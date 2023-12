O governo dos EUA emitiu 109.885 vistos para brasileiros em outubro, número 13,5% superior ao de setembro e segunda maior marca do ano. Os dados são de um estudo realizado pela consultoria imigratória Viva América. No acumulado dos dez primeiros meses, foram mais de 985 mil autorizações dadas a cidadãos do Brasil – montante que já é maior do que todo o volume registrado em qualquer ano completo desde 2018, quando se inicia a série histórica do levantamento.

O Brasil é o terceiro país que mais recebeu vistos dos EUA em 2023, atrás apenas do México (2,1 milhões) e da Índia (1,2 milhões). China (435 mil) e Colômbia (423 mil) completam as cinco primeiras colocações do ranking.

Cresce o número de viajantes brasileiros para os EUA

Assim como acontece todos os meses, o visto mais emitido em outubro foi o de turismo e negócios, conhecido como B1/B2. Ao todo, foram quase 105 mil concessões do documento para brasileiros, o que representa 95,5% do total.

Segundo dados do Escritório Nacional de Viagem e Turismo dos EUA, cerca de 1,3 milhão de brasileiros já viajaram ao país norte-americano entre janeiro e outubro deste ano – crescimento de 34% sobre o mesmo período de 2022. O volume coloca o Brasil na oitava colocação na lista das nações que mais enviaram viajantes aos EUA neste ano.

“Mesmo com o dólar pouco atrativo e o aumento nos custos de viagem, tem havido um esforço muito grande por parte da indústria turística e dos órgãos de promoção dos EUA em atrair o viajante brasileiro, que historicamente tem na América do Norte um de seus destinos mais populares”, comenta o CEO do Viva América, Rodrigo Costa, acrescentando ainda que, para 2024, a tendência é de que os números de visitação aumentem ainda mais.

Costa relembra ainda que 2023 foi marcado por recordes nas filas de espera dos consulados e da Embaixada dos EUA. Em São Paulo, por exemplo, viajantes chegaram a ter de esperar mais de 630 dias para agendar uma entrevista consular – etapa obrigatória para quem tira o documento pela primeira vez. “Hoje, os tempos estão significativamente menores, mas ainda mais elevados do que o período pré-pandêmico. É provável que continuem a cair ao longo do próximo ano.”

Postos Diplomáticos

De todos os postos diplomáticos dos EUA ao redor do mundo, o Consulado de São Paulo foi o segundo que mais emitiu vistos em outubro de 2023, atrás somente do Consulado de Monterrey, no México.

O Consulado do Rio de Janeiro aparece na 12ª posição, seguido pela Embaixada em Brasília (16ª) e os consulados de Porto Alegre (21ª) e Recife (31ª).

Vistos mais emitidos para brasileiros

Depois do B1/B2, o visto americano mais popular entre os brasileiros foi o de intercâmbio J-1, com 1.549 emissões em outubro e 10.326 no acumulado do ano. Em seguida, aparecem os vistos C1/D, para tripulantes de navios e aviões; L-1 e L-2, para transferência de executivos de multinacionais e seus dependentes; e F-1, para estudantes.

B1/B2 (turismo e negócios): 921 J-1 (intercambio): 549 C1/D (tripulantes de navio e aviões): 501 L-2 (dependentes de L-1): 372 F-1 (estudante): 338 L-1 (executivos e gerentes de multinacionais): 319 A-2 (representantes de governos estrangeiros): 302 EB-2 (green card de habilidades excepcionais): 215 H-1B (profissionais altamente especializados): 136 P-1 (atletas e artistas): 135

