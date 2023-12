O mundo do turismo está em constante evolução, refletindo as mudanças sociais e culturais da nossa sociedade. Nos últimos anos, temos observado um aumento significativo no turismo LGBTQIA+, uma tendência que não apenas promove a inclusão, mas também oferece oportunidades de negócios valiosas para empresas conscientes.

Inicialmente focado em alguns destinos específicos, este segmento tem se mostrado cada vez mais diversificado, trabalhando segmentos antes não imaginados. E por isso é um nicho que cresce mundialmente e também no Brasil, sendo uma oportunidade para os empreendedores do trade turístico mineiro.

É importante pontuar que o turismo LGBTQIA+ não se trata apenas de destinos e eventos gay friendly, mas também de uma oportunidade para empresas expandirem seus horizontes e alcançarem um público diferenciado. Dados recentes mostram que a comunidade LGBTQIA+ tem um poder de compra substancial e busca experiências autênticas que respeitem sua diversidade.

Ainda, de acordo com pesquisas conduzidas pela Organização Mundial do Turismo (OMT) e pela Associação Internacional de Turismo LGBT (IGLTA), o turismo voltado para esse público é quatro vezes mais lucrativo do que o turismo convencional, e representa 1 em cada 10 viajantes no mundo, totalizando 15% de todo o faturamento do setor.

Por isso, buscando capacitar cada vez mais esse setor no Brasil, o Ministério do Turismo disponibiliza algumas ações para tornar o setor de viagens mais inclusivo e sem preconceitos. Com um novo olhar de que o turismo é para todos o ministério apresenta um guia atualizado “Como atender bem turistas LGBTQIA+” que traz orientações abordando a legalidade e conceitos sobre identidade de gênero, sexo biológico e orientação sexual.

O guia também tem dicas para um bom atendimento, alertando ainda que no Brasil a discriminação a pessoas LGBTQIA+ é crime, podendo ser igualada aos crimes de racismo. Por isso é fundamental que prestadores e estabelecimentos de serviços turísticos se atentem para essas informações destinadas a orientar e qualificar o turismo LGBTQIA+ e que tornam agradável a experiência turística para todos.

Estas dicas podem ser úteis e essenciais para atender o público LGBTQIA+, mas lembre-se de que a primeira regra é sempre o bom senso e o respeito a todas as pessoas.

Alcançando o potencial do Mercado LGBTQIA+ no Turismo

Para as empresas que desejam abraçar essa tendência, é essencial adotar uma abordagem sensível à cultura LGBTQIA+. Isso significa ir além do arco-íris superficial e compreender as nuances da diversidade dentro da comunidade. A sensibilidade cultural não apenas cria uma experiência mais autêntica para os turistas LGBTQIA+, mas também estabelece uma base sólida para relações duradouras.

Dicas e recomendações:

Acolhimento e Hospitalidade: A hospitalidade é a espinha dorsal da indústria do turismo, e as empresas que se esforçam para criar ambientes inclusivos colhem os melhores frutos. Treinamento para funcionários sobre diversidade e inclusão, juntamente com políticas claras e visíveis, não apenas aumentam a satisfação do cliente, mas também fortalecem a reputação da marca. Marketing Autêntico e Representação: Para desenvolver estratégias de marketing efetivas, as empresas devem buscar a autenticidade e representação verdadeira da comunidade LGBTQIA+. Isso significa evitar estereótipos e adotar campanhas que refletem a realidade diversificada da comunidade. Colaborações com influenciadores LGBTQIA+ podem proporcionar uma abordagem mais genuína e atraente. Parcerias Estratégicas e Eventos Especiais: A colaboração com organizações LGBTQIA+ e o patrocínio de eventos especiais são maneiras eficazes de estabelecer uma presença forte no mercado. Isso não apenas demonstra o compromisso da empresa com a diversidade, mas também cria oportunidades para envolver a comunidade de forma significativa.

Destinos que se destacam por sua diversidade e inclusão têm sido preferidos entre os viajantes LGBTQIA+. As empresas podem e devem colaborar com esses destinos, promovendo pacotes exclusivos que destacam experiências únicas e celebram a diversidade local.

Um Futuro Inclusivo para o Turismo

A comunidade LGBTQIA+ desempenha um papel significativo no setor turístico, impulsionando-o em diversas frentes. Por isso o turismo LGBTQIA+ não é apenas uma tendência, mas uma expressão do desejo crescente por inclusão e respeito.

Empresas que abraçam essa oportunidade não apenas expandem seus mercados, mas também contribuem para a criação de um setor de turismo mais inclusivo e diverso. Ao adotar práticas inclusivas, oferecer experiências autênticas e promover destinos amigáveis, as empresas podem não apenas atrair turistas LGBTQIA+, mas também inspirar um movimento para tornar o turismo um espaço mais acolhedor para todos.

O futuro do turismo sustentável deve ser inclusivo, respeitando e acolhendo todas as diferenças e pluralidades, e as empresas conscientes têm a chance de liderar esse caminho rumo a um setor mais justo, inclusivo e dinâmico.

