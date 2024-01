Luxo na Região do Porto: conheça o hotel vínico The Yeatman

A Região do Porto, por si só, já atrai visitantes de todo o mundo. Carregada de história, arquitetura encantadora e grande produtora de vinhos, todo viajante pensa, em algum momento, incluir o destino em seu roteiro.

Contudo, a escolha do destino passa também pela escolha da hospedagem, que é capaz de transformar uma experiência em algo mais fantástico do que já seria. Dessa forma, é o que promete e cumpre o belíssimo hotel vínico de luxo The Yeatman, em Vila Nova de Gaia.

Um pouco sobre The Yeatman

Inaugurado em 2010, o luxuoso hotel se diferencia desde o seu modelo de construção. Ao invés de uma edificação verticalizada, os andares foram construídos como terraços de vinhedos, completando de forma harmônica a paisagem de Vila Nova de Gaia.

Foto: reprodução do livro “The Yeatman – A primeira década”

De acordo com Adrian Bridge, CEO do The Fladgate Partnership and The Yeatman Hotel, “a região não tinha uma hospedagem que a definisse como merecia. O hotel foi concebido para destacar o destino dentro da categoria turismo de luxo.”

Mas não é só de luxo que se destaca o hotel vínico. Na verdade, resumi-lo a apenas um hotel de luxo seria injusto. O empreendimento é uma verdadeira experiência cultural, com a temática do vinho em suas mais profundas raízes. Pelos corredores, decorados com extremo bom gosto, mapas, quadros e fotografias contam a história de Portugal, se misturando à história do vinho. A riqueza é tamanha que fica fácil se perder no tempo enquanto caminha por suas dependências.

As suítes

Como não poderia deixar de ser, o vinho está sempre em evidência e cada quarto homenageia um dos produtores que fazem parte do portifólio do The Yeatman.

Todos os quartos possuem vista para o centro histórico da cidade do Porto (Foto: Uai Turismo)

Todos os quartos do hotel vínico possuem varanda com uma estonteante vista do rio Douro e do centro histórico da cidade do Porto, mas com total privacidade, desde as mais simples – se é que se pode falar em simplicidade – até a suíte conceito, onde é possível dormir dentro de uma barrica.

Na suíte conceito é possível dormir dentro de uma barrica, mas com todo o conforto (Foto: Uai Turismo)

O conforto e a delicadeza estão presentes por todo o ambiente. Cada detalhe é pensado para atender às necessidades dos hóspedes. É aquele lugar que só é preciso levar a própria roupa. E, claro, não faltam amenities.

SPA

Piscina aquecida no SPA (Foto: Uai Turismo)

Os momentos de relaxamento não ficam limitados aos quartos. The Yeatman possui um spa distribuído em 2 andares, para dar aquela pausa necessária e repor as energias. Para começar, uma piscina aquecida privilegiada com uma vista incrível. Além disso, banho romano, banho turco, saunas simples e com parede de sal, que costuma ser indicada para tratamentos respiratórios. É um pacote completo para o hóspede sair totalmente revigorado.

Café da manhã

Café da manhã no The Yeatman agrada a todos os paladares (Foto: Uai Turismo)

O café da manhã no The Yeatman é de uma variedade maravilhosa. Desde iogurte natural e frutas, até pães e caviar. Caso prefira, pode solicitar opções do farto cardápio para serem feitas na hora. Além disso, o hóspede pode escolher entre bebidas quentes, sucos, e, por que não, uma espumante? Afinal, não vamos esquecer que é um hotel vínico e é sempre happy hour em algum lugar do mundo.

Restaurantes

O Hotel oferece algumas opções de restaurantes. O Dicks Bar & Bistro, com refeições rápidas que podem ser servidas à beira da piscina em formato que lembra um decanter, apreciando aquela vista! Mas não se engane, apesar do menu composto por pratos rápidos, é tudo feito com muito capricho e personalidade. De noite, o bistrô oferece atrações musicais ao vivo em um ambiente super aconchegante.

Para um jantar mais sofisticado, uma opção de excelência é o “The Restaurant”, comandado pelo chef Ricardo Costa, detentor de 2 estrelas Michelin. O menu refinado e criativo é acompanhado pela harmonização de vinhos, de acordo com o que é servido.

Mas, para quem está acompanhado por crianças, e prefere um jantar menos vínico, o restaurante The Orangerie é mais informal e oferece menu kids.

Eventos

Todo ano, em dezembro, o The Yeatman realiza um evento vínico com mais de 200 referências de vinhos portugueses. É possível degustar e comprar os preferidos a preço de custo. O evento é aberto ao público e são disponibilizados em torno de 400 ingressos que podem ser adquiridos direto pelo site do hotel. Os ingressos custam 70 Euros e são encontrados rótulos a partir de 5 Euros até 5 mil Euros.

Diversos rótulos disponíveis com valores que variam entre 5 e 5 mil Euros (Foto: Uai turismo)

Contudo, se o visitante deseja um evento mais intimista, pode contratar degustações com 6 provas por 120 Euros ou 12 provas por 200 Euros. As provas são personalizadas de acordo com as preferências do cliente.

Para além do The Yeatman

Taylor´s

Bem ao lado do hotel está a Taylor´s, pertencente ao grupo. Com seus 300 anos, é uma das mais antigas produtoras de vinhos do Porto.

Seus vinhos são produzidos em Vale do Douro, entretanto, o descaso é feito em Vila Nova de Gaia, devido a sua posição estratégica em relação ao sol. As cavas são, propositalmente naturais, proporcionando um envelhecimento da bebida de forma calma.

Cava da Taylor´s (Foto: Uai Turismo)

Durante a visita às cavas o visitante conhece muito sobre os vinhos produzidos pela Taylor´s, como os diferentes tipos de envelhecimento, como se definem os estilos e porque o vinho do Porto é tão singular. Ao final, claro que não poderia faltar a degustação.

Para reservar uma visita à Taylor´s, clique aqui.

WOW, o novo quarteirão cultural em Vila Nova de Gaia

Foto: Uai Turismo

Por fim, completando toda a experiência vínica, o hóspede ainda possui acesso facilitado para o WOW, o novo quarteirão cultural dedicado a proporcionar uma verdadeira imersão no mundo do vinho, de maneira divertida e descomplicada.

Então, para aqueles viajantes que não renunciam ao luxo e ao conforto, o hotel vínico The Yeatman é o lugar certo. Sem dúvida, ele adicionará mais charme, cultura e relaxamento à estadia pela região do Porto e deixará Vila Nova de Gaia em um lugar especial na memória.

