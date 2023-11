Festas de Fim de Ano nas montanhas de Campos do Jordão

Campos do Jordão está sempre na lista de quem procura um destino aconchegante e encantador. O destino também pode ser um refúgio para quem quer fugir da agitação para celebrar Natal e Réveillon. Com uma localização privilegiada nas montanhas, a Pousada Alto da Boa Vista e o Restaurante Pontremoli oferecem uma experiência única e sofisticada para seus hóspedes.

Com doze opções de acomodações que atendem desde casais em lua de mel até grandes famílias, a Pousada proporciona conforto e sofisticação em cada detalhe. Os chalés contam com piscina interna, sauna, ofurô, banheira com hidromassagem e outros diferenciais para garantir uma estadia memorável.

Os hóspedes podem desfrutar de uma piscina de borda infinita com uma vista privilegiada das montanhas. Além disso, a pousada oferece uma sauna seca a lenha, sala de massagem relaxante, academia de pilates e aulas de yoga com personal trainer.

O restaurante oferece uma experiência gastronômica única. Com uma decoração que remete à Vila Toscana, o restaurante serve um café da manhã variado e um menu italiano assinado pelo chef Bernard Contipelli. A cozinha Slow Food prioriza ingredientes selecionados e o preparo único de cada prato.

Restaurante Pontremoli (Foto: Divulgação)

Para as festas de Natal e Réveillon, o chef Bernard Contipelli preparou receitas memoráveis. No menu de Natal, destaque para o Vellutata de batata com lascas de trufas negras e a variedade de massas combinadas com molhos especiais. Já no Réveillon, além das delícias italianas, os hóspedes poderão desfrutar de uma cerimônia com bexigas brancas na hora da virada.

Os pacotes de Natal (mínimo de duas noites) começam a partir de 3.534,00 reais, enquanto os pacotes de Réveillon (mínimo de duas noites) estão disponíveis a partir de 5.570,00 reais.

Para mais informações acesse pousadaaltodaboavista.com.br ou restaurantepontremoli.com.br

