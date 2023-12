Experiências de luxo: 6 casas incríveis para alugar para o Réveillon

Seja na praia, em meio a natureza, ou na neve. Se você deseja passar o Ano Novo em um destino incrível, mas não sabe ao certo o que procura, nós te apresentamos seis residências espetaculares ao redor do mundo, para acomodar família e amigos, e que ainda estão disponíveis para o Réveillon. A curadoria é de Tailor Made Stay, empresa de aluguel de curta temporada que também cuida de outros serviços para uma estadia perfeita.

Serra Grande – (BA)

Nascida do sonho de construir uma casa totalmente integrada à natureza, em uma praia deserta no sul da Bahia, a Casa Capela é toda feita com bambu e madeira de demolição. A ampla sala, área de convívio principal, é uma grande oca de bambu e piaçava que se abre para um enorme deck de madeira com piscina com vista para o mar.

As cinco suítes independentes acomodam tranquilamente dez pessoas e se conectam à essa sala por passarelas com cobertura de bambu, dando um ar único de beleza e integração. A casa ainda tem possibilidade de cinco camas extras.

A equipe de serviço conta com concierge, chef de cozinha, ajudantes de cozinha, camareiras, barman, funcionários de jardinagem e piscina e vigia noturno. Para o Réveillon inclui equipe de serviço até às 22h e alimentos e bebidas (exceto vinhos). Estadia mínima: 7 noites

Casa Capela – Serra Grande/ Bahia (Foto divulgação)

Governador Celso Ramos – (SC)

Localizada em condomínio fechado, com vista deslumbrante para o mar, esta casa tem decoração aconchegante e amplos ambientes, com cinco quartos. O deck com piscina, gazebo e espaço gourmet completam as áreas de lazer. O condomínio conta com trapiche náutico próprio para embarque e desembarque de pessoas, quadra de tênis, piscina, academia, sauna, jacuzzi, sala de jogos, churrasqueira e restaurante. Estadia mínima: 10 noites

Chapada dos Veadeiros – (GO)

Cercada pela força da Chapada dos Veadeiros e com vista deslumbrante para o Vale dos Tucanos, a Casa Paraíso une a paisagem única do cerrado ao charme e conforto desejado para o Ano Novo.

A sala de estar grande com lareira, varanda e deck flutuante que dá acesso à fogueira no jardim. São quatro quartos com possibilidade de acomodar até 10 pessoas.

Com cozinha externa com fogão industrial, completamente equipada, e também uma piscina aquecida com riozinho e cachoeirinha; tudo isso a poucos metros do centro da cidade.

A equipe que atende os hóspedes é de duas pessoas que fazem a arrumação e o café da manhã (insumos não estão incluídos) e um concierge local. Os hóspedes não precisam se preocupar com nada, pois a equipe faz as compras de alimentos e bebidas e dá todo suporte durante a estadia. Estadia mínima: 7 noites

Casa no Design District em Miami (Foto: divulgação)

Miami – Florida (EUA)

Casa de seis suítes localizada no Design District, com piscina e churrasqueira. O bairro queridinho de Miami e de passagem obrigatória no circuito comercial, gastronômico e cultural, acomoda mais de 130 galerias de arte, showrooms, consultorias criativas e de imagem, escritórios de arquitetura, lojas de luxo, antiquários, restaurantes e bares. Estadia mínima: 7 noites

Punta del Este – (UY)

Apartamento com quatro quartos e cinco banheiros para acomodar até oito hóspedes. Localizado no Edifício Moorea Bay, tem estrutura completa para os hóspedes com piscina, sauna, jacuzzi, academia, churrasqueira, duas vagas de garagem e Wifi. Isso sem falar da bela vista para o mar que só a charmosa Punta del Este tem. Estadia mínima: 10 noites

Courchevel – (FR)

O refúgio perfeito para as férias de quem gosta de aventura e esqui (ski in/out) no destino mais desejado da França. Este apartamento de três quartos acomoda até 8 pessoas. Tem vista para as montanhas, cozinha completa, incluindo raclette e jogo para fondue. Com piso aquecido, oferece conforto térmico e aconchego. A limpeza diária está inclusa, para que os hospédes não precisem se preocupar com mais nada além de tomar um belo café da manhã com vista para a neve e dirigir-se ao armário do complexo para colocar o traje de esqui e botas aquecidas. Estadia mínima: 7 noites

