13/12/2023 – O primeiro escritório da Organização Mundial do Turismo (OMT) para a região das Américas e Caribe, será inaugurado nesta quinta-feira (14), às 17h no Rio de Janeiro pelo ministro do Turismo, Celso Sabino, juntamente com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. O secretário-geral da entidade da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Turismo, Zurab Pololikashvili, estará presente junto com uma comitiva vinda da Espanha, onde fica a sede da entidade.

O acordo para a instalação do escritório no Brasil foi assinado em 19 de outubro, durante a 25ª Assembleia Geral da OMT em Samarcanda, no Uzbequistão. “A escolha do Brasil para sediar esse escritório reafirma a crença da OMT no potencial turístico de nosso país e nos coloca em um novo patamar que é de orientar, junto à OMT, os demais países da região em relação às ações e programas de fortalecimento do turismo na área de inovação, qualificação e promoção”, afirma o ministro.

LEIA TAMBÉM: Natalia Bayona, Diretora Executiva da Organização Mundial do Turismo fala sobre inovação em turismo

“A OMT e a Embratur possuem imensa sinergia em suas missões institucionais, de ampliar o fluxo de turistas internacionais com sustentabilidade ambiental e com incorporação tecnológica, com inovação. A abertura do escritório regional no Rio vai acelerar nossas parcerias em projetos importantes, como o estabelecimento de um índice de sustentabilidade aplicado ao turismo, com o monitoramento de indicadores locais como consumo de água, de energia, geração de resíduos, avaliação da atividade turística local e geração de empregos, conforme estabelecem os diretrizes definidas pela OMT”, destaca Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

O ministro Celso Sabino e o presidente da Embratur Marcelo Freixo atenderão a imprensa no local.

Serviço:

Inauguração do Escritório da OMT no Rio de Janeiro

Data: 14/12/2023

Horário: 17h

Local: Avenida Presidente Vargas, 62, Centro, Rio de Janeiro (RJ), em frente ao Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB, próximo à Igreja da Candelária.

Acompanhe o Uai Turismo também pelo Instagram @portaluaiturismo.

The post Inauguração do escritório regional da Organização Mundial do Turismo no Rio de Janeiro appeared first on Uai Turismo.