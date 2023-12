Fazer um salto de pêndulo, bungee jump, rapel, escalada, escolher uma tirolesa em meio à natureza, voar de parapente são algumas atividades que marcam presença nos roteiros de férias. O turismo de aventura está cada vez mais em alta, unindo a busca pelo “friozinho” na barriga e pela superação de limites pessoais. Mas você sabe quais são os cuidados necessários para que tudo termine bem e que a viagem seja uma coleção de momentos inesquecíveis e sem roubadas?

Antes mesmo de fazer o roteiro é preciso saber o seu nível de habilidade e conforto diante das atividades escolhidas, nada de agir por impulso. O presidente da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta), Vinicius Viegas, explica que o viajante precisa entender os riscos associados, a duração da atividade, o nível de dificuldade e os desafios que irá enfrentar. “Seja realista sobre suas habilidades e limites pessoais. Não se envolva em programas que estejam além do seu nível de experiência ou capacidade física”, pondera.

Verifique a reputação da empresa

Depois de saber se está apto, é muito importante verificar a reputação da empresa ou operadora que oferece o serviço. Confira se a empresa possui Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur) e é associada à Abeta ou outra entidade de classe. Faça uma pesquisa em sites de viagens e redes sociais, leia os comentários. Se for bem avaliada, isso é um sinal verde para fazer a sua reserva.

Todas as atividades de aventura exigem guias ou condutores de turismo especializados na atividade escolhida. Por isso, quando for necessário, não tenha receio e pergunte qual a formação e experiência desse profissional. Afinal, é sua segurança que está em jogo. Está tudo certo? Então, sempre siga as orientações desses líderes, que estão familiarizados com a região. Outro ponto a ser observado é o estado dos equipamentos de segurança, se são adequados e bem conservados. Vinicius explica que os equipamentos básicos para atividades na natureza variam dependendo do tipo de atividade e do ambiente em que é realizada. “Entrou na água, colete. Tirou o pé do chão, capacete”, alerta.

Fique atento às condições climáticas

Outro ponto é ficar atento às condições climáticas, já que alguns programas podem ser afetados por mudanças repentinas no tempo. Antes de participar de qualquer atividade de ecoturismo ou turismo de aventura, é preciso verificar se a empresa fornece seguro adequado e quais são as coberturas oferecidas. “É fundamental que os clientes estejam cientes de suas próprias responsabilidades e das proteções que estão sendo oferecidas pelas empresas antes de se envolver em qualquer atividade de risco”, explica Vinicius .

É obrigatório por lei que os participantes deem ciência em um termo de conhecimento de risco. Esse documento informa sobre os riscos envolvidos na atividade e garante que todos estejam cientes das possíveis consequências. O termo deve incluir informações como: o tipo de terreno, possíveis desafios, nível de dificuldade e duração. Nesse documento, o participante declara que está ciente dos riscos envolvidos e assume a responsabilidade por sua participação. Com tudo isso em mente e devidamente combinado, é só se jogar e aproveitar o melhor que as atividades de aventura em meio à natureza podem proporcionar.

Fique ligado!

Para atividades aquáticas (rafting, canoagem, entre outras)

Coletes salva-vidas: são fundamentais para garantir a flutuabilidade e a segurança dos participantes, especialmente em corredeiras ou locais com correntezas;

Capacete: o capacete protege a cabeça de possíveis impactos com rochas ou outros objetos durante a atividade.

Para atividades em trilhas ou caminhadas

Calçados adequados: use calçados confortáveis e próprios para caminhadas, como botas de trilha, que ofereçam boa aderência e suporte aos tornozelos;

Roupas apropriadas: vista-se de acordo com as condições climáticas e o tipo de trilha, preferencialmente utilizando roupas leves, mas que protejam contra o sol e arranhões.

Para atividades em alturas (escalada e tirolesa):

Equipamentos de escalada: use capacete, mosquetões, fitas ou cordas específicas para a prática segura da escalada;

Cadeirinhas: para atividades em altura, o uso de uma cadeirinha de segurança apropriada é fundamental para prevenir quedas.

Para atividades em áreas remotas ou com riscos adicionais

Kit de primeiros socorros: leve um kit básico de primeiros socorros para atender a pequenos ferimentos ou situações emergenciais até que a ajuda profissional chegue até você;

Kit de sobrevivência: em áreas remotas, leve um kit de sobrevivência com itens como lanterna, apito, fósforos, manta térmica, entre outros. Manter-se hidratado, levar água e alimentos suficientes, proteger-se contra insetos (se necessário).

Não se aproxime de animais selvagens

Mantenha uma distância segura de animais selvagens e nunca os alimente.

Não se arrisque para tirar fotos

Evite se colocar em situações perigosas para tirar fotos. A segurança pessoal deve ser sempre prioridade.

Informe a alguém sobre seus planos

Antes de sair para uma atividade em meio à natureza, informe a amigos ou familiares sobre seus planos e horários de retorno.

Respeite as regras e regulamentos

Conheça e respeite as regras e regulamentos estabelecidos para a área em que você está visitando.

