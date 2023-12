Férias de verão encantadas no The Westin Porto de Galinhas

Porto de Galinhas é um dos lugares mais disputados pelos turistas durante o verão. Com suas praias de areias brancas, mar cristalino e piscinas naturais, é a pedida certa para dias quentes e ensolarados. O The Westin Porto de Galinhas garante melhorar ainda mais esse paraíso natural.

Durante os meses de janeiro e fevereiro o resort all-inclusive terá uma programação especial de férias para todas as idades. As crianças vão aproveitar atividades cheias de magia e encanto, como show de palhaço, show de mágica, show O Filho dos 3 Porquinhos e tarde encantada com príncipes e princesas.

O resort garante uma rotina saudável nas férias. A programação para os adultos vai contar com caminhadas com o Run Concierge, um serviço exclusivo, além de yoga na piscina e alongamento. A diversão continua com muitas atividades na piscina e na praia, música ao vivo e DJ.

Yoga e alongamento (Foto: Divulgação)

Além do pacote all-inclusive premium, os hóspedes do The Westin Porto de Galinhas podem aproveitar toda a estrutura de lazer do resort, como piscinas a poucos passos da praia, beach club exclusivo, espaço família, kids club, teens club e academia completa, além dos tratamentos relaxantes do novo Heavenly Spa by Westin (valores à parte).

De frente para o mar, o resort oferece uma gastronomia sofisticada em 10 espaços diferentes, como restaurantes temáticos, food truck, bares e café. Entre quartos, suítes e até villas com piscina privativa, as acomodações elevam a experiência de férias de luxo na praia.

Para mais informações acesse westinportodegalinhas.com.br.

