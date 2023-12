Hotel Boutique, Lagoa do Paraíso, Café Jeri: o que há de novo para fazer em Jericoacoara, a praia mais badalada do litoral oeste do Ceará

O litoral Oeste do Ceará anda mais badalado do que nunca. Praias paradisíacas estão vendo nascer hotéis incríveis lado a lado de atrações que envolvem a natureza, festivais de música ou muito sossego e ambientes sustentáveis. Um dos primeiros vilarejos a se consagrarem como o destino favorito dos descolados viajantes do mundo todo, Jericoacoara agora é ponto de encontro e muita badalação.

As praias têm dividido seu lifestyle. Enquanto a praia do Preá tem se dedicado a hotéis de luxo e aos atletas de kitesurfe, a vizinha Jericoacoara caiu nas graças dos grandes grupos de amigos que vem curtir o sol e passeios durante o dia e os agitados cafés a noite. Como o Café Jeri, que abre todos os dias as 17h para o por do sol com música eletrônica. Vem DJ de todos os lugares do mundo tocar ali. R$70 a entrada, comprando antecipado tem benefícios. Vale conferir o line up.

Quintal do Samba agita os sábados no Vilarejo de Jericoacoara (Foto: @paespelomundo)

Praias, sol e Música Brasileira

Nos finais de semana, o Quintal do Samba agita os turistas bronzeados em muitas cores e animados com a música brasileira e os ventos da praia. R$40 a entrada. Cerveja geladíssima, atendimento rápido e eficiente e a vibe da cidade está toda lá. Não é raro você encontrar as mesmas turmas que agitaram o Café Jeri na noite anterior. O lugar fica lotado e vale estar afinado para cantar no coro das bandas que se apresentam ao vivo!

Para curtir o agito de Jericoacoara, mas dormir tranquilo, novos hotéis têm investido em hospitalidade que alie conforto, privacidade, e claro, bons cafés da manhã para recuperar a noite passada.

Villa Nautica Hotel Boutique (Foto: @paespelomundo)

O Villa Nautica Hotel Boutique é um desses refúgios que fica a poucos metros de todo o agito de Jeri, e ao mesmo tempo totalmente separado, confortável e acolhedor. No café da manhã, um serviço afetuoso de uma super equipe entra em cena. Bolos regionais, uma variada receita com ovos e um toque austríaco, que vem dos proprietários que se dividem entre Jericoacoara e o interior da Áustria onde também vivem. Quando estão no Brasil, são eles mesmos que servem o café e atendem aos clientes.

Área de Proteção Ambiental

Passeio de buggy com @jeffbuggy_tur (Foto: assessoria PaesPeloMundo)

O hotel oferece ainda um café da tarde e conta com serviço de concierge que indica os melhores passeios pelas dunas do Ceará, onde fica a APA – Área de Proteção Ambiental Jericoacoara, um dos lugares mais incríveis do Brasil. Fomos com o Jeff Buggy Tur conhecer as dunas e a Lagoa do Paraíso. Um lugar encantador. O Jefferson ainda nos levou para conhecer as lagoas que mudam de acordo com a estação do ano, uma volta pelas praias. Imperdível.

Caraúbas Beach Club na Lagoa do Paraíso (Foto: @paespelomundo)

Na Lagoa do Paraíso, ficamos no Caraúbas Beach Club, um lugar lindo e com estrutura incrível. De adega de vinhos a lounges beira lagoa. No cardápio, de carnes a vieiras para completar a vibe de sol e águas cristalinas do Ceará. Daqueles lugares que você precisa ir!

Ainda que Jeri tenha crescido, o ritmo aqui é pé na areia. Ou digamos, um bom chinelão para você percorrer toda a cidade (não asfaltada), aqui é tudo na areia, preservando a natureza, impedindo o avanço de tecnologias que podem impedir a vibe local. Certíssimo Jeri. Gosto Assim.

