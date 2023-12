A Embratur e a Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil assinaram, durante o Salão Nacional do Turismo, um Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a finalidade de unir esforços para a promoção internacional e apoio à comercialização dos destinos brasileiros classificados como estratégicos para o segmento.

O documento assinado prevê a execução de uma série de ações conjuntas, que serão elencadas em um Plano de Trabalho, de acordo com a coordenadora de diversidade, afroturismo e povos indígenas da Embratur, Tania Neres. “Vamos seguir um plano de ação, com estratégia e muita parceria, com pessoas dedicadas ao mercado LGBT. É de grande importância para a Embratur saber, exatamente, quais são os destinos que a gente pode trabalhar e divulgar nas feiras de promoção do turismo brasileiro, no período de 2024 a 2027”, explica. “Estamos muito felizes com esse acordo para fortalecer e ampliar a promoção do turismo LGBT. Isso porque não dá para trabalhar com o mercado desse segmento sem ter a força da Câmara”, enfatiza.

Para o presidente da Câmara de Comércio e Turismo LGBT do Brasil, Ricardo Gomes, o trabalho com a Embratur irá permitir que o turismo LGBTQIA+ brasileiro prospere. “Com essa parceria vamos poder correr o mundo, levando a imagem do Brasil diverso, do Brasil que recebe a todos com carinho e paixão. Somos brasileiros, somos um povo muito acolhedor, e nós podemos e devemos nos preparar, cada vez mais, para atrair para o nosso país um maior número de turistas LGBTQIA+, de todos os quatros cantos do mundo”, destacou.

Coordenação

Cabe lembrar que a atual gestão da Embratur criou, no início de 2023, uma coordenação dentro da Gerência de Experiências e Competitividade Internacional para cuidar das temáticas do “Afroturismo, Diversidade e Povos Originários”. O intuito é atuar junto a estes públicos estratégicos para a Agência e que retratam a cultura brasileira para o mundo como um país diverso, inclusivo e acolhedor.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, considera um marco na história da Agência, como do Brasil, ter pautas tão relevantes como eixos prioritários de trabalho. “Queremos fortalecer o turismo no Brasil, de forma a estimular a promoção internacional de segmentos do turismo, como os voltados para o público LGBT, como também para os povos originários e o afroturismo. A nossa parceria irá fortalecer os destinos brasileiros, como também o trade turístico nacional, para que possam receber cada vez mais e melhor o turista LGBT do Brasil e do mundo”.

O Brasil é um dos países que mais recebe turistas LGBTQIA+ no mundo, de acordo com levantamento do Gay Travel Index 2023, e tem destinos turísticos muito procurados por esse público, como a cidade do Rio de Janeiro, eleita o melhor destino internacional LGBTQIA+. “O nosso país tem todos os atrativos que eles mais gostam. O principal é sol e praia, e depois cultura e gastronomia”, completou a coordenadora Tania Neres.

