Vale do Paraíba: economia criativa na prática

A primeira vez que tive contato com a expressão “Economia Criativa” foi, por volta de 2008, estudando um material para o processo de credenciamento de consultores do Sebrae-MG. Era uma publicação referente a uma palestra ministrada por Ana Carla Fonseca, a Cainha.

Ana Carla é economista, doutora em urbanismo e pioneira nos estudos referentes a economia criativa e cidades criativas no Brasil e no mundo. Diretora da Garimpo de Soluções, que completou 20 anos este mês, atua como consultora, palestrante, pesquisadora em mais de 30 países e referência mundial quando se trata de economia criativa, inovação e desenvolvimento territorial, e não sou eu quem está dizendo, basta uma pesquisa rápida sobre ela na internet, e vocês verão que não há exagero algum no relato.

Posso dizer que ela foi responsável por um divisor de águas na minha carreira, pois, desde a primeira leitura, me encantei pelo tema e passei então a pesquisar, estudar e compreender as relações de turismo e economia criativa.

Porém, mais do que pioneira, Ana Carla é uma profissional extremamente generosa, sempre disposta a contribuir com o seu melhor e trazer aos territórios em que atua, transformações reais que impactam diretamente na qualidade de vida daqueles que ali vivem. Sua atuação transborda diretamente para o turismo visto que, territórios mais criativos, mais inovadores e reconhecedores da sua própria riqueza, conseguem transpor para a atividade turística, de forma muito mais leve e qualitativa, seu diferencial.

Hoje, ela compartilha conosco um pouco mais de sua experiência, ou como ela mesma diz, mais uma de suas estripulias criativas, trazendo uma nova forma de conhecer, e por que não dizer, vivenciar um território. Ana Carla, seja bem-vinda e para nós, uma boa leitura!

Mapa da Energia Criativa do Vale do Paraíba

Mostrando ao país a excelência do empreendedorismo criativo do Vale do Paraíba

Ana Carla Fonseca, Diretora da Garimpo de Soluções

Ana Carla Fonseca, Diretora da Garimpo de Soluções (Foto: Coop Films)

De queijos artesanais premiados internacionalmente, a artistas urbanos de traço único; de tradições que revelam uma riqueza cultural plurissecular e vívida, a produtos e serviços criativos de ponta; de experiências gastronômicas que imergem na alma do território, a músicas que dialogam com o ritmo das cidades. Assim é o Vale do Paraíba – um território de energia criativa pujante, diversificada e fascinante, tendo o empreendedorismo, a busca da excelência e a paixão como traços marcantes.

A região é uma das mais antigas do país. Aninhada entre o litoral norte paulista e a Serra da Mantiqueira, foi base de bandeiras que originaram várias cidades mineiras, como Diamantina, Sabará e Mariana e de pousos de tropeiros que oxigenaram a economia brasileira por séculos a fio. Deu origem a manifestações culturais únicas, como o jongo (reconhecido como patrimônio imaterial pelo IPHAN, em 2005) e as paulistinhas, pequenas esculturas santeiras de barro, facilmente transportáveis e acessíveis aos devotos de bolsos modestos, como os que povoavam a Paulistânia.

O Mapa da Energia Criativa

Raízes longevas e robustas da cultura caipira, que hoje nutrem cidades pujantes nos setores mais avançados, como os de tecnologia e aeroespacial, mesclando passado e futuro em um presente em permanente reinvenção. Nessas terras férteis em imaginação e criatividade, o empreendedorismo rende safras abundantes, ainda que nem sempre ganhem a visibilidade merecida. O Mapa da Energia Criativa surgiu com vistas a lançar mais luz sobre empreendimentos criativos dos mais diversos setores, distribuídos ao longo de 17 municípios – da pequenina Canas à robusta São José dos Campos, cobrindo ainda Santa Branca, Monteiro Lobato, Caçapava, Jambeiro, Tremembé, Taubaté, Pindamonhangaba, Roseira, Potim, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira Paulista e Cruzeiro. Um território diverso e cruzado pela Via Dutra, que recebe os viajantes entre São Paulo ao Rio de Janeiro e pela qual transita metade do PIB do país.

Bateu aquela fome, junto à vontade de se render a um legítimo bolinho caipira? De levar um mimo original para a família? De desfrutar de uma boa música e curtir a paisagem, enquanto o congestionamento não passa? Ou, quem sabe, de dar uma esticadinha a um lugar especialmente mágico, no fim de semana? Para ajudá-lo a saber aonde ir, o Mapa da Energia Criativa mapeou artesanalmente 103 empreendimentos criativos. Cada um deles foi registrado em vídeo, fotos e texto de storytelling e tem seus dados de contato roteirizados em um mapa georreferenciado. Tudo isso disponível no site do Mapa da Energia Criativa, lançado dia 29 de novembro, bem a tempo de deleitar turistas e moradores para as festas de fim de ano, as férias de verão e o carnaval.

Jogo do Empreendedorismo Criativo

E tem mais: para estimular o empreendedorismo criativo na mente dos jovens, o projeto ainda gerou uma cartilha inédita em forma de jogo de tabuleiro (e quem resiste a um?), no qual cada cidade é representada por uma ilustração iconográfica feita a mão e as cartas são os próprios empreendimentos e cidades do Mapa. Pilotado em duas escolas públicas, o Jogo do Empreendedorismo Criativo pode ser baixado, do próprio site, em duas modalidades: a básica (o primeiro a visitar 10 cidades ganha) e a avançada, provocando negócios entre os jogadores, como franquia, expansão, cobranding e muito mais (onde quem tiver mais moedas vence).

Foto: Coop films

O Mapa da Energia Criativa é fruto de uma convergência de propostas, atuações e paixão. É uma iniciativa da EDP, empresa de distribuição de energia da região, que entende que todos ganham com a prosperidade dos locais onde atua; e tem curadoria e realização da Garimpo de Soluções, empresa de consultoria boutique que inova há 20 anos em economia criativa e desenvolvimento. A Garimpo já trabalhou em 34 países, com projetos dos perfis mais diversos – mas, a cada vez que se embrenha pelos territórios e conhece suas pessoas, se encanta, aprende e leva um pedacinho dele para os projetos seguintes.

Quer conhecer mais sobre o Mapa da Energia Criativa? Visite o site, siga o Instagram e se renda aos 103 empreendimentos. Muitos mais poderiam ter entrado (e só não são 100, como era a ideia, porque foi impossível abrir mão de qualquer dos mapeados). Cada empreendimento é uma descoberta, no fascinante universo do empreendedorismo criativo brasileiro. Em breve, outro Mapa deve ser lançado, em um território em fase de definição. Que venham muitos mais, conectando a energia de quem faz o Brasil acontecer.

