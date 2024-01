Olímpia (SP) vai ganhar parque temático de realidade virtual

Olímpia, 08 de janeiro de 2024 – O sonho de todo fã de realidade virtual, com toda capacidade e possibilidades que essa tecnologia oferece para nos levar para outra dimensão, está prestes a virar realidade em Olímpia (SP). A cidade ganhará dentro de algumas semanas uma nova atração – o parque de realidade virtual ORIONVERSO.

Inédita na América Latina, a nova atração, que está recebendo R$ 38 milhões em investimentos, chega para fortalecer ainda mais as opções de entretenimento, diversão e lazer no destino que se tornou conhecido como a “Orlando Brasileira”.

Vista aérea das obras do novo complexo de entretenimento de Olímpia (SP)

O parque ocupará uma área de mais de 6 mil m² num antigo mall que ficava localizado no início da Aurora Forti Neves, principal avenida da cidade, uma localização central, privilegiada e de fácil acesso a todos os turistas que viajam para Olímpia. As obras estão a pleno vapor.

Atrações no novo parque de realidade virtual

ORIONVERSO vai contar inicialmente com 20 experiências únicas de realidade imersiva. Antes de chegar à área dos brinquedos, no entanto, os visitantes terão de passar por um “túnel do futuro” para acessar a dimensão de Órion – que por si só já será uma diversão à parte já inclusa no valor da entrada. A expectativa é que o parque receba até 2 mil visitantes por dia.

“Fomos buscar referências no que há de mais atual nos parques de diversão de Disney para trazer para Olímpia algo totalmente novo e surpreendente”, explica Paulo Henrique Borges, idealizador e gestor do ORIONVERSO.

Borges diz que alguns parques no Brasil já vêm investindo em realidade virtual, mas não de forma tão ambiciosa, com tamanha tecnologia e com um leque tão grande de experiências sensoriais múltiplas, como as que estão sendo trazidas por essa supernovidade.

A presença de uma nova mega atração coincide com a notícia de que Olímpia já é considerada o principal destino de viagem para 2024, segundo pesquisa divulgada por um dos principais sites de reservas e hospedagem do mundo. Para se ter ideia, só para este verão, são esperados mais de 1 milhão de visitantes

Serviço

ORIONVERSO | Novo parque de realidade virtual de Olímpia (SP)

Av. Aurora Forti Neves, 1.030

Horário: todos os dias, das 9h à meia-noite

Entrada: R$ 50 (inteira)

