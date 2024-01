Olímpia, em São Paulo, é o paraíso dos parques aquáticos

Parques aquáticos são empreendimentos com demandam grandes investimentos, tanto em estrutura quanto em serviços e segurança. Apesar de existirem diversos parques aquáticos Brasil afora, realmente a cidade de Olímpia, no interior de São Paulo têm se destacado. Além da localização extremamente favorável para quem está no Sudeste, as águas termais morninhas garantem as visitas praticamente o ano todo.

Aliás, o parque aquático mais visitado do Brasil e o 4º do mundo está justamente lá! É o Thermas dos Laranjais. Independente de você já ter ido ou não em um parque aquático, a estrutura impressiona. São mais de 55 atrações para quem quer praticas esportes aquáticos, para famílias com crianças pequenas ou maiores, para os mais radicais e também para quem quer dar aquela relaxada.

Um dos brinquedos mais icônicos do Thermas dos Laranjais é o gigante Lendário, considerado o maior complexo de toboáguas radicais do Brasil, o gigante Lendário é único no Brasil!. O Lendário possui 5 pistas de toboágua suspensas por uma plataforma com 5 toboáguas, sendo 3 de corpo com cápsulas e 2 de boias, com elementos inéditos no Brasil. Cada pista tem o nome de personagens do folclore brasileiro, como Boitatá, Saci Pererê, Cuca, Iara e Boto e você pode chegar a 70 km/horas.

Para quem não é tão corajoso assim existem opções mais medianas ou tranquilas como piscinas de ondas, rio lento e rio selvagem, spa e ofurôs.

Onde se hospedar

Para ter fôlego para tantas atrações o ideal é se hospedar perto do parque. Existem diversas opções na cidade, mas para quem não quer perder tempo a melhor opção é o Wyndham Olimpia Royal Hotel, que fica praticamente dentro do Thermas dos Laranjais. O hotel possui entrada exclusiva para o Thermas dos Laranjais com acesso livre. Então, se não quiser almoçar no parque, por exemplo, é possível voltar para o hotel e almoçar por lá, dar uma descansada e voltar para a diversão.

O Wyndham Olimpia, além de muito lazer, oferece entrada exclusiva ao parque por dentro do hotel. (Foto: Uai Turismo)

Cansou do parque aquático? O Wyndham Olimpia Royal Hotel ainda possui 11 piscinas climatizadas, sendo 2 cobertas, 10 ofurôs, saunas, jacuzzis, SPA’s, academias, brinquedotecas, salas de jogos, quadras esportivas e Equipe de Recreação.

Os quartos são para todos os gostos, desde suítes com hidromassagem até quartos temáticos de dinossauros que enlouquecem as crianças. Afinal, a diversão e a fantasia não param nunca por lá.

O quarto temático de dinossauros mantém a fantasia até na hora de dormir. As crianças se divertem. (Foto: Uai Turismo)

Além dos parques aquáticos: mais opções de passeio em Olímpia

Centro: o centro da cidade é bem agradável à noite, quando os parques aquáticos já estão fechados, com opções interessantes para petiscos ou jantar.

Museu de Cera: que tal encontrar o Homem Aranha, Harry Potter, Frozen, a Turma do Bob Esponja, ou os nobres Michael Jackson, Família Real do Reino Unido ou ainda os assustadores It, Freddy Krueger, Chucky? E em tamanho real? O Dreamland Museu de Cera Olímpia possui 30 cenários incríveis e mais de 70 personagens do cinema, da música, da televisão, do esporte, da política e da história. A visita agrada crianças e adultos.

Além da visita é possível tirar fotos produzidas no Dreamland Museu de Cera Olímpia. (Foto: Uai Turismo)

Vale dos Dinossauros: outra atração que agrada bastante a meninada é o passeio pelo Vale dos Dinossauros. A visita começa com uma breve história sobre os dinossauros em um cineminha e segue para a área onde é possível conhecer mais de 30 espécies de variados tamanhos e que se mexem! E claro, garantir muitas fotos!

Os dinossauros em um ambiente natural tornam a visita mais realista. (Foto: Uai Turismo)

Carnaval no Parque Aquático

Para quem não quer curtir os blocos ou escolas de samba na rua, os pacotes para o feriadão estão disponíveis nos sites do Thermas dos Laranjais e Wyndham Olimpia Royal Hotel. A programação do hotel conta com recreação para um carnaval animado. E ainda é possível escolher como quer o regime de pensão: Café da Manhã, Meia-pensão (café + jantar) ou Pensão Completa.

O Thermas dos Laranjais também já está com sua programação garantida, é o Thermas Folia com muita música, e claro, muita água.

