Desde a pandemia, a necessidade dos viajantes de se aproximarem da natureza tem aumentado bastante. O desejo de viver experiências únicas, que sejam ao mesmo tempo sustentáveis e conscientes tem se tornado algo comum. Mas, ainda sim, não são todos que estão preparados para montar uma barraca em um camping e dormir em um colchão inflável. Existem turistas que querem aproveitar do contato com a natureza, dormir ouvindo o “barulho do silêncio” e apreciar belas vistas, mas sem enfrentar os perrengues que esse tipo de viagem geralmente envolve. Talvez esse seja o seu caso e seja o momento de você conhecer o conceito de Glamping.

LEIA TAMBÉM: Domingo em Belo Horizonte: Aproveite o Centro

O glamping ainda é uma modalidade recente no Brasil, mas que tem tomado cada vez mais força. A palavra é a junção de “glamorous camping”, que nada mais é do que um camping de luxo. É um serviço que se assemelha ao acampamento, promovendo o contato próximo com a natureza, mas sem abrir mão do conforto que um hotel pode proporcionar. Esses “acampamentos de luxo” podem possuir vários estilos, desde os mais rústicos aos mais luxuosos.

Com as extremas ondas de calor se aproximando, a procura por locais em meio a natureza aumenta, principalmente pela possibilidade do refúgio em um recinto mais fresco. Conheça 5 cabanas para praticar glamping próximo a Belo Horizonte:

Bangalô Riacho da Serra

Localizado no povoado de Casa Branca, em Brumadinho, a pouco mais de 30km de Belo Horizonte, o Bangalô Riacho da Serra pode ser a escolha ideal para sua fuga no final de semana. Com uma vista privilegiada da Serra das Andorinhas no Parque Estadual Serra do Rola Moça, o Bangalô é um espaço aconchegante, ideal para duas pessoas, mas pode acolher até quatro, confortavelmente. Além disso, o espaço é completo e totalmente equipado, com diferenciais como mini cozinha gourmet, lareira, churrasqueira portátil e hidromassagem.

O Bangalô Riacho da Serra foi pensado para ser um local onde o hóspede descansa, repõe as energias, pratica atividades saudáveis e ainda fica imerso em meio a natureza, rodeado de uma bela paisagem. O sítio em que está localizado possui um pomar com frutos da Mata Atlântica e Cerrado e também um riacho bem próximo.

Para mais informações, acesse o Instagram @riachodaserra. As reservas são efetuadas através do Airbnb.

Bangalô Riacho da Serra (Foto: Sítio Riacho da Serra)

Aqui no Camping

O Aqui no Camping é um ambiente para quem quer estar em contato com a natureza, seja através de uma experiência mais rústica ou mais moderna, mas sem abrir mão do conforto. Localizado a aproximadamente 40km de Belo Horizonte, em Brumadinho, o Aqui no Camping tem uma variedade de hospedagens para você escolher a que se sente melhor.

O espaço, localizado na Encosta da Serra da Moeda, conta com área para acampamento, estacionamento para motorhome, chalés, uma casa privativa e cabanas para glamping. Há ainda uma área compartilhada com piscina e um deck, além de uma cozinha para uso coletivo. O empreendimento não fornece refeição, mas além de disponibilizar a cozinha, possibilita que sejam feitos pedidos por aplicativos. As hospedagens são destinadas a casais e famílias interessadas em procurar paz, sossego e harmonia, não atendendo grupos, excursões, festividades ou celebrações.

LEIA TAMBÉM: NYC: Um lugar chamado Staten Island

A localidade está próxima a diversas cachoeiras e trilhas, sendo a mais próxima a 5km da propriedade.

O Aqui no Camping atende apenas mediante reserva, que pode ser feita através do Instagram @aquinocamping, do Whatspp disponibilizado na bio ou através da Booking.com ou Aribnb.

Cabanas para glamping (Foto: Aqui no Camping)

Chalé Verde Prána

A aproximadamente 50km de Belo Horizonte, no distrito de Suzano, em Brumadinho, está localizado o aconchegante Chalé Verde Prána. Rodeado pela natureza e com uma bela vista para a Serra da Moeda, a charmosa hospedagem é ideal para duas pessoas, mas atende confortavelmente até quatro.

O Chalé de madeira possui dois andares, sendo o superior um quarto com uma varanda que conta com banheira de hidromassagem, enquanto no andar de baixo está a sala junto a cozinha, que é totalmente equipada. Com um compromisso com o meio ambiente, o local possui banheiro ecológico, biodigestor e aquecimento solar da água. Na área externa, o chalé possui espaço para fogueira, uma ducha, espreguiçadeiras e ainda uma churrasqueira.

A intenção do Chalé Verde Prána é criar para o hóspede uma verdadeira imersão na natureza, apresentando também o maior conforto possível. Próximo ao empreendimento é possível fazer trilhas a pé, de bike, de moto, entre outros. Há também ranchos vizinhos que alugam cavalos para passeios.

Para mais informações sobre o empreendimento ou reservas acesse o site verdeprana.com.br ou Instagram @verdeprana.

Chalé Verde Prána (Foto: Chalé Verde Prána)

Loft Brumadinho e Domo Brumadinho

Em meio a zona rural de Brumadinho, a aproximadamente 60km de Belo Horizonte, existe o encanto de duas acomodações exclusivas: Loft Brumadinho e Domo Brumadinho, que funcionam como verdadeiros refúgios para amantes da natureza e tranquilidade.

Loft Brumadinho

Localizado a apenas 9km do Inhotim e 8km do centro de Brumadinho, o Loft é uma expressão de conforto e sofisticação. A arquitetura foi pensada para se criar uma integração entre a hospedagem e a paisagem natural circundante. O espaço é completo, contando com detalhes como banheira de hidromassagem e fogueira ao ar livre. É a oportunidade de respirar ar puro, apreciar o canto dos pássaros e desfrutar da sombra das árvores sem abrir mão do luxo.

Domo Brumadinho

Para quem procura uma experiência ainda mais exclusiva, o Domo Brumadinho é a escolha. A estrutura geodésica foi projetada para proporcionar aconchego e intensa conexão com a natureza. É a combinação de uma arquitetura única em um ambiente acolhedor.

LEIA TAMBÉM: Segurança na viagem com pets

As hospedagens são empreendimentos vizinhos, ficando localizadas lado a lado, mas respeitando a individualidade de cada uma. Ambos os espaços em Brumadinho prometem momentos memoráveis e descanso revigorante.

Para mais informações consulte o Instagram @loftbrumadinho. As reservas são efetuadas pelo Airbnb.

Loft Brumadinho e Domo Brumadinho, respectivamente (Foto: Loft Brumadinho)

Trailer Oasis

O Trailer Oasis é a escolha ideal para quem quer viver uma experiência de hospedagem diferente em meio a natureza. A proposta do trailer é se tornar itinerante, mas atualmente ele se encontra localizado a 115km de Belo Horizonte, em Lavras Novas, contendo uma bela vista da montanha e do jardim.

O espaço, idealizado para duas pessoas, é completo. Possui quarto separado, sala de estar, cozinha compacta, equipada com geladeira e forno, e um banheiro. Para ampliar ainda mais o conforto, toalhas e roupas de cama são fornecidas pelo empreendimento.

A proposta do Trailer Oasis é fornecer uma vivência diferente e única para os hóspedes, em um ambiente tranquilo e em meio a natureza. É possível desfrutar de trilhas a pé nas proximidades ou aproveitar ao máximo o jardim.

Ano que vem o Trailer irá partir para um próximo destino, que ainda não foi revelado. Contudo, haverá uma localização fixa em Lavras Novas.

Para mais informações consulte o Instagram @traileroasis. Reservas são efetuadas através do Booking.com.

Trailer Oasis em meio a natureza (Foto: Reprodução/Instagram)

Aproveite as férias de verão para vivenciar experiências diversificadas em meio a natureza e próximas a Belo Horizonte, conheça a prática do glamping e se apaixone por essa modalidade de hospedagem!

The post Conheça 5 cabanas para praticar glamping próximo a Belo Horizonte appeared first on Uai Turismo.