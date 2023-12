Com o objetivo de fortalecer ainda mais a identidade regional, no dia 30 de novembro, quinta-feira, a cidade de Marina será sede da terceira edição do Conexão Circuito do Ouro – destino e negócios. O evento reúne profissionais do turismo para compartilhar resultados e aprender mais sobre o ramo.

Nesta edição, Thiago Akira será um dos convidados especiais. Thiago é um dos grandes nomes do marketing de turismo no país e falará sobre estratégias, mercado, futuro do turismo e muito mais. Ao longo do dia, serão apresentados conteúdos didáticos de soluções para o setor e também oportunidades de networking.

“Este evento já está na terceira edição e é sempre um sucesso. Planejamos tudo para incentivar a reflexão sobre o papel econômico e social do turismo, criando oportunidades de aprendizado e conexões. Todas essas ações geram muito impacto nos quatro roteiros do Circuito do Ouro”, disse Márcia Martins, Diretora Executiva do Circuito do Ouro.

A primeira edição do Conexão Circuito do Ouro – destino e negócios aconteceu em abril, em Belo Horizonte, com profissionais de comunicação que trabalham na divulgação dos municípios associados ao Circuito do Ouro. Já o segundo encontro aconteceu em Santa Barbara, com o foco nos profissionais de conselhos municipais de turismo. Esta terceira edição será em Mariana para reunir todos estes profissionais que se conectaram durante o ano de 2023. O evento contará ainda com a participação de receptivos da região, que trabalham na comercialização dos roteiros do Circuito do Ouro.

