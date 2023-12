O turismo movimenta, direta e indiretamente, diversos setores. Essa movimentação pode resultar no desenvolvimento de comunidades, localidades e do próprio turismo. Mas para que esse desenvolvimento seja compreendido, é preciso que seja lido de maneira estratégica. Para isso, é fundamental o recolhimento de dados estatísticos através de parâmetros como número de visitantes, taxa de ocupação hoteleira e impactos na economia. Esses dados desempenham um papel crucial na definição dos rumos a serem seguidos, sendo possível traçar um planejamento e execução eficaz de ações em diversas áreas de interesse.

Para isso, existem ferramentas que facilitam essa leitura e auxiliam governos, empresários e formadores de opinião a compreender o comportamento deste importante setor da economia. A nível nacional existem o Painel de Dados do Turismo, gerenciado pela Embratur, e o Observatório Nacional de Turismo, do Ministério do Turismo.

O Observatório Nacional de Turismo é uma ferramenta fundamental para a apresentação e interpretação de estatísticas sobre o setor de turismo a partir de diferentes fontes de dados e variados contextos. Enquanto o Portal de Dados do Turismo contextualiza esses dados para uma leitura mais global e assertiva, a fim de responder perguntas que sondam o setor, possibilitando a tomada de decisões de gestores públicos e privados.

Somados aos leitores específicos de dados do turismo, há também um recolhimento de dados secundários provenientes de parceiros institucionais, como o Sebrae e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Visando uma leitura ainda mais eficaz do turismo, diversos estados e cidades possuem Observatórios de Turismo, onde acontecem leituras regionais e que permitem compreender de uma maneira mais específica como o turismo ocorre no país. A partir disso, é possível compreender quais ações que estão sendo tomadas tem gerado resultados, quais precisam ser aprimoradas e como direcionar recursos de maneira eficiente, buscando o desenvolvimento do turismo de maneira integral.

Apesar de serem importantes ferramentas para atuantes do setor do turismo, os dados podem ser acessados por qualquer pessoa. Confira abaixo alguns estados e cidades que possuem Observatórios de Turismo:

Observatórios de Turismo por Estado

Amazonas – Observatório de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas

O Observatório de Turismo da Universidade do Estado do Amazonas é uma instância de pesquisa que tem por finalidade a criação de uma base sólida de informações para o monitoramento estratégico e sistemático da atividade turística no Estado do Amazonas. O órgão funciona em forma de Rede constituída por pesquisadores da Universidade do Estado do Amazonas e representantes de instituições públicas e privadas. Site: observatoriodeturismo.uea.edu.br

Bahia – Observatório de Turismo da Bahia

Disponibiliza dados e arquivos com informações estatísticas, indicadores, estudos e pesquisas sobre o turismo na Bahia.

Site: bservatorio.turismo.ba.gov.br

Distrito Federal – Observatório do Turismo do Distrito Federal

Ferramenta para gestão, planejamento e monitoramento do fenômeno turístico. Pesquisa, analisa, aponta tendências e divulga informações do mercado turístico do Distrito Federal.

Site: observatorioturismo.df.gov.br

Espirito Santo – Observatório do Turismo do Estado do Espírito Santo

O Observatório do Turismo é um projeto da Gerência de Estudos e Negócios Turísticos da Secretaria de Estado do Turismo que tem como finalidade realizar estudos e pesquisas e disseminar informações sobre a evolução da atividade turística no Estado do Espírito Santo.

Site: https://observatoriodoturismo.es.gov.br

Mato Grosso do Sul – Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul – OBSERVATURMS

Monitora o desempenho do turismo no Estado de Mato Grosso do Sul, por meio de estudos, pesquisas e a divulgação de indicadores.

Site: observatorioturismo.ms.gov.br

Minas Gerais – Observatório do Turismo de Minas Gerais

O Observatório do Turismo de Minas Gerais é uma rede de pesquisa que tem como principal finalidade monitorar o desenvolvimento do turismo no estado através do levantamento de pesquisas, dados, números e elaboração de indicadores.

Site: observatorioturismo.mg.gov.br

Maranhão – Observatório do Turismo do Maranhão

Rede de dados e informações acerca do turismo coordenado pela Secretaria de Estado do Turismo em parceria com diversas entidades como instituições de ensino, institutos de pesquisa, secretarias municipais e estaduais.

Site: observatorio.turismo.ma.gov.br

?Observatório do Turismo da Universidade Federal Fluminense

Realiza o monitoramento do turismo por meio da produção e divulgação regular de informações e indicadores estatísticos do turismo, além da avaliação dos impactos econômicos dos grandes eventos sobre a cadeia produtiva do turismo, tanto no Estado do Rio de Janeiro quanto em nível nacional.

Site: observatoriodoturismo.uff.br

Paraná – Observatório de Turismo do Paraná

Disponibiliza informações sobre a atividade turística no Paraná.

Site: obsturpr.ufpr.br

Rio Grande do Sul – Observatório de Turismo do Rio Grande do Sul

Espaço para a coleta e produção de informações, análises e discussão sobre o desenvolvimento e a evolução do turismo gaúcho.

Site: cultura.rs.gov.br/observatorio-de-turismo

São Paulo – Observatório de Turismo do Estado de São Paulo (OTURESP)

Instrumento social, facilitador de gestão e debate, servindo de elemento técnico, catalisador, polifuncional e descentralizado, planejado e administrado de forma participativa, com estabilidade e autonomia.

Site: oturesp.ufscar.br

Santa Catarina – Observatório do Turismo de Santa Catarina é uma iniciativa do Sistema

Comércio que tem como objetivo analisar o comportamento das regiões turísticas por meio do monitoramento das atividades do setor. No portal, são apresentadas pesquisas, dados e indicadores, como taxa de ocupação, números relacionados aos estabelecimentos, profissionais do turismo, eventos internacionais e informações para o planejamento e gestão do segmento.

Site: observasctur.com.br

Observatórios de Turismo por Cidade

Belo Horizonte (MG) – Observatório do Turismo de Belo Horizonte

Apresenta o Caderno de Indicadores e Pesquisas do Turismo em Belo Horizonte com os principais indicadores de desempenho do turismo na capital Minas Gerais.

Site: belohorizonte.mg.gov.br/negocios/indicadores-do-turismo-em-bh

Fortaleza (CE) – Observatório do Turismo

Monitora os impactos do turismo em Fortaleza, para auxiliar os diagnósticos e prognósticos, ou seja, contribuir para o bom êxito do planejamento do destino.

Site: observatorio.setfor.fortaleza.ce.gov.br

Florianópolis (SC) – Observatório de Turismo

Monitora e divulga informações sobre o comportamento do turismo na capital catarinense.

Site: observatoriodeturismo.wordpress.com

João Pessoa (PB) – Radar de Inteligência Turística de João Pessoa

Apresenta indicadores contendo dados e informações do turismo da cidade de João Pessoa.

Site: joaopessoa.pb.gov.br

Recife – Observatório de Turismo do Recife

Central de pesquisa, monitoramento, coleta e análise de dados e informações que contribui para a construção de um cenário do setor turístico no Recife, a fim de dar subsídio para a definição de políticas públicas, projetos e ações no setor.

Site: observatorioturismo.visit.recife.br

Rio de Janeiro (RJ) – RIOCEPETUR

O Centro de Pesquisas e Estudos Aplicados ao Turismo da Cidade do Rio de Janeiro tem o objetivo de acompanhar a evolução da atividade na cidade e disseminar boas práticas de gestão na cidade do Rio de Janeiro.

Site : turisrio.rj.gov.br/observatorio.asp

São Luis (MA) – Observatório do Turismo da Cidade de São Luís do Maranhão

Visa contribuir para o desenvolvimento econômico e social da cidade de São Luís e região através da geração e monitoramento de dados e indicadores turísticos que levem à sistematização de conhecimentos acerca da atividade turística. O Observatório é ligado à Secretaria Municipal de Turismo de São Luís (SETUR) e à Universidade Federal do Maranhão (UFMA).

Site: sites.google.com/prod/ufma.br

São Paulo (SP) – Observatório do turismo – Cidade de São Paulo

Divulga resultados das principais pesquisas sobre o turismo realizada na cidade de São Paulo- SP.

Site: observatoriodoturismo.com.br

Vitória (ES) – Observatório do Turismo de Vitória

Apresenta o Boletim Turismo em Números contendo dados e informações do turismo da cidade Vitória.

Site : vitoria.es.gov.br/turista/observatorio-do-turismo

