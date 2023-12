No sentido afetivo da palavra “casa” está o ambiente seguro destinado à construção de relações, sinônimo de um lugar especial, no qual exista forte segurança estrutural e emocional.

O verdadeiro porto seguro! E como tal, o local de partida daqueles que gostam de se aventurar em viagens, lazer e novas descobertas. Em especial, os que buscam o descanso nas férias. No entanto, sentem imenso prazer no retorno para o aconchego do lar.

Com a chegada do final do ano, consequentemente férias e festas, os planejamentos para as viagens começam a ser implementados. Durante nossos encontros semanais, várias foram as dicas e sugestões para uma viagem segura.

Hoje, especialmente, nossa coluna será dedicada a dicas para que seu lar esteja protegido durante sua ausência nos períodos festivos e no merecido descanso das férias.

Evite transtornos

Independente se você está saindo de viagem por apenas um final de semana ou longos períodos, lembre-se que viajar vai muito além do ato de sair de casa e buscar outro ambiente. Prepare-se, pois a segurança da sua casa também deve estar inclusa nos planejamentos.

Pensando no prazer da viagem, e que você e sua família consigam curtir com tranquilidade, serão apresentadas simples questões de precaução.

A prevenção e cuidados podem, certamente, contribuir para a segurança, mitigando acontecimentos indesejados.

A euforia pela viagem é tamanha que você pode ignorar procedimentos muito elementares da vida cotidiana, pois está ansioso pelo prazer que virá.Por isso, esteja atento.

Trancas e cadeados

Parece o básico, no entanto, ao sair de casa, certifique-se de conferir o fechamento de portas e janelas. Pode acreditar, alguns turistas e viajantes relatam que no retorno ao lar, após viagens, se depararem com portas e janelas sem o devido trancamento. Ainda, por esquecimento, sem terem sido visitados pelo “amigo do alheio”.

Pois é, não conte sempre com a sorte para esses pequenos detalhes, segurança em primeiro lugar. Faça um check-list dos passos, pois todo cuidado é pouco.

Da mesma maneira, evite usar dispositivos ou subterfúgios que demonstrem a ausência do morador, tais como cadeados para o lado externo da rua e luz acesa o tempo inteiro. Certamente, são situações e características facilmente perceptíveis.

Cuidado com alimentos perecíveis dentro ou fora da geladeira

Ao se preparar para uma viagem, não se esqueça de verificar todos os gêneros alimentícios que possam se deteriorar no período que você estiver fora de sua casa. É fato relatado e vivenciado, o viajante ao retornar à sua casa se depara com alimentos vencidos e, ou em estado impróprio para o consumo, dentro ou fora da geladeira.

A segurança passa pelas atividades de real proteção do ambiente, mesmo nas questões alimentícias. O mau cheiro, ou próprio alimento estragado, pode acarretar a presença de “hóspedes” indesejados (roedores, insetos), durante sua ausência.

Os itens armazenados em sua geladeira, também entram nesse contexto. Pois, são comuns os casos de panes elétricas que ocasionam o descongelamento. Caso você permaneça ausente por longos períodos poderá ter uma surpresa indesejada no retorno. Assim, evite deixar grandes quantidades de alimentos em sua geladeira, ou mesmo fora dela, aqueles alimentos que podem perder a validade ou condição de uso no período que estiver fora de casa.

Observe o gás

Ao iniciar sua jornada de viagem, antes de deixar sua casa, feche a saída de gás. Independentemente, se você dispõe de outros mecanismos de segurança, o mais prudente, nesse caso, é o fechamento total do gás.

Essa dica é oportuna para todas as instalações de gás. Qualquer que seja o tipo de instalação, gás em botijão ou encanado, obrigatoriamente, certifique-se que esteja devidamente fechado.

Ao retornar de sua viagem, caso perceba um odor muito acentuado de gás, antes mesmo de acender qualquer utensílio ou provocar qualquer centelha, abra todas as portas e janelas para que o ar possa circular no ambiente. Em casos de maior concentração, acione o corpo de bombeiros.

E a água? Os aparelhos elétricos?

Seguindo os mesmos passos realizados com o gás, não deixe de fechar o registro geral da água. Você pode ter que antecipar o retorno de sua viagem, pois vazamentos e alagamentos podem ocorrer.

Da mesma maneira, sugere-se que os aparelhos elétricos sejam retirados da tomada. As descargas elétricas podem ocorrer, provocando curtos, queimando ou ocasionando princípio de incêndio.

Fique de olho

Cuidado, sinais aparentes podem indicar a ausência do morador. Aquela crendice de que deixar a luz acesa espanta o ladrão pode ter um efeito perverso.

Há no mercado ofertas de empresas prestadoras de serviço de segurança patrimonial. Esse universo dispõe de um vasto portfólio. Certamente, caso seja de seu interesse, um se adequará ao seu perfil.

No entanto, se você optar por soluções caseiras, não possa ou não deseje investir nessas ações, também, estão disponíveis aparelhos de segurança que você mesmo pode instalar. Nesse caso, bastarão um ponto de acesso à internet, um programa baixado no celular.

Assim, poderá criar sua própria rede de proteção com câmeras, temporizadores de luz, alarmes e outros dispositivos de acompanhamento em tempo real. O melhor de tudo isso, os tutoriais estão disponíveis no mundo virtual.

Essas dicas são oportunas, mas algumas situações são eternas. Caso possível, durante suas viagens, deixe uma cópia de sua chave com alguém de confiança.

Sempre haverá um bom vizinho ou amigo para essa missão. Solicite que recolha suas correspondências. Ainda, numa questão própria, peça a essa pessoa para simular a presença do morador no ambiente, tais como a abertura de janelas e simulando movimentação no imóvel em horários distintos.

Sem neuras!!! Curta a viagem!!!

No mais adote procedimentos que possam contribuir com sua tranquilidade. Sua segurança, sempre em primeiro lugar. Divirta-se em suas viagens. Caso queira compartilhar suas experiências, de forma que a coluna possa contribuir para a segurança dos demais turistas, envie sua sugestão no nosso Instagram @portaluaiturismo .

