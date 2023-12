Viva a experiência WOW: o mundo do vinho como você nunca viu

O WOW, novo quarteirão cultural localizado em Vila Nova de Gaia, na Região do Porto é uma experiência imersiva no mundo do vinho. Mas, embora para alguns, falar de vinho possa parecer muito complicado diante de tanta complexidade que envolve a produção da bebida, o WOW traz a proposta de desmistificar e descomplicar esse universo. E, apesar de ser um grande espaço dedicado a tudo que se refere ao vinho, possui atrativos para que desde crianças até o maior especialista, possa viver a experiência WOW.

Como estamos falando de um quarteirão cultural, existe muita coisa para viver, muita informação para ser absorvida e sempre despertando aquela vontade de quero mais. E uma coisa muito legal é que todas as visitas aos museus duram o tempo que você quiser, claro, respeitando o horário de funcionamento.

Contudo, nem sempre o turista consegue dispor de todo o tempo do mundo para conhecer o que o espaço tem a oferecer, então é necessário buscar uma forma de potencializar o tempo para curtir ao máximo. Como são muitos museus que se dividem entre os mais densos e complexos que levam mais tempo para visitar e outros com conteúdo mais leve e com visitas mais rápidas, mas todos superinteressantes, cabe aqui uma sugestão. Intercale os museus mais complexos com os que possuem conteúdo mais leve, dessa forma você conseguirá absorver e aproveitar muito mais de cada um. Entre um museu e outro, encare a gastronomia no WOW. Os restaurantes são maravilhosos e vale a pena dar uma pausa para desfrutar da culinária portuguesa.

Os museus mais complexos

Não se engane ao pensar que os museus mais complexos são chatos. Nada disso! Eles se encontram aqui, tamanha a profundidade de informações e riqueza de detalhes, que se puder, o visitante ficará por horas, sem ver o tempo passar. Portanto, serão visitas certamente mais longas.

The Wine Experience

The Wine Experience (Foto: Uai Turismo)

O The Wine Experience conta não somente a história do vinho do Porto, mas do vinho em geral. É aqui que você descobrirá os tipos de uvas, as características dos solos que as produzem, os aromas e todos os aspectos que dão personalidade ao vinho de cada região de Portugal, os locais no mundo com maior tradição na produção e os países que vem ganhando destaque atualmente, entre muitas outras curiosidades.

Os tipos de solos representados e suas respectivas regiões. (Foto: Uai Turismo)

Isso tudo, em ambientes criativos que misturam tecnologia e simplicidade, valorizando sempre as mãos humanas, tão importantes em todo o processo. Em alguns momentos, a sensação que dá, é de realmente estar naquele local representado. Em outros momentos, de maior interatividade, o museu desafia seus conhecimentos de forma muito divertida, despertando os sentidos. Aliás, isso é uma coisa que o WOW faz muito bem. A todo momento os sentidos são despertados, as vezes de maneira inusitada. Se estiver em companhia, com certeza uma competição saudável acontecerá entre você e seu acompanhante. Além disso, o visitante poderá descobrir qual uva lhe representa e qual seu estilo de vinho.

The Wine Experience é muito interativo e divertido. (Foto: Uai Turismo)

E como estamos falando de Wine Experience, claro que não poderia faltar ao final uma bela degustação. Depois de todo o conhecimento visto no museu, o visitante terá uma percepção mais apurada enquanto experimenta, escuta as informações passadas pelo sommelier e coloca em prática seu aprendizado.

The Bridge Collection

The Bridge Collection (Foto: Uai Turismo)

Com mais de 2 mil artefatos, esse museu arqueológico nasceu fruto da paixão de Adrian Bridge, CEO do WOW, em colecionar recipientes que contam a história da humanidade. Possui objetos de todas as partes do mundo, inclusive encontrados em naufrágios. Atualmente, o artefato mais antigo é datado de 7.000 a.C., mas o museu está em constante mudança devido à novas aquisições, então, pode ser que algo até mais antigo surja a qualquer momento, pois Adrian é incansável!

Taça de Jade de Nefrite Branca Translúcida esculpida dos ateliês imperiais mongóis (Foto: Uai turismo)

Logo no início, o visitante recebe um desafio para desvendar ao longo do museu. Então é sempre bom estar atento!

Através dos objetos, é possível viajar e acompanhar as diferenças culturais e de recursos entre as civilizações e seus desenvolvimentos ao longo dos anos até a atualidade. São muitas as curiosidades acerca da produção e utilização dos recipientes, inclusive os utilizados no armazenamento e no consumo do vinho, além de outras finalidades encontradas para a bebida que vão muito além do simples prazer de beber.

Destaque do Colecionador (Foto: Uai Turismo)

Todo mês, o Colecionador tira uma peça exposta e a coloca em lugar de destaque, contando sua história, seus segredos e as pessoas por detrás do artefato.

Porto Region Across The Ages

Este é o único museu de Portugal que conta toda a história do Porto. Através de muita tecnologia e ambientes temáticos, o visitante irá conhecer a história de um dos lugares mais antigos habitados pela humanidade e os povos que passaram pela região, até a atualidade, inclusive a parte que cabe referente ao Brasil.

Porto Region Across The Ages (Foto: Uai Turismo)

Um dos pontos altos da exposição é a descrição das aventuras marítimas em busca de novas rotas que levaram Portugal a se tornar uma potência global. Nesse momento, você estará a bordo de uma nau interativa. A todo momento são utilizados estímulos sonoros, aumentando a ambientação e criando uma sensação imersiva.

Será muito fácil passar 4 horas dentro do Porto Region Across The Ages e nem perceber.

The Wine School

A escola do vinho não é um museu, mas entra aqui por ser um local onde o conteúdo será mais aprofundado. Assim, para aproveitar toda a informação passada, é bom estar descansado.

A escola surgiu em 2017 como um projeto para especialização dos colaboradores que trabalham no WOW e, com o tempo, foi formatado para atender ao público, seguindo sempre a máxima do quarteirão cultural, descomplicar o entendimento a respeito do vinho.

A escola funciona todos os dias, das 11h às 17h e o visitante não precisa agendar horário antecipado. O conteúdo e as degustações são planejados de acordo com o perfil do cliente, dessa forma, o atendimento é sempre personalizado. Portanto, atende desde um público técnico até aos apreciadores que desejam apenas aprender a escolher seu próprio vinho.

Museus com conteúdo mais leve

Da mesma forma que ao falar de museus com conteúdo mais complexo não quer dizer que são chatos, os museus com conteúdo mais leve não são pobres de informação. Mas possuem o tipo de informação que exigem menos da mente, dessa forma, podem atuar como um descanso para um próximo conteúdo mais profundo.

Museu do chocolate

A delícia de conhecer esse museu já começa na entrada, com um aroma permanente de chocolate. Nele, o visitante descobrirá a origem do chocolate, como e para que era utilizado e ainda verá artefatos originais utilizados pelas civilizações antigas para consumir ou transportar esse alimento considerado dos deuses.

Deus grego Dionísio, feito de chocolate (Foto: Uai Turismo)

A história do chocolate é contada criando um paralelo à história do mundo e como seu desenvolvimento ocorreu de acordo com o desenvolvimento da própria civilização. Muitas curiosidades serão vistas, algumas bem impressionantes, como a criação de um chocolate específico para um determinado momento da história, ou o porquê da escolha do nome Vinte Vinte para o nome da marca de chocolate do WOW. Será preciso visitar para saber tudo!

Claro que a experiência nesse museu será muito olfativa, com direito a conhecer a fábrica e a um desafio que pode levar a prêmios, nem que seja de consolação.

Como não podia faltar, de um jeito muito divertido, o visitante poderá descobrir as melhores harmonizações de vinhos e chocolates. Isso mesmo, é possível fazer combinações de dar água na boca.

Descubra as melhores combinações de vinho e chocolate (Foto: Uai turismo)

O visitante que quiser explorar ainda mais os conhecimentos a respeito do chocolate pode contratar um work shop lá mesmo. Assim, aprenderá como identificar os produtos de boa qualidade enquanto degusta os chocolates Vinte Vinte.

Work shop no Museu do Chocolate, contratado à parte (Foto: Uai Turismo)

Planet Cork

Planet Cork (Foto: Uai Turismo)

Virou um hábito entre alguns apreciadores de vinhos guardar as rolhas retiradas das garrafas como recordação de datas especiais ou até mesmo como itens de decoração. Mas nem passa pela cabeça todo o trabalho que envolve a produção desse objeto que parece tão simples, porém, que cumpre de maneira tão eficiente sua finalidade.

No Planet Cork ou, Museu da Cortiça, você saberá tudo que envolve a produção das rolhas e de tantos outros utensílios produzidos com a cortiça, um material super versátil. Conhecerá o magnífico sobreiro, tão valorizado pelos portugueses. Não é para menos! Como diz o prof. Joaquim Vieira em “Subericultura” de 1950, “nenhuma outra árvore dá mais exigindo tão pouco”.

Balança para saber seu peso em rolhas/ Rolha personalizada feita no Planet Cork (Foto: Uai Turismo)

Entre uma informação e outra, claro que não poderia faltar interações divertidas. Já imaginou descobrir quanto você pesa em rolhas? Ou levar para casa uma rolha personalizada feita na hora? Um lembrete inesquecível de sua visita ao WOW.

Pink Palace Experience

Pink Palace Experience (Foto: Uai Turismo)

O Pink Palace é sem dúvida o museu mais divertido e irreverente do WOW. A imersão no mundo do vinho rose não se dá apenas pelo cenário. A cada mudança de sala, um rose é servido para “harmonizar” com as informações apresentadas.

A diversão é garantida no Pink Palace Experience (Foto: Uai Turismo)

Parece até proposital a tática de servir a bebida à medida que a visita acontece. Quanto mais avança pelas salas, mais atividades interativas irresistíveis são oferecidas. Entre brincadeiras e interações muito bem-humoradas, a diversão e os sorrisos são mais do que garantidos. Se você volta a ser criança por uns momentos? Com certeza!

Piscina de bolinha no Pink Palace Experience (Foto: Uai Turismo)

Talvez o visitante queira repetir essa experiência para ter certeza de que absorveu todo o conteúdo proporcionado pelo museu.

Todos os museus funcionam de 2ª a 2ª e é possível comprar bilhetes para visitar 1, 2, 3 ou 5 museus. Os Packs para mais de um atrativo valem por no mínimo 1 mês. Assim, se a visita a um deles levou mais tempo do que se esperava, o visitante pode retornar em outro dia.

Para adquirir seus ingressos com antecedência, clique aqui.

Gastronomia no WOW

Se Portugal por inteiro já possui fama de se comer bem, no WOW, isso se confirma. Não importa se o interesse é fazer um lanche, um almoço mais rápido ou um jantar refinado. Nesse quarteirão cultural o visitante encontrará experiências variadas e com uma qualidade de dar água na boca.

Além disso, qualquer lugar que escolha, sempre terá um profissional que terá o maior prazer em ajudar a escolher o melhor vinho para harmonizar. Sem contar que quanto mais demonstrar interesse, mais o profissional descreverá a respeito da bebida, transformando sua refeição em mais uma experiência vínica.

Conheça então os restaurantes e se delicie com o melhor da culinária em Vila Nova de Gaia.

Golden Catch

Andar por essas bandas e não se deliciar com o que possuem de mais tradicional é até um pecado. No Golden Cath a especialidade são os frutos do mar. Mas embora sigam a tradição, lula, polvo, mexilhões, peixes, entre outras iguarias, são preparadas sempre com um toque moderno que garantem sabor único.

Tradicionais pratos com peixes e frutos do mar com toque moderno garantem sabor único (Foto: Uai Turismo)

Não dá para falar o que é mais gostoso, mas, vale a pena provar de entrada, o diferentão carpaccio de polvo.

Embora o horário de funcionamento do Golden Cath vá até 23h, é uma boa opção para o almoço por oferecer uma refeição saborosa, porém leve. Assim, o visitante estará preparado para o próximo atrativo no WOW.

Pip

Restaurante Pip (Foto: Uai Trusimo)

O espaço que antes era uma cave, foi transformado em um ambiente lindo e aconchegante, excelente para se fartar com um belo sanduíche ou compartilhar uma deliciosa pizza. Tudo feito em forno de pedra. Independente da escolha, certamente sairá muito satisfeito.

Funciona de segunda a segunda com horários estendidos aos sábados, domingos e feriados.

T&C

Com gastronomia típica português, a decoração é apaixonante. O visitante pode optar pelas mesas que ficam dentro de barricas de vinho, o que provoca uma sensação de união.

Mesas redondas dentro de barricas de vinho provocam sensação de união (Foto: Uai Turismo)

Embora a estrela do menu seja a típica Francesinha, esse também é o lugar para comer um bacalhau maravilhoso, acompanhado, claro, de um bom vinho.

Funciona todos os dias das 12h às 15h e das 19h às 22h.

1828

Esse restaurante é para os apaixonados por carne. Os melhores cortes em um menu de encher os olhos.

Menu degustação garante a combinação de deliciosos pratos harmonizados com vinho do Porto a cada sequência (Foto: Uai Turismo)

O 1828 faz uma homenagem à Guerra Civil Portuguesa, desde a decoração até as roupas de todos que trabalham por lá. Um ambiente lindíssimo e sofisticado, com requinte, mas como tudo no WOW, flui naturalmente, sem excessos. Um atendimento de muita qualidade e simpatia.

Sorbet de laranja sanguínea & espumante bruto (Foto: Uai Turismo)

A sugestão aqui é de optar pelo menu degustação. Cada sequência é harmonizada com um vinho do Porto, o que torna a experiência única. E ainda tem uma surpresinha no final. Um destaque para o levíssimo Sorbet de laranja sanguínea & espumante bruto (o brut, como conhecemos), servido antes do prato principal, que provoca um delicioso contraste com o restante do menu.

De quarta a sexta feira abre apenas para jantar. Sábado e domingo abre tanto para almoço quanto para jantar.

Angel Share

Deu aquela vontade de petiscar e trocar experiências vivenciadas no quarteirão cultural enquanto saboreia os melhores vinhos do mundo? O Angel Share é o lugar para isso.

Com um cardápio deliciosamente típico, desde embutidos a pastel de nata, o visitante pode escolher o espaço interno ou o externo, ambos possibilitando apreciar a linda vista da Cidade do Porto.

Aberto todos os dias, das 17h às 01h.

Vinte Vinte Café

Como o próprio nome já diz, a cafeteria oferece todas as delícias preparadas com os chocolates da própria marca, o Vinte Vinte.

Além do charme do local, impossível resistir a tantas delícias.

Vinte Vinte Café (Foto: Uai Turismo)

Completa a experiência após a visita ao Museu do Chocolate que faz você sair com o paladar já bem aguçado. Além disso, possibilita experimentar mais opções para ver qual prefere levar para casa. Então, passe na cafeteria antes de ir à loja. Fica a dica!

Mira Mira By Ricardo Costa

Deixando o melhor para o final, o Mira Mira oferece um espetáculo de sabor. O cardápio é assinado por Ricardo Costa, renomado chef que assina também o menu do The Restaurant, localizado no Hotel The Yeatman, bem pertinho do WOW e detentor de 2 estrelas Michelin.

Com decoração moderna e minimalista, realçada pela iluminação que gera um certo impacto logo na entrada.

Cada sequência é uma explosão de sabores únicos que impressionam, perceptíveis nas expressões de satisfação dos clientes. Desde a apresentação dos pratos aos vinhos, impossível destacar o que é melhor, tudo perfeito.

Da entrada à sobremesa, é uma explosão de sabores incríveis (Fotos: Uai Turismo)

O menu degustação é uma excelente opção para provar um pouco de tudo, combinado com os melhores vinhos, harmonizados a cada sequência. Além disso, o sommelier dá uma aula a cada bebida servida. Atendimento impecável.

Funciona de quarta a domingo com reservas que podem ser realizadas pelo site.

O jantar no Mira Mira é uma forma perfeita para se despedir do WOW em grande estilo!

