voar de parapente.

3 – Degustar as diversas cervejarias artesanais

Para refrescar os dias mais quentes e degustar sabores autênticos, Nova Petrópolis é lar de diversas cervejarias artesanais como Edelbrau, Traum e La Birra que além dos seus produtos, proporcionam experiências, inclusive sensoriais, atraindo públicos que vão além do cervejeiro.

4 – Aproveitar as piscinas dos hotéis

Após um dia de passeio, nada melhor que descansar nos hotéis de Nova Petrópolis – muitos oferecem além das acomodações, piscina. Os Pousada da Neve, Jardins da Colina e a Pousada dos Plátanos são alguns dos que oferecem estrutura completa tanto para quem quer explorar a cidade quanto para quem busca opções familiares.

5- Participar da programação do Verão em Nova Petrópolis

Este período do ano também é conhecido pela intensa programação cultural do Verão no Jardim da Serra Gaúcha. Com início no terceiro final de semana de janeiro, a iniciativa envolve caminhadas, shows musicais, encontros de motos, rurais, taekwondo, competições esportivas e eventos com cervejas, figo e mel. A celebração do aniversário de Nova Petrópolis, Carnaval e muitas outras atrações também fazem parte da lista de atividades do evento. O cronograma completo está disponível aqui.

