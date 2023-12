Vale das Águas Fazenda Resort anuncia pacotes para Natal e Réveillon em meio à natureza

Em meio à paisagem encantadora de Águas de Santa Bárbara, a apenas 300 quilômetros da capital paulista e 241 km de Londrina, no Paraná, surge o Vale das Águas Fazenda Resort, um refúgio de tranquilidade espalhado por uma área total de 170 mil metros quadrados. Com 46 chalés e 12 apartamentos, o resort oferece acomodações que variam desde a integração total à natureza até opções mais próximas à sede, tudo projetado para proporcionar conforto e bem-estar aos visitantes.

A infraestrutura do resort é vasta e inclui o charmoso Aquabar, localizado ao lado de duas piscinas aquecidas, restaurante com capacidade para mais de 150 pessoas, quadra de beach tennis com areia Jundu, tirolesa, vôlei, mini golfe e duas quadras de tênis de saibro. Para as famílias com crianças, uma equipe de recreação especializada oferece atividades que atendem a todas as idades.

Memórias de Natal

Para celebrar o Natal, o Vale das Águas Fazenda Resort apresenta o pacote Memórias de Natal, disponível de 22 a 26 de dezembro. Com um mínimo de 4 noites, esta opção oferece uma série de atividades para a família inteira, incluindo a presença dos Leões do Vale, a equipe de recreadores, a estadia especial do Papai Noel, oficinas de brinquedos e culinárias, festas da espuma, tapetão maluco, arco e flecha, além de um animado Sunset na Piscina.

Foto: divulgação

A programação se estende até a ceia de Natal, preparada pelo renomado Chef Wellington Carvalho, seguida de uma entrega de presentes com o Papai Noel (os hóspedes devem levar o presente da criançada), apresentação musical com a Banda Oppus, Árvore Encantada com a Família, cabine de fotos para gravar esse momento, Stand-up Comedy com Aron Pacheco e o Vale Riso Show.

Réveillon da Pas

Para receber o ano novo com alegria, o Pacote Réveillon da PAS (Prosperidade, Abundância e Saúde) está disponível de 29 de dezembro a 2 de janeiro, também com um mínimo de 4 noites. A programação inclui oficinas culinárias, torta na cara, tirolesa, festa das cores, hidro show, gincana maluca e festas da espuma, além das atividades como os Leões do Vale.

O Sunset na Piscina é seguido por uma ceia de virada assinada pelo Chef Wellington Carvalho, um Baile Cartesiano na Sala de Eventos com a Banda Oppus (com a sugestão dos hóspedes levarem suas máscaras), um espetacular Show de Fogos, além de Stand-up Comedy com Aron Pacheco, o Vale Riso Show e o The Voice Vale.

Ambos os pacotes têm valores a partir de R$ 4.500,00 por pessoa.

Para mais informações e reservas, acesse aqui.

