Seguindo com o descritivo que iniciamos em colunas passadas referente às tendências para hotelaria, enumeramos mais alguns tópicos na penúltima edição da coluna em 2023.

10. Maior adoção de aplicativos de hotéis

Aplicativos de hotéis oferecem uma série de benefícios adicionais. O incremento da sua adoção está entre as tendências mais cruciais hoteleiras relacionadas à tecnologia. Com o correto uso de aplicativos você pode melhorar potencialmente a comunicação com seus hóspedes, proporcionar check-ins sem contato, melhorar seu serviço de quarto e limpeza e aumentar as receitas.

11. Tecnologia de check-in remoto

A tecnologia de check-in remoto permite que os hóspedes se beneficiem de um método de registro eliminando a necessidade de esperar na recepção para obter a chave física ou cartão-chave. Em vez disso, o check-in “contactless” estará disponível usando apenas um aplicativo. Os hotéis poderão enviar aos usuários um código de entrada exclusivo, permitindo que acessem a propriedade, salas de eventos, academias e até mesmo os apartamentos. Isso ajudará a agilizar o processo de check-ins e permitir check-outs expressos. Como a tecnologia exige que os hóspedes baixem o aplicativo do hotel isso também pode ser usado para fornecer informações importantes sobre o cliente (respeitadas as normas da LGPD) ou até mesmo envio de mensagens promocionais, permitindo que seu hotel faça vendas adicionais ou cruzadas facilmente.

12. Pesquisa por voz

A pesquisa por voz é uma das maiores tendências emergentes na indústria de viagens. A ascensão de assistentes de smartphones como Siri e Alexa ajudaram a aumentar o número de pesquisas por voz realizadas. Como resultado, isso alterou as expectativas dos clientes. Agora, os clientes podem reservar um quarto de hotel usando apenas a voz. Por esta razão, tanto o seu site quanto o seu motor de reservas devem ser otimizados para permitir que essas reservas ocorram. Deixar de oferecer essa opção pode resultar em outros hotéis recebendo hóspedes que, de outra forma, poderiam ter reservado com você.

13. Hotéis Inteligentes

Os hotéis inteligentes incorporam a Internet das Coisas (IoT) nas suas operações, utilizando dispositivos e sistemas inteligentes para agilizar o funcionamento diário do hotel melhorando a experiência dos hóspedes. Um hotel inteligente pode usar sistemas HVAC habilitados para internet para ajustar a temperatura em cada quarto com máximo conforto e mínimo gasto de energia. Estes hotéis também podem permitir que os hóspedes usem tecnologias como aplicativos de telefone ou controle de voz para operar sistemas de aquecimento e resfriamento, iluminação e entretenimento com mais facilidade. À medida que mais pessoas usam tecnologia inteligente em suas casas, os quartos de hotel inteligentes provavelmente terão maior demanda.

Desejamos a todos que trabalham e contribuem para o desenvolvimento da gastronomia, da hotelaria e do turismo de Minas Gerais um Feliz e pacífico Natal.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

(31) 98756-3754/e-mail: mvsluys@gmail.com

