Descubra o verão em Salta: Sabor, Cor e Aventura!

Capital da província de Salta, no Noroeste montanhoso da Argentina, a cidade de Salta é abençoada pela natureza, com uma fonte inesgotável de paisagens e atrativo que cativam e surpreendem cada um dos turistas que a visitam com sua beleza sem fim. No verão é possível vivenciar diversas experiências para todos os gostos. Seu extenso território oferece climas e paisagens únicas, desde a selva exuberante até a aridez e os mistérios da Puna, passando por vales onde o denominador comum é a qualidade dos saltenhos, que fazem do turista um membro de sua comunidade.

Trem das Nuvens

O Trem das Nuvens é uma experiência única argentina. Uma viagem única e especial que combina percursos rodoviários e ferroviários, o primeiro deles pela Rota Nacional 51 passando pela localidade de Campo Quijano e Gobernador Solá até chegar a El Alfarcito.

A viagem continua pela Quebrada de las Cuevas e depois pela planície de Muñano até chegar a San Antonio de los Cobres, para então embarcar na experiência mágica do Trem das Nuvens que manifesta todo o esplendor da Puna dos Andes na chegada ao imponente Viaduto La Polvorilla, a uma altura de 4.200 metros acima do nível do mar.

Ferrovia do Trem das Nuvens (Foto: Divulgação)

A experiência permite não só desfrutar de paisagens e sensações inesquecíveis, mas, também, de histórias que o levam a reviver a epopeia da construção ferroviária, em 1920, iniciada pelo Engenheiro Richard Fontain Maury.

Turismo rural comunitário

O turismo rural comunitário tem a particularidade de ser gerido por comunidades de povos indígenas e agricultores que, num quadro de respeito mútuo, partilham com o visitante a sua organização tradicional.

Experiências de turismo comunitário (Foto: Divulgação)

Entre as atividades que podem ser realizadas na companhia de guias locais e em contato direto com a natureza destacam-se as caminhadas, passeios de bicicleta, passeios a cavalo, visitas às vinhas e árvores frutíferas, entre outras. Também é possível participar no trabalho da terra bem como na preparação de doces, vinhos artesanais e preparo de empanadas em forno de barro. Estas experiências permitem ao visitante vivenciar atividades e tradições ancestrais num cenário paisagístico de singular beleza.

Esportes e experiências aquáticas

As represas Cabra Corral e Campo Alegre oferecem um cartão postal com suas águas rodeadas de morros verdejantes. A Barragem Cabra Corral, localizada a 65 km da capital Salta, é o local ideal para o turismo alternativo e à prática de esportes náuticos. É o segundo maior reservatório da Argentina, além da principal reserva hídrica do Noroeste Argentino.

Desde vela, esqui ou caiaque, até passeios de jet ski ou catamarã, bungee jumping, tirolesa e rafting nas corredeiras do Rio Juramento, todas as atividades de entretenimento estão cobertas. A diversão também pode ser combinada com a observação de pegadas de dinossauros e fósseis de algas na exploração de cavernas com pinturas rupestres localizadas na cidade vizinha de Guachipas.

Dique Cabra Corral (Foto: Divulgação)

Para quem prefere algo mais tranquilo, são oferecidos atrativos passeios a cavalo e trekking pelas montanhas e morros com uma vista inesquecível do lago. Além disso, há pesca com peixes-rei, bogas, bagres e tarpões.

Turismo aventura

Salta oferece um amplo leque de possibilidades de trekking, e conta com empresas especializadas que oferecem experiências que se adaptam às medidas de seus clientes. Desde caminhos verdes rodeados por uma selva mágica, passando por paisagens cheias de cores até terminar no alto deserto, com percursos fáceis para fazer em família até outros de maior complexidade e com duração de vários dias.

Turismo de Aventura (Foto: Divulgação)

Rota do Vinho de Altura

A Rota do Vinho de Altura de Salta é surpreendente. A variedade de cores das montanhas, as vilas típicas e o calor humano transformam o passeio, que atravessa lugares com paisagens muito marcantes como Quebrada de las Flechas, Quebrada de las Conchas e cidades centenárias como Molinos, San Carlos, Seclantás, Cachi e Cafayate, com enorme riqueza cultural que se expressa na música e no artesanato.

Através da Rota 68 e da famosa Rota 40 é possível degustar os melhores vinhos do mundo e provar as variedades oferecidas pelas vinícolas de Salta. A região possui um clima seco e temperado, ideal para o cultivo e produção de cepas tintas como Malbec, Cabernet Sauvignon, Tannat, Bonarda, Syrah, Barbera, Tempranillo, destacando-se principalmente a emblemática cepa branca Torrontés.

Encontro com moradores locais nas vinícolas (Foto: Divulgação)

As características geográficas e o clima conferem ao vinho da região um grande caráter, personalidade forte e elevada qualidade com fragrâncias, cores e sabores únicos, razão pela qual é reconhecido e premiado mundialmente. Modernas vinícolas equipadas com a mais alta tecnologia incorporaram novos serviços ao turista, desde as tradicionais visitas guiadas às plantas de produção e vinhedos até a hospedagem em fazendas com excelente nível de serviços. Destaca-se também neste percurso o Museu da Vinha e do Vinho da cidade de Cafayate e a presença de Caves Artesanais que dão um bônus ao sabor do vale.

Por tudo isso e muito mais, Salta pode ser uma excelente opção para este verão.

Para mais informações acesse visitsalta.ar

