Pertinho de São Paulo: Castelo Park Aquático anuncia programação especial de fim de ano

Para aproveitar a época mais festiva do ano, que promete ser acompanhada de dias de muito sol e calor, o Castelo Park Aquático preparou uma programação especial para a última semana de dezembro. Entre os dias 26 e 31 deste mês, o parque aquático vai oferecer doses extras de diversão para os visitantes de todas as idades, com atividades como gincana, shows e zumba na piscina, além de personagens para tirar fotos com as crianças.

O Castelo Park Aquático vai funcionar durante todo o mês de dezembro, com exceção do dia 25. Para os fins de semana, os ingressos online terão os valores de R$ 99,00 (acima de cinco anos) e R$ 35,00 (categoria “baby”, para crianças de um a cinco anos). De segunda a sexta, os ingressos online vão custar R$ 79,00 e R$ 35,00 (“baby”).

Foto: divulgação

Em Cesário Lange, a apenas 150 km da cidade de São Paulo e próximo a Campinas e Sorocaba, o Castelo Park Aquático conta com atrações perfeitas para os mais diversos perfis de público: das infantis, como o Castelo Kids e o Lago do Tubarão, até os toboáguas do Acelerado e do Decolando, além de Piscina de Ondas, Rio Lento, Praia do Arrecife e muito mais. No total, há cinco atrações climatizadas. A mais recente novidade é o Turbilhão, toboágua com várias curvas, uma descida emocionante de 100 metros de extensão e uma altura de 15 metros, o que equivale a um prédio de cinco andares.

O Castelo Park Aquático também oferece áreas de descanso, restaurante, lanchonetes e quiosques com deliciosos petiscos, vestiários com chuveiros, fraldário equipado, guarda volumes e estacionamento gratuito, além da sala do silêncio, um espaço acolhedor onde os visitantes com autismo podem relaxar ao se sentirem estressados com o excesso de estímulos.

Castelo Park Aquático

Rodovia SP-143, km 3,5 – Cesário Lange/SP

Telefones: (15) 3246-1137 / 3246-3587 / 99703-5711

Mais informações em: casteloparkaquatico.com.br

