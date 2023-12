Mostra de Cinema de Tiradentes completa 27 anos em janeiro

Tiradentes teve um destaque no turismo internacional em 2023 e pretende continuar em 2024. Durante os dias 19 a 27 de janeiro de 2024 a cidade celebra os 27 anos da Mostra de Cinema de Tiradentes, evento que a projetou para o Brasil e para o mundo. A cidade histórica é reconhecida também pela sua arquitetura colonial, belas paisagens naturais, história e gastronomia.

Durante a realização da 27ª Mostra de Cinema de Tiradentes, será possível viver mais uma experiência ímpar com a imersão no mundo do cinema em uma cidade que é, naturalmente, um cenário cinematográfico, com programação imperdível para todos os públicos e faixas etárias.

27ª Mostra de Cinema de Tiradentes

A Mostra de Cinema de Tiradentes é o maior evento do cinema brasileiro contemporâneo. Apresenta, exibe e debate, em edições anuais, o que há de mais inovador e promissor na produção audiovisual brasileira. São mais de 100 filmes brasileiros em pré-estreias mundiais e nacionais. Presta homenagem a personalidades do audiovisual, promove seminário, debates, a série Encontro com os filmes, oficinas, Mostrinha de Cinema e atrações artísticas. Toda a programação é gratuita e você pode acompanhar pelo site oficial mostratiradentes.com.br.

Mostra de Cinema de Tiradentes (Foto: Divulgação)

Cidade de Tiradentes

Tombada pelo Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Tiradentes é uma cidade histórica e culturalmente rica, com uma variedade de atrações turísticas e atividades para todos. A cidade mineira tem mais de 15 bens históricos tombados, oito registros de bens culturais imateriais, belas paisagens naturais, com montanhas, cachoeiras, rios e lagos no entorno, além de ser palco de eventos como a Mostra de Cinema de Tiradentes.

A cidade ficou recentemente entre as 25 melhores excursões culturais e históricas do mundo, de acordo com ranking divulgado pela plataforma TripAdvisor em sua premiação anual Traveller’s Choice Best of the Best 2023. O roteiro turístico “Walking Tour Becos de Tiradentes” ficou em primeiro lugar na categoria “Melhores experiências gerais” do Brasil e em quarto da América do Sul.

Cidade de Tiradentes (Foto: Divulgação)

Museu a céu aberto, a cidade é repleta de edifícios históricos, incluindo igrejas, museus, casas e sobrados. É também um importante centro histórico e cultural do Brasil, sendo o palco da Inconfidência Mineira, um movimento de independência que liderou a luta pela emancipação do Brasil do domínio português.

