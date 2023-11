Viaje no tempo no Museu da Vida Marinha de Ubatuba/SP

Se você é uma pessoa que tem grande curiosidade sobre a vida nos oceanos, sobre os animais que habitaram os mares há milhões de anos ou até sobre as ameaças que assolam a vida marinha, é o momento de visitar o Museu da Vida Marinha em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. O museu proporciona ao visitante uma verdadeira viagem no tempo. A estrutura, localizada em frente à praia do Perequê-Açú, propicia ao público um contato direto com o ambiente marinho; potencializando a sensação de “estar” no mar em todo o trajeto entre as salas temáticas. O circuito é guiado pela equipe do Museu, composta por biólogos que compartilham saberes oceânicos aos visitantes durante a visita.

Entre as atrações do Museu da Vida Marinha, está o espaço temático de impactos, que conta com a “Caverna dos Ossos” e foi construída inteiramente com ossos de animais marinhos, como golfinhos, baleias, pinguins e tartarugas-marinhas que morreram, muitas vezes, em razão do contato com seres humanos – seja por meio da pesca acidental, da interação com petrechos de pesca descartados irregularmente ou mesmo com resíduos no ambiente marinho.

“Caverna dos Ossos” também compõe o espaço temático de impactos, e foi construída inteiramente com ossos de animais marinhos. (Foto: Felipe Domingos/Instituto Argonauta)

O Museu da Vida Marinha também dispõe de um auditório multiuso, que é aberto ao público em geral para ações como palestras, workshops, e salas temáticas. Também há sanitários e espaços que contemplam inteira acessibilidade, além de salas administrativas, departamento financeiro e salas de educação ambiental.

Agora, o Museu conta com uma brinquedoteca, um ponto de conveniência do Madallena Café com diversas opções de salgados, sucos, cafés, salada de frutas, bolos e doces, e um playground infantil. Tanto o ponto de conveniência, como o playground e a brinquedoteca estão localizados na área de visitação gratuita do Museu da Vida Marinha, que é aberta ao público em geral.

O material que compõe o acervo é proveniente dos 27 anos de funcionamento e pesquisa do Aquário de Ubatuba, e do Instituto Argonauta. O Museu da Vida Marinha é um projeto criado pelo Aquário de Ubatuba para dar suporte financeiro ao Instituto Argonauta, garantindo assim a continuidade dos trabalhos praticados há anos pela organização.

Museu da Vida Marinha

O Museu tem entrada gratuita para os moradores de Ubatuba, mediante cadastro que deve ser realizado presencialmente na bilheteria, com a apresentação dos seguintes documentos:

Documento pessoal com foto; Endereço de residência; Comprovante de moradia fixa – no qual será aceito um dos seguintes documentos: RG de Ubatuba; Título eleitoral de Ubatuba; CNH de Ubatuba; Carteira de trabalho, ou holerite de Ubatuba; Carteira Profissional de Classe de Ubatuba; documento escolar dos filhos, como: carteirinha da escola; boletim ou comprovante de matrícula.

Maiores de 60 anos e crianças até 6 anos acompanhadas de um adulto pagante também terão acesso livre, mediante apresentação de documento de identidade.

Atualmente, funciona diariamente (de segunda a domingo), das 10h às 18h. O valor do ingresso é R$21,00, com meia entrada (R$10,50) para estudantes até 17 anos com carteirinha, estudantes universitários com documento, professores com carteirinha e menores de 12 anos.

Museu da Vida Marinha proporciona aos visitantes conhecimento sobre diversas espécies marinhas que habitaram e habitam os oceanos. (Foto: Felipe Domingos/Instituto Argonauta)

Para agendamento de escolas e grupos especiais entrar em contato pelo telefone: (12) 38335789. O Museu da Vida Marinha @museudavidamarinha está localizado na Avenida Governador Abreu Sodré, 1067 – Perequê-Açu, Ubatuba/SP.

Para saber mais consulte o site: institutoargonauta.org/

