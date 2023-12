Já é o momento de começar a planejar os planos para as viagens de 2024. Quem pensa em visitar a Flórida Central, já tem novidades. O LEGOLAND Florida Resort promete diversão para toda a família com estreia da nova experiência do “LEGO Ferrari Build & Race” na primavera do Hemisfério Norte. Enquanto, o outono norte-americano também trará novidades com a abertura do SEA LIFE Florida Resort. O resort ainda garante que os viajantes podem esperar um calendário repleto de eventos.

Novidade de primavera

Durante a primavera norte-americana de 2024, o LEGOLAND Florida Resort ira inaugurar uma nova experiência de construção e corrida LEGO Ferrari Build & Race. Será possível contemplar uma Ferrari LEGO real e criar a própria Ferrari de corrida em áreas de lazer interativas antes de realizar um test-drive em três circuitos de teste extremos. Em seguida, construir e correr digitalmente em uma pista virtual rumo a linha de chegada! Além disso, os motoristas mais jovens projetarão sua própria Ferrari com peças LEGO maiores na zona de construção do LEGO Duplo.

Novidade de outono

A nova aventura programada para o outono no Hemisfério Norte no LEGOLAND Florida Resort envolve maravilhas do mundo subaquático no aquário SEA LIFE Florida Resort. Os visitantes poderão se maravilhar com um caleidoscópio de vida marinha, interagem com cativantes exposições e embarcam em uma viagem de exploração oceânica, finalizando no parque temático Under the Sea!

Passholder com benefícios exclusivos

Com uma atração fresquinha para ser lançada e um novo aquário chegando, não há melhor momento para se tornar um portador de passes anual. Em 2024, o resort está oferecendo mais benefícios do que nunca, incluindo uma nova série de oficinas “Make-and-Take”. Os portadores de passes serão incentivados a se inscrever para reservar seu lugar para esta novidade especial de oficina temática ao longo do ano.

Eventos de 2024

Um dos grandes motivos para ser um portador de passes (Passholder) continua com eventos especiais que ajudarão as famílias a construir um ano de diversão, incluídas na admissão geral do parque temático e em passes anuais selecionados.

Finais de semana LEGO NINJAGO

Encarne o seu ninja interior com o retorno dos fins de semana do LEGO NINJAGO, em sábados e domingos selecionados entre 20 de janeiro a 19 de fevereiro. Domine os poderes elementares com entretenimento e atividades cheios de ação e atinja o seu potencial ninja.

Summer Block Party

Junte-se à festa de verão no Hemisfério Norte e absorva a vibe da estação com entretenimento animado de 24 de maio a 8 de agosto. Além disso, prepare-se para o retorno triunfante da celebração da Independência dos Estados Unidos com a Red, White & BOOM!! Entre os dias 4 e 6 de julho, incluindo o Bricktastic Fireworks Spectacular.

Brick-or-Treat Monster Party

Prepare-se para entrar no clima do Dia das Bruxas no próximo outono norte-americano, pois a queridinha Brick-or-Treat Monster Party estará de volta! Em datas selecionadas de setembro e outubro. Lord Vampyre e seus amigos monstruosos irão invocar mais diversão do que nunca, com ótimos shows ao vivo, toneladas de doces, fogos de artifício a cada noite de eventos e encontros exclusivos de personagens que você só encontra nessa “assustadora” época do ano.

Fim de ano no LEGOLAND

Desfrute da magia natalina em datas selecionadas de novembro e dezembro, quando o LEGO Santa (Papai Noel) e sua festiva equipe chegam ao resort para as celebrações de final de ano. Entre no espírito natalino da temporada com um mix de diversão em família e toda a decoração temática. Além disso, receba o ano novo com celebração “Kids’ New Year’s Eve”, apresentando o tradicional “brick drop” e fogos de artifício LEGO em 3D.

