Minas Gerais foi o estado escolhido pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (ABRAJET), para a realização de seu XXXVIII Congresso Nacional, em Belo Horizonte, de 22 a 26 de novembro. Com os temas “O valor e a importância da ABRAJET para a divulgação do setor Turístico Nacional e de Minas Gerais, seus destinos culturais e históricos”, o evento pretende reunir a imprensa especializada do segmento de turismo de várias partes do país durante seis dias de intensa programação.

O Congresso vem sendo organizado pela ABRAJET/MG desde o início do ano. Como bons anfitriões, os jornalistas especializados terão uma programação superespecial que promete ficar na história. “Estamos organizando uma programação intensa para os jornalistas convidados de todo o Brasil, discorrendo o valor e a importância da nossa entidade para a divulgação do setor turístico nacional, além de promover uma imersão em nossas Minas Gerais”, afirma a presidente da comissão organizadora, a jornalista Sandra Coelho.

LEIA TAMBÉM: Natal de Curitiba: Hard Rock Café anuncia terceira edição do Rock’n XMAS

O XXXVIII Congresso Nacional da ABRAJET conta com palestras, solenidades, visitas guiadas à complexos arquitetônicos, artísticos e culturais com relevância no turismo cultural, histórico e gastronômico de Minas Gerais.

Programação

21 de novembro

O XXXVIII Congresso Nacional da ABRAJET começa no dia 22/11, mas na terça-feira, 21 de novembro, o Pré-Congresso contará com uma programação especial no auditório da Fumec, com uma agenda dedicada aos painéis para jornalistas, representantes de entidades do “trade turístico”, professores e estudantes de Turismo, Comunicação Social e Hotelaria. A programação vai das 8h30 às 17h30.

22 de novembro

A solenidade oficial de abertura do XXXVIII Congresso Nacional da ABRAJET será realizada no dia 22 de novembro, às 19h, no Palácio da Liberdade, sede do governo mineiro, com a participação de autoridades como o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o secretário de estado Cultura e Turismo de Minas, Leônidas Oliveira, o secretário de comunicação social, Bernardo Santos, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, o presidente da Belotur, Gilberto Castro, e os presidentes nacional da ABRAJET, Evandro Novak (SC), e ABRAJET/MG, José Aparecido Ribeiro (MG). Durante o evento acontecerão homenagens a personalidades do trade e a dois ex-presidentes da ABRAJET/MG.

LEIA TAMBÉM: Fuja do calor no Santuário do Caraça

23 de novembro

Às 8 horas no Hotel Plaza BH, reunião da ABRAJET Nacional com a participação dos presidentes estaduais, coordenadores regionais e membros do conselho nacional. O programa é exclusivo, uma tradição realizada em todos os congressos da entidade. E na parte da tarde, Assembleia-Geral com todos os associados da entidade. A partir das 19 horas, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Tadeu Martins Leite, convida para a Reunião Especial requerida pelos deputados Antônio Carlos Arantes e Mauro Tramonte, para homenagear a Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo de Minas Gerais (ABRAJET/MG) pela comemoração dos 40 anos de sua fundação.

24 de novembro

Na sexta-feira, os participantes do XXXVIII Congresso Nacional da ABRAJET terão o prazer de conhecer o maior museu a céu aberto da América Latina, o Inhotim. Durante todo o dia, eles apreciarão as belezas naturais, obras de arte e instalações de um dos destinos mais procurados em Minas Gerais. À noite, os convidados participarão de um jantar na 68 Pizzeria, onde também acontecerá uma palestra com o secretário nacional de Planejamento, Desenvolvimento e Competitividade do Ministério do Turismo, Dr. Milton Zuanazzi, além da entrega de troféus da ABRAJET Nacional a homenageados.

25 de novembro

No sábado, a programação continua logo pela manhã. O destino dos congressistas será a belíssima Pampulha, onde se encontram as obras de Oscar Niemeyer: a Casa do Baile, o antigo Cassino, o Iate clube e a Igreja de São Francisco, conjunto arquitetônico tombado pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade, assim como o paisagismo de Burle Marx e as obras de Portinari. Além dessas maravilhas, eles visitarão o Mineirão e almoçarão no Xapuri, um dos templos da gastronomia mineira chefiado por Flávio Trombino.

26 de novembro

E no domingo, dia 26, a agenda final será na Feira de Artesanato da Afonso Pena. A programação se encerrará com almoço no Mercado Central, orgulho dos belo-horizontinos e eleito pela revista TAM Viagens como o terceiro melhor mercado do mundo.

“Apresentaremos a experiência jornalística da imprensa especializada em turismo no fomento, divulgação e incremento de nossa arte, por meio da apresentação de museus e artistas mineiros radicados no estado. Mostraremos aos congressistas nossa diversidade cultural, ricas experiências gastronômicas e visuais em nossa capital e em alguns municípios vizinhos”, resume José Aparecido Ribeiro, presidente da ABRAJET/MG.

LEIA TAMBÉM: Descubra as belezas do Peruaçu que ultrapassam as cavernas

Acesse as programações e palestras através do link. Para mais informações: abrajetmg.com.br

The post XXXVIII Congresso Nacional da ABRAJET acontece em Minas Gerais na próxima semana appeared first on Uai Turismo.