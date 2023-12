Férias à vista: Campos do Jordão é destino certo para curtir em família

Com a chegada do primeiro mês do ano, surge a oportunidade perfeita para planejar as férias e explorar destinos que proporcionam experiências únicas. Campos do Jordão, a cidade mais alta do país, ganha destaque nas férias de verão pelas suas temperaturas amenas e paisagens deslumbrantes. O clima agradável durante o período, recebe os visitantes com dias ensolarados, ideais para explorar a exuberante natureza da região. As opções de atividades ao ar livre são diversas, desde trilhas entre as araucárias até passeios de bicicleta pelas charmosas ruas da cidade.

A hospedagem certa

A escolha da hospedagem certa, é importante para aproveitar ao máximo as férias. Campos do Jordão oferece uma variedade de pousadas e hotéis aconchegantes que proporcionam conforto e tranquilidade. A Pousada Alto da Boa Vista se destaca como uma excelente opção, estrategicamente localizada para oferecer uma experiência única, imersa na beleza natural da cidade. O local oferece pacotes em doze tipos de acomodações: “Piscina interna, sauna, ofurô e banheira com hidromassagem são alguns dos itens que chamam a atenção dos nossos hóspedes. Nossos chalés são superequipados e estão prontos para receber a família toda, com pacotes a partir de 3.100 reais, 4 noites, por casal”, conta Talita Contipelli, responsável pela pousada.

Quem passa por lá, também pode usufruir da piscina de borda infinita com vista privilegiada das montanhas. Além disso, a pousada oferece uma sauna seca a lenha, sala de massagem relaxante, academia de pilates e aulas de yoga com personal trainer.

Gastronomia

Foto: divulgação/ Pontremoli

A gastronomia do Alto da Boa Vista é outro diferencial. Localizado no coração do hotel, o restaurante Pontremoli, eleito um dos melhores restaurantes do mundo pelo Tripadvisor, oferece uma experiência gastronômica única. Com decoração que remete à Vila Toscana, o bistrô italiano serve um café da manhã variado e tem o menu assinado pelo chef Bernard Contipelli. A cozinha slow food, também comandada pelo chef, prioriza ingredientes selecionados e o preparo único de cada prato. O jantar dura em média 5 horas para proporcionar uma experiência completa e especial, fazendo com que cada minuto valha a pena.

Restaurante Pontremoli

Endereço: Rua das Hortências, 605 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão.

Telefone: (12) 9.9794-1213 somente com reservas no horário das 13h às 21h (Terça a Domingo)

Instagram: @RestaurantePontremoli

Facebook: Restaurante Pontremoli

