City PASS NYC: uma opção econômica e ágil para conhecer os atrativos da cidade

O City PASS NYC é uma forma excelente de visitar os atrativos de Nova York. Afinal pelo site ou app é possível verificar os locais que se quer visitar e fazer reserva onde é necessário, pois alguns dos atrativos mais interessantes estão contemplados neste passe. E ainda é possível escolher o combo que mais se adequa ao tempo e ao bolso. O mais interessante é que após o primeiro uso ele vale por 9 dias consecutivos, então o próprio viajante gerencia as datas e o tempo de visita em cada atrativo. Listamos alguns dos atrativos que são imperdíveis em Nova York. Confira:

Empire State Building

O Empire State Building é o observatório mais tradicional de Nova York, afinal foi edifício mais alto do mundo por muitos anos. Mas não se engane, ele também vem se reinventando. Portanto, se você não vai lá há algum tempo, certamente vai se impressionar com as novidades.

Vista do alto do Empire State Building. (Foto: Uai Turismo)

Antes de chegar ao topo do prédio é possível se deparar com um museu contando a história do tradicional edifício. Desde a construção, que ilustra o período de obras em grandes painéis de led com altíssima resolução, passando pela linha do tempo, fotos com as celebridades que já passaram por lá e a mais criativa de todas, a janela com o King Kong. Mas não é apenas uma janela! O King Kong “te assiste” pelas janelas e você pode até tirar uma foto pendurado na mão do gigante assustador do filme de 1933.

Chegando ao topo é só curtir aquela vista sensacional e tradicional da Big Apple de vários ângulos. E estar em cima do edifício que vemos em tantos filmes e andando pelas ruas da cidade é realmente emocionante.

American Museum of Natural History

O Museu de História Natural Americano é aquele tipo de museu para todas as idades. Mas reserve tempo, ele é enorme! Tão enorme que rendeu o filme “Uma noite no museu”, protagonizado por Ben Stiller que vive o policial Larry Daley, que sem querer entra em contato com uma maldição na qual todas as figuras do museu ganham vida.

Ala dos povos originários no Museu de História Natural. (Foto: Uai Turismo)

O museu fica em um prédio imponente ao lado do Central Park, e já na entrada estão os esqueletos de dois dinossauros que chegam até quase o teto, avisando o que está por vir. Além da ala dos dinossauros, é possível visitar a ala dos povos indígenas, répteis e anfíbios, a ala de gemas e joias que também impressiona com drusas enormes. Inclusive você vai de cara com algumas de Minas Gerais por lá.

Recentemente o Museu de História Natural de Nova York inaugurou a nova ala, destinada aos insetos. Além disso foi inaugurada também a área voltada para a ciência, educação e inovação do museu com arquitetura inspirada no Grand Canyon e que lembra as curvas de Antoni Gaudí.

Memorial 11 de Setembro

Não tem como não sentir o que aconteceu ali em 11/11/2001. A energia é pesada, mas é uma história que precisa ser contada e relembrada. Com toda a agitação de Nova York a área do memorial é uma área de consternação.

Do lado de fora, onde ficavam as Torres Gêmeas do World Trade Center estão duas enormes estruturas que jorram água para o fundo, que não se consegue enxergar. Nas bordas o nome de cada vítima, e vez ou outra é possível ver uma rosa branca em cima de um nome, e o coração aperta.

A visita ao Memorial 11/09 é emocionante. (Foto: Uai Turismo)

Para acessar o memorial é preciso descer alguns andares, e de repente você entra em um silêncio profundo, como se fosse um cortejo fúnebre. E então a história começa a ser contada em detalhes, com nomes e sobrenomes. É possível ver a história de cada vitima, e a sequencia do que aconteceu no fatídico 11 de setembro. Escombros, bilhetes e itens pessoais estão minuciosamente organizados para se entender o que aconteceu ali. Os carros de bombeiros contorcidos contam a história de quem pagou com a própria vida e não mediu esforços na hora dos salvamentos.

A visita ao Memorial 09 de setembro vale cada segundo e reforça o sentido de humanidade que há em nós.

É impressionante acompanhar o que aconteceu no 11/09. (Foto: Uai Turismo no memorial)

