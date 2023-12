Hospede-se em hotéis que foram cenário de produções audiovisuais brasileiras e estrangeiras

Já imaginou se hospedar no hotel onde foi gravado um documentário da National Geographic? Ou almoçar na mesma mesa em que foi filmada uma cena de novela, filme ou minissérie? Vários hotéis e pousadas da Associação Roteiros de Charme já atuaram como locação para produções nacionais e estrangeiras. Espaços amplos, decoração de bom gosto e luxo são algumas das características das hospedagens que tornam a experiência única e asseguram também o ambiente perfeito para as gravações. Em locais assim, é possível reviver toda a magia e o glamour da sétima arte.

Sustentabilidade sempre presente

A preocupação com a sustentabilidade é uma das marcas dos associados da Roteiros de Charme. A fauna intocada da Pousada Araras Pantanal Eco Lodge, em Mato Grosso, foi o que atraiu uma equipe da National Geographic para gravar um documentário sobre o Pantanal. “Já fomos cenário de duas novelas: “Bicho do Mato” (TV Record)e “Paraíso” (Rede Globo), de vários documentários, como as produções francesas “Zog & as Águas” e “Akam”, e a anglo-americana “Lost in the Amazon”, além de reality shows, como a produção nacional “Desafio em Dose Dupla”, e a americana “The wheal”. BBC, CNN e outras emissoras internacionais já vieram aqui para gravar entrevistas sobre nosso trabalho”, conta André Thurony, diretor-proprietário da pousada.

Pousada Morada dos Canyons (Foto: divulgação)

A beleza dos canyons e da vegetação preservada contribuíram para que o material gravado na Pousada Morada dos Canyons, em Santa Catarina, se destacasse no documentário “A Era dos Humanos”, apresentado pelo ator Marcos Palmeira. As impressionantes imagens terrestres e aéreas das montanhas, da mata e das cachoeiras iluminaram o projeto, assim como as instalações internas. A Pousada Morada dos Canyons fica em uma região montanhosa na Praia Grande, onde os hóspedes podem desfrutar do clima ameno na privacidade dos chalés com vista para a mata, os canyons ou para as encostas.

Pousada Quinta dos Pinhais (Foto: divulgação)

Com a Serra da Mantiqueira ao fundo, onde o verde da mata se funde com o azul do céu, estão as acomodações da Pousada Quinta dos Pinhais, onde foi filmada a Minissérie “Mais Amor”, com o psiquiatra Flávio Gikovate. O clima de tranquilidade e harmonia do local também garantiu o cenário para a elaboração do livro de Fernando Schultz, “Eu maior – Uma reflexão sobre Autoconhecimento e a Busca pela Felicidade”. A administração familiar da Pousada Quinta dos Pinhais, em Santo Antônio dos Pinhais, em São Paulo, garante um clima de aconchego nas montanhas, com requinte e bom gosto.

Cenário tropical

Vários associados da Roteiros de Charme localizados no litoral também cederam sua beleza para ambientar produções audiovisuais. O Hotel Paraíso do Morro, em Porto Seguro, na Bahia, recebeu a equipe da Novela “Paraíso Tropical” para gravar as cenas de Alessandra Negrini e Fábio Assunção em frente à Praia de Arraial d’Ajuda. Atualmente, a novela está sendo reapresentada na TV Globo, no “Vale a Pena Ver de Novo”, e o cenário continua encantando quem frequenta. Dá até para desfilar pelo deck onde a atriz gravou cenas durante a trama.

Hotel Paraíso do Morro (Foto: divulgação)

O Hotel Jaguaribe Lodge, na praia Canoe, em Fortim, no Ceará, emprestou seu glamour para duas produções cinematográficas: o filme “As aparências enganam”, com atores internacionais, como Melanie Griffith, Ed Harris e Malcolm McDowell; e a comédia nacional “CIC – Central de Inteligência Cearense”, com Edmilson Filho. O Jaguaribe Lodge foi mais que uma testemunha silenciosa das interpretações na telona, a elegância e o requinte de suas instalações o tornaram um coadjuvante que expõe toda a beleza e colorido do litoral brasileiro.

Glamour foi exatamente o que a produção do programa “Estrelas”, com Angélica e Claudia Leitte, encontrou quando foi gravar na Pousada Tejú, em Fernando de Noronha. O refinamento das instalações interage de forma harmônica com a mata e o mar cristalino, proporcionando uma experiência única. O cenário da Pousada Tejú também já foi palco de editoriais de grandes revistas e campanhas publicitárias.

A estrutura do Quinta da Paz Resort, em Petrópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, foi o cenário ideal para a gravação da 17ª edição do MasterCasa. Com o tema “A Casa do Chef”, o programa uniu arte e comida com dois grandes mestres da gastronomia no Brasil: José Hugo Celidônio e Dânio Braga. Para a filmagem foram usadas duas suítes – a do chef e a do chef convidado -, varandas, escritório, sala de projeção, jardins, adega e duas cozinhas, tudo disponível para os hóspedes visitarem.

