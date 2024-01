Sabemos que o inverno geralmente afasta muitos turistas que não estão dispostos a enfrentar as temperaturas mais baixas. Mas não em Nova York! A cidade não é apenas destino desejado por milhões de turistas ao redor do mundo, é também um modelo a ser seguido quando se fala em trabalhar a sazonalidade. Destinos – como Nova York – que investem em planejamento e parcerias com empresas do setor conseguem baixar o ticket médio, mas ainda assim garantir a alta ocupação. Ficam satisfeitas a empresas, afinal o destino consegue manter alta a ocupação, mas mais felizes ainda ficam os visitantes que conseguem desfrutar de programas incríveis a preços super atrativos! Conheça o NYC Winter Outing 2024 e já programe seus passeios de inverno por lá.

Inverno em Nova York em 2024

A New York City Tourism + Conventions, a organização oficial de marketing de destinos e escritório de convenções e visitantes dos 5 distritos da cidade de Nova York, anunciou o início das reservas para o NYC Winter Outing 2024, apresentado pela Mastercard. O programa vai dos dias 16 de janeiro a 4 de fevereiro, oferecendo descontos em experiências em todos os 5 distritos, incluindo menus da NYC Restaurant Week em mais de 600 restaurantes; 2 ingressos por 1 para 23 shows da NYC Broadway Week; e 2 ingressos por 1 para mais de 60 museus, atrações, passeios e artes cênicas para a NYC Must-See Week . A NYC Hotel Week, que faz parte do NYC Winter Outing, já está em andamento está oferecendo 24% de desconto nas tarifas de mais de 160 hotéis até 4 de fevereiro. As reservas para todos os quatro programas podem ser feitas no site do NYC Winter Outing 2024.

“O turismo já está crescendo nos cinco distritos, mas com o NYC Winter Outing 2024 estou confiante de que quebraremos ainda mais recordes este ano”, disse o prefeito de Nova York, Eric Adams. “Se você está interessado nos melhores restaurantes, atrações culturais e turísticas, e hotéis, o NYC Winter Outing tem o que você está procurando. Damos as boas-vindas aos nova-iorquinos e visitantes para apoiar as mais de 800 empresas participantes e desfrutar de tudo o que a maior cidade do mundo tem a oferecer.”

“Uma viagem durante o inverno nova-iorquino proporciona aos visitantes experiências memoráveis e o melhor preço do ano”, disse Fred Dixon, presidente e CEO da New York City Tourism + Conventions. “O programa NYC Winter Outing deste ano possui descontos em restaurantes, hotéis, Broadway, atrações culturais, passeios em mais de 800 empresas, mantendo nossa missão de criar impacto econômico equitativo em todos os cinco distritos.”

Pelo terceiro ano consecutivo o Gabinete de Mídia e Entretenimento da Prefeitura fez uma parceria com a New York City Tourism + Conventions para patrocinar o NYC Winter Outing, apoiando as taxas de inscrição de empresas em todos os distritos.

“Estamos entusiasmados em mais uma vez apoiar o NYC Winter Outing, que traz a magia da Broadway e apresentações ao vivo para moradores e turistas por um valor incrível durante a nossa temporada de inverno”, disse Pat Swinney Kaufman, Comissário do Gabinete de Mídia e Entretenimento da Prefeitura.

O programa deste ano é apoiado em parte por parceiros de transporte promocionais, incluindo a United Airlines, bem como a Amtrak e a NJ TRANSIT.

Os titulares de cartões Mastercard (inclusive aqueles emitidos no Brasil) que se registrarem aqui receberão um crédito de US$ 10 ao gastar US$ 45 ou mais em transações para refeições (para até 3 transações, totalizando um desconto de US$ 30) nos restaurantes participantes da NYC Restaurant Week, sujeitos aos termos e condições do NYC Restaurant Week Winter 2024. Os titulares do cartão Mastercard também receberão um crédito de US $ 10 ao reservar uma passagem de ida e volta de US $ 20 para Nova York via NJ TRANSIT (para até três transações, totalizando um desconto de US $ 30) ao usar o mesmo Mastercard registrado.

Reservas para a NYC Restaurant Week durante o inverno em Nova York 2024

A NYC Restaurant Week oferece almoços e jantares por US$ 30, US$ 45 e US$ 60 em mais de 600 restaurantes em todos os 5 distritos. Uma lista completa dos restaurantes participantes e reservas estão disponíveis no site. Os restaurantes podem ser classificados por filtros, incluindo “localização”, “cozinha”, “semanas participando”, “tipos de refeição”, “acessibilidade”, “Stella” – destacando restaurantes que servem Stella Artois, o patrocinador oficial da cerveja na NYC Restaurant Week – e muito mais.

2 ingressos por 1 para a NYC Broadway Week

A NYC Broadway Week oferece a promoção de 2 ingressos por 1 para 23 shows durante o inverno americano. Entre os espetáculos participantes estão Julieta; Um Belo Ruído, O Musical de Neil Diamond; Aladdin; De Volta para o Futuro; O Livro de Mórmon; Chicago; Dias de Vinho e Rosas; Gutenberg! O Musical; Hadestown; Hamilton; Harmonia; Harry Potter e a Criança Amaldiçoada; Como Dançar em Ohio; Kimberly Akimbo; O Rei Leão; MJ, O Musical; Spamalot do Monty Python; Moulin Rouge! O Musical; Oração pela República Francesa; Purlie Vitorioso; Six, O Musical; Sweeney Todd; e Wicked.

Os ingressos estão disponíveis para reserva, onde os shows participantes podem ser classificados por filtros, incluindo “Comédia”, “Drama”, “Kid-Friendly”, “Musical”, “Play” e “Tony Award Winner”.

Ingressos para NYC Must-See Week já estão à venda

A NYC Must-See Week disponibiliza 2 ingressos pelo valor de 1 para mais de 60 museus, atrações, artes cênicas e passeios. Os participantes deste ano incluem Alvin Ailey American Dance Theater, Carnegie Hall, Empire State Building Observatory, Jazz at Lincoln Center, The Metropolitan Opera, New York Botanical Garden, Kings County Distillery, Museum of Broadway, Museum of Modern Art, Museum of the Moving Image, The Rink at Rockefeller Center, The Whitney Museum of American Art e muito mais.

A lista completa de participantes e ingressos está disponível no site. Os participantes podem ser classificados por filtros, incluindo “Localização: distritos e bairros” e “Categoria: atrações e passeios, artes cênicas, museus e galerias e vida noturna”.

Reservas para a NYC Hotel Week abertas

A NYC Hotel Week oferece 24% de desconto nas tarifas padrão até 4 de fevereiro em mais de 160 hotéis em todos os distritos. Os hotéis participantes incluem Ace Hotel Brooklyn, Conrad New York Midtown, Hotel Indigo Flushing, Hyatt Regency JFK Airport at Resorts World, Le Meridien New York Fifth Avenue, Luma Hotel Times Square, Margaritaville Resort Times Square, Moxy Williamsburg, New York Marriott Marquis, Opera House Hotel, Penny Williamsburg, The Wall Street Hotel, Walker Hotel Greenwich Village, Wingate by Wyndham Bronx Haven Park e muito mais.

Agora é aproveitar a sua viagem para Nova York no inverno e dar aquela economizada para aproveitar ainda mais a Big Apple!

