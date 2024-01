Após a pandemia do Coronavírus aconteceu um movimento de transformação no setor do turismo. Tanto as pessoas mudaram a forma de consumir o turismo, como muitos destinos precisaram se adaptar ao novo viajante, muitas vezes repensando seu posicionamento. Dessa forma, um local que deseja se destacar como destino turístico precisa entender o que o turista atual busca e criar motivos para que os viajantes desejem visitá-lo.

Foi exatamente com esse pensamento, que Adrian Bridge, CEO do The Fladgate Partnership and The Yeatman Hotel idealizou o WOW, o novo quarteirão cultural, localizado na região do Porto, em Vila Nova de Gaia. O Grupo, que já possui empreendimento hoteleiro de luxo e tradição na produção de vinhos do Porto e, portanto, já se fazia presente no cenário turístico, decidiu criar mais um motivo para que Vila Nova de Gaia entrasse de vez para o roteiro turístico de quem visita a região.

Assim, o Grupo se aproveitou do vinho, um produto que já possuía reconhecimento mundial, para criar um produto turístico que deu mais vida a Vila Nova de Gaia. O vinho então, passou a desempenhar um papel na cidade muito maior do que o de consumo apenas. Se antes o turista atravessava o Rio Douro para apreciar a vista do Centro Histórico do Porto e rapidamente retornava, agora o visitante tem motivos para passar um ou mais dias em Gaia.

“Em média, as pessoas passavam 2,7 noites no Porto. Precisávamos criar motivos para que elas quisessem ficar mais tempo”, diz o CEO Adrian Bridge.

WOW deu vida nova a Gaia

O local onde hoje se encontra o WOW era pouco iluminado, composto por vários galpões, com aspecto de abandonados, onde se armazenavam os vinhos do Porto. Os galpões foram transformados em museus, lojas e restaurantes de qualidade, compondo um centro cultural de altíssimo nível. O novo quarteirão cultural deu vida à cidade, gerou empregos e tornou Gaia mais prazerosa para a própria população e, consequentemente, para seus visitantes.

“Percebemos uma consistência nas visitações ao longo do ano, com menos variações sazonais. De 2022 para 2023 houve um aumento em 60% de visitantes no WOW”, afirma Ricardo Almeida, Diretor de Marketing. “Nos preocupamos em trabalhar as especificidades dos mercados, de maneira que quando reduzem os viajantes americanos, começam a aumentar os brasileiros, por exemplo”, completa.

Além de seus museus interativos, restaurantes com menus deliciosos e excelentes cartas de vinhos, a praça hoje é palco de eventos que movimentam a cidade. E, ao contrário do que pode parecer, os eventos não se resumem apenas à temática do vinho.

Ganha o turista, ganha o destino

Mas não é só isso. Com o aumento dos turistas na cidade, não são apenas os empreendimentos do grupo que se beneficiam. Desde a hospedagem mais simples aos vendedores de souvenirs, as padarias ou farmácias, todos ganham com o novo quarteirão cultural. Além disso, os atrativos acabam por criar interesse no turista em viajar pela região. “O grupo estimula a curiosidade do viajante a querer conhecer mais da região do Porto”, destaca Ricardo Almeida. Ganha o turista, ganha o destino.

Claro que não é fácil uma ideia como essa sair do papel. O novo quarteirão cultural levou 3 anos para ser construído. Enquanto aconteciam reformas e novos prédios eram levantados, equipes iam a campo para pesquisas e produção de material. Todo o conteúdo, vídeos e fotos vistos nos museus foram produzidos exclusivamente para o WOW. Então, fica claro que uma ideia como essa não é fácil sair do papel. Depende de muito trabalho, planejamento, criatividade e investimento. Mas que o WOW sirva de exemplo e inspiração para tantos outros destinos. O turista só precisa de motivo para te visitar!

