5 destinos para quem quer curtir o carnaval longe da folia

Muita gente espera ansiosamente o período do carnaval para cair na folia, no samba e no agito. Mas essa não é uma vontade unânime, muitas pessoas aproveitam o feriado para fugir do comum com programas mais calmos e familiares. Para isso, existem diversos destinos que estão de portas abertas, com opções bem interessantes.

Se você está querendo aproveitar os dias de folga de uma maneira diferente, conheça o interior de São Paulo, com suas ruelas centenárias e o trem que conta a história da República, ou o estado do Paraná, com sua capital tecnológica, sustentável, surpreendente e que tem o trem Curitiba-Morretes, considerado um dos passeios mais bonitos do mundo.

Confira 5 opções para fugir da folia:

1. Trem Republicano, um trajeto histórico entre Itu e Salto-SP

O Trem Republicano faz o trajeto turístico entre Itu e Salto, em São Paulo, e conta a história do fim da monarquia no Brasil. (Foto: Anna Voss)

Uma viagem no tempo na ferrovia que liga Itu a Salto. O Trem Republicano oferece uma experiência única para aqueles que buscam algo fora do comum. Durante o trajeto de cerca de uma hora, o passageiro tem uma vista privilegiada das cidades, monumentos, túneis, pontes e do Rio Tietê. Dentro dos vagões, guias de turismo contam a história da ferrovia e seu papel fundamental na Proclamação da República.

No sábado de Carnaval, 10 de fevereiro, acontece o Expresso Stazione especial de folia. O evento noturno do Trem Republicano inclui welcome drink, finger foods, open bar durante o passeio ferroviário, distribuição de máscaras e claro, muita animação.

2. Itu e Salto: turismo cultural e religioso

A região de Itu tem atrativos que vão além dos exageros, conhecidos nacionalmente. (Foto Anna Voss/ divulgação Trem Republicano)

Quem faz o passeio do Trem Republicano não pode deixar de conhecer as cidades de Itu e Salto, dois destinos que preservam recortes do Brasil República e muitos outros atrativos. Em Itu, conhecida como “cidade dos exageros”, é possível explorar casarões centenários, verdadeiros tesouros arquitetônicos que remontam os séculos passados.

No Museu da República, os visitantes vivenciam a história política do Brasil do período republicano. Além disso, igrejas centenárias destacam a influência da religião na cultura local ao longo dos anos. Uma oportunidade de descobrir curiosidades fascinantes, que permanecem escondidas e surpreendentes.

A cidade de Salto fica ali do ladinho. Lá, o visitante conhece um rio Tietê bem diferente, mais limpo e preservado. No Memorial do Rio Tietê, além de um acervo que faz referência às tradições culturais e aos aspectos geográficos do rio paulista, é possível desfrutar de paisagens surpreendentes. Outro atrativo é o Monumento à Padroeira Nossa Senhora do Monte Serrat, uma estátua de 30 metros de altura que é ponto de peregrinação.

Além disso, a região possui atrações para toda a família, como o Parque Rocha Moutonnée, com réplicas de tamanho real de dinossauros, o Parque Maeda, entre outros.

3. Curitiba: Modernidade e Cultura

A linha Turismo de Curitiba leva o visitante a 26 locais, pagando apenas uma tarifa. (Foto: Hully Paiva/SMCS)

A capital paranaense oferece uma combinação única de modernidade e cultura. Na cidade, o visitante pode pegar o ônibus da linha turismo (R$50), que passa por 26 pontos turísticos, inclusive os famosos parques, como a Ópera de Arame e Jardim Botânico. Pagando um único passe, o passageiro pode descer e subir quantas vezes quiser, percorrendo aproximadamente 48 km em cerca de 3 (três) horas.

Além das áreas verdes, Curitiba é uma das poucas capitais do país onde ainda é possível circular de forma segura pelo centro. No famoso Calçadão da Rua XV de Novembro, o primeiro do Brasil, o visitante pode percorrer quase 3 km de pedras portuguesas (petit pavé), conhecer o comércio, prédios históricos, atrações para as crianças e vivenciar um pouco do cotidiano de um morador local.

4. Trem Serra Verde Express, um dos mais bonitos do mundo

Ferrovia Curitiba – Morretes (Foto: Jorge Alberto Martinez Lopes/ Flickr)

E é também em Curitiba que fica a sede de um dos melhores passeios de trem do mundo, de acordo com os jornais britânicos The Guardian e The Wall Street Journal. O trajeto entre a capital do Paraná e a cidade litorânea de Morretes, da Serra Verde Express, é um daqueles programas obrigatórios, para se fazer pelo menos uma vez na vida.

Durante 4 horas, o trem passa pelo trecho mais conservado de Mata Atlântica do mundo, além de pontes, túneis, viadutos, montanhas e vistas de tirar o fôlego. Os vagões são um atrativo à parte, desde opções mais econômicas até ao luxo das litorinas, que são inspiradas nos passeios ferroviários da década de 30.

Além disso, o trem é acessível, com um dos vagões todo adaptado para cadeirantes, pessoas com dificuldades de locomoção e autistas. Tem também opção Pet Friendly, o vagão Bove, com caminhas, piso antiderrapante, comedouros e varanda para os pets. Um passeio para toda a família e uma experiência que marca a vida dos visitantes.

5. Morretes: gastronomia e história na Baía de Paranaguá

A cidade litorânea de Morretes, no Paraná, é uma hospedagem diferente e histórica. (Foto: Divulgação Morretes – PR)

A estação final do trem fica na cidade de Morretes. À beira do rio Nhundiaquara, a cidade preserva seu charme colonial, com ruelas, construções centenárias e com a Baía de Paranaguá como pano de fundo. Na cidadezinha com ares europeus, a culinária tradicional traz o Barreado como prato principal. Um cozido, herança dos colonizadores portugueses, que atrai milhares de visitantes todos os anos.

Localizada no litoral paranaense, Morretes tem Carnaval de rua, daqueles bem tradicionais, com marchinhas e blocos familiares, uma atração bem divertida para quem está em busca de experiências novas e um pouco de folia.

A Serra Verde Express oferece pacotes completos que incluem o trem, almoço e tour pelos principais pontos da região. Os grupos são acompanhados por guias de turismo, que enriquecem o passeio com história, fatos curiosos e muita informação.

