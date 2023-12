Réveillon em BH: ainda dá tempo de se programar!

Todo ano têm aqueles que esperam a última hora para decidir o que fazer na virada do ano. Por isso o Uai Turismo apresenta algumas opções de réveillon em BH, afinal ainda dá tempo de se programar e curtir a virada com muita música, cerveja e diversão!

Réveillon no Porks Unidade Castelo

Para celebrar a chegada de 2024, no dia 31 de dezembro, o Porks Castelo está preparando uma noite especial de réveillon. Será a terceira edição e mais uma vez haverá música ao vivo e Dj’s. O local vai funcionar a partir das 19h. Não tem entrada e nem consumação mínima. No tapping, mais de 10 chopes diferentes da Verace, Krug, Stadt Jever, Évora, Kud, Bruder e Capa Preta. Haverá venda de espumantes, além de drinks especiais. Reservas pelo Instagram: @porkscastelo. No final da noite, uma charmosa mesa de frutas será oferecida aos convidados.

Seguindo modelos internacionais, o Porks aposta em uma operação enxuta e descolada, sem garçons, e com preparos que podem ser consumidos nas mesas ou de pé, até mesmo, na rua. “Nosso modelo de negócio prioriza a experiência única, com muita agilidade no atendimento”, comenta José Araújo Netto, fundador da rede Porks – Porco & Chope. Para isso, a casa trabalha com preparos deliciosos, que exploram toda versatilidade da carne de porco, e de fácil consumo. No menu, petiscos e sanduíches incríveis, desenvolvidos a partir de receitas exclusivas criadas pela rede.

Vista para a Lagoa da Pampulha no Bebedouro Bar & Fogo

Localizado num dos cartões postais de BH, o Bebedouro esta preparando uma programação especial para o seu réveillon. A casa fica na orla da Pampulha, com vista panorâmica para a Igrejinha, além de estar próxima a diversos pontos de queima de fogos de artifício, tradicionais na virada do ano. Haverá open wine e open chope de 19 até as 22h. Também será servida uma mesa de frutas no final do evento. Haverá atrações musicais para agitar a noite. Uma decoração charmosa esta sendo preparada e a aposta é na carta de drinks, vinhos e espumantes. A casa funcionará a partir das 19h e as reservas já podem ser feitas pela conta do Instagram do Bebedouro.

Réveillon Porcão com all inclusive premium

Um dos mais tradicionais réveillons de BH já anunciou sua programação para a chegada de 2024. A Churrascaria Porcão vai investir na decoração, na gastronomia e nas atrações musicais. Haverá uma festa especial no Espaço Meet, com 4 shows: Marcelo Coelho, com o melhor do bloco Beiço do Wando, destaque no carnaval de BH. Tem ainda o completo Bernardo Souza que toca os hits do sertanejo, axé, pagode e as mais atuais e com Bella Simoes, com um repertório repleto de sucessos.

O evento será open bar e open food e maiores informações podem ser conferidas aqui.

O melhor do rock com open bar e open food premium no Underground Pub

A casa investiu pesado nas atrações musicais, com as melhores bandas da cidade e um buffet bem completo. A festa será toda open bar e open food com super shows das bandas convidadas: Lurex, Putz Grilla e Cash.

No cardápio, mesa de frios e antepastos completa, mesa de sanduíches, ceviche de peixe branco, de salmão e o tropical de manga. Tem ainda jantar com salmão ao molho de mostarda e mel, filé ao molho de gorgonzola, arroz provençal, batata gratinada, massa ao molho branco e macarrão mac and cheese. Anda tem doces variados, como de leite, de figo, goiaba, ambrosia, pudim de leite condensado e queijo fresco. O open bar tem drinks da casa, whisky, gin tônica, cerveja zero glúten, cerveja sem álcool, cerveja Heineken e Stella Artois, chope pilsen e IPA, vinho, espumante, água e refrigerante. A festa vai até o amanhecer, com buffet de café da manhã completo, que inclui pães, bolos, pão de queijo e até ovos mexidos. Os ingressos já estão disponíveis no site da Central dos Eventos.

Banda Lurex com cover do Queen será destaque no réveillon belorizontino. (Foto: Iana Domingos)

Clima praiano no Réveillon em BH “Na Areia 360” com all inclusive premium

Passar o réveillon na praia, sem sair de BH, é possível? Essa é a proposta do Réveillon Na Areia 360. A festa será “com o pé na areia”, clima praiano e energia tropical. Haverá uma decoração com esse tema. Tudo para começar 2024 com o pé direito. A estrutura será aconchegante, em um formato especial na Arena BH Beach. O evento será all inclusive, com open bar Premium, que inclui gin Gordon, vodka Absolut, cerveja Heineken, whisky Jonnie Walker Red Label 8 anos, energético, espumante, água tônica, água mineral com gás e sem gás, drinks, sucos e refrigerantes. A parte gastronômica terá mesa de frios contemporâneos, frutas da estação, mini sanduíches, cantinho Mineiro com guloseimas da nossa terra, salgados finos, pratos quentes e café da manhã. A grande novidade é a inclusão de um buffet de sushi, que vai valorizar mais ainda a entrada em 2024. No palco tem Moisés Dellu com as melhores do sertanejo, o cantor Serginho com as mais tocadas do pagode e o Dj Jhonny Borges, agitando os intervalos. Mais informações aqui.

Réveillon dos Sonhos no Canadá Eventos

Para receber 2024 com grande estilo, o Réveillon dos Sonhos promete uma virada bem sofisticada e animada. Toda uma superestrutura está sendo montada no Canadá Eventos, com uma decoração charmosa e all inclusive premium. Entre as atrações, Lurex, com seu tributo ao Queen, banda M8 com o melhor do rock, Coverplay, com as melhores do Cold Play, Velotrol, com as mais tocadas do rock e dj Fernando Ivens.

O all inclusive premium garante buffet italiano, canapés, salgados finos petiscos e vai até o café da manhã. Já no open bar chope Krug pilsen e IPA, cerveja Heineken, drinks com gin Tanqueray, Absolut, tropical gin, melancita, gin tônica, Jack ‘n Coke, Red Bull, água, refrigerantes, sucos e água de coco. Confira os ingressos no site do evento.

