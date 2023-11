Black Friday: hotéis fazem promoções imperdíveis

A Black Friday está chegando e o setor e hospedagem não quer ficar de fora. Dessa forma, vários hotéis pelo Brasil estão oferecendo promoções imperdíveis, com bastante flexibilidade para as datas de utilização. Portanto, veja algumas opções e não deixe de aproveitar para garantir seu hotel para sua próxima viagem.

SERRA GAÚCHA

Hotel Alpestre, em Gramado (RS)

Situado em Gramado, a cinco minutos do centro, o Hotel Alpestre se especializou em receber famílias, com apartamentos confortáveis para acomodar o casal com 2 ou 3 filhos, e excelente infraestrutura.

O hotel possui uma área verde de 12 mil m2, e um complexo de lazer com piscinas externas e internas climatizadas, quadra de Beach tênis, playground infantil, horta para atividades com crianças. Além disso, conta com a copa baby (aberta 24 horas), espaço teen, sala de estar ampla, aconchegante e com lareiras, academia, restaurante próprio; tem bicicletas à disposição dos hóspedes sem custo nenhum.

Entrada do Hotel Alpestre, em Gramado/ RS (Foto: divulgação)

São 145 apartamentos, com oito categorias diferentes. Todas as diárias são com café da manhã incluso. Há ainda opção de tarifa com meia pensão (café da manhã e almoço ou jantar). As mascotes Alceu e Lola, duas simpáticas renas que povoam o imaginário das crianças, dão o tom mágico do local e tem até acomodações temáticas deles. O Alpestre foi, por cinco anos seguidos, escolhido como um dos melhores hotéis do Brasil para família pelo Travellers’ Choice do TripAdvisor.

Até às 18h00 do dia 27 de novembro é possível adquirir diárias com até 40% de desconto para usufruir de 04 de fevereiro de 2024 até 31 de janeiro de 2025.

As condições e reservas podem ser acessadas por aqui.

Hotel Casa da Montanha, em Gramado (RS)

O icônico hotel arranca suspiros dos visitantes que passeiam pela principal rua da cidade, a Borges de Medeiros. Sua imponente arquitetura em madeira é agraciada pelo som de um carrossel, que passa a mensagem de que “um clássico nunca perde seu encanto”.

Hotel Casa da Montanha, em Gramado/ RS (Foto: Sergio Azevedo)

Pensado para casais e famílias, o hotel possui infraestrutura de lazer completa e acomodações super confortáveis. Como em uma casa, cada categoria de quarto tem uma decoração diferente, todos criados pela designer de interiores proprietária do hotel. Serviços de excelência e experiências personalizadas são criadas para cada ocasião. O bem-estar está presente em cada cantinho e no exclusivo Spa by L´Occitane en Provence.

A gastronomia é outro ponto forte da hospedagem, com o Bistrô da Varanda, de comida afetiva, e o La Caceria, especializado em carnes exóticas. E ali se toma um dos melhores café da manhã da cidade. Desde o ano passado, o hotel promove o show Tempo Inesquecível, com projeção de luzes e som em sua fachada, que acontece diariamente às 20h00.

A promoção Black Week está dando descontos progressivos de até 50% (mínimo de 5 noites) para reservas de janeiro a outubro de 2024, com exceção de feriados prolongados.

Informações e Reservas: (54) 3295-7575/ reservas@casahoteis.com.br

Parador, em Cambará do Sul (RS)

O Parador é o primeiro hotel ao estilo glamping (acampamento de luxo) do Brasil, onde é possível relaxar em meio à natureza mas, sem abrir mão do conforto e da sofisticação. Localizado em Cambará do Sul (RS), o hotel fica em uma fazenda próxima ao Parque Nacional de Aparados da Serra e ao Cânion Itaimbezinho.

Possui 4 categorias de acomodações em estilo glamping, feitas com lona e materiais térmicos que suportam o rigoroso frio da região, e equipadas para dar o máximo de conforto aos hóspedes. Algumas acomodações têm banheira de hidromassagem e lareira, e todas possuem ar condicionado, lençóis térmicos, banheiro completo com amenities by L´Occitane e minibar com mimos cortesia. O charme e valorização da arquitetura com materiais rústicos segue nos ambientes de uso comum.

A área social possui sala de estar com vários ambientes, lareira, bar; um terraço com uma vista deslumbrante. Tem também o espaço Bee Wellness com Spa que leva a assinatura da marca francesa L´Occitane, e conta com sauna seca, duas salas de massagem e antessala com lareira, e uma piscina aquecida de borda infinita, com área interna e externa, com espreguiçadeiras, que o hóspede pode acessar sem precisar sair da água.

A promoção Black Week está dando descontos progressivos de até 25% (mínimo de 5 noites, de domingo a sexta) para reservas de janeiro a outubro de 2024, com exceção de feriados prolongados.

Informações e Reservas: (54) 3295-7575/ reservas@casahoteis.com.br

PLANALTO CENTRAL

Meliá Brasil 21, em Brasília (DF)

Inspirado pela modernidade e geometria de Brasília, o Meliá Brasil 21 possui alta qualidade e fica próximo às principais atrações da capital. Situado no elegante bairro Asa Sul, este hotel de 5 estrelas faz parte do prestigiado Centro Empresarial Brasil 21. Uma excelente opção para quem está de férias ou viajando a negócios.

Piscina do Meliá Brasil 21, em Brasília/ DF (Foto: divulgação)

As confortáveis acomodações foram projetadas para garantir uma ótima noite de sono depois de um dia conhecendo a Catedral de Brasília e o Parque da Cidade. É o único hotel com heliporto na cidade. Além disso, tem um dos melhores restaurantes de Brasília, o Norton, especializado em cortes de carne e peixes.

Até o dia 26 de novembro, quem fizer reservas nos hotéis da rede de hotéis Meliá pode ganhar descontos de até 50% nas diárias – sendo 25% garantidos como membro do Programa MeliáRewards -, e usufruir da hospedagem até dia 30 de abril de 2024 para hotéis urbanos.

As informações podem ser acessadas por aqui.

SÃO PAULO CAPITAL

Rede Meliá de Hotéis, em São Paulo

A conceituada bandeira hoteleira opera 8 hotéis na capital paulista com as marcas Meliá, INNSIDE By Meliá e Affiliated By Meliá. Esses hotéis estão distribuídos por várias regiões de São Paulo, para atender as necessidades dos hóspedes. Todos eles têm confortáveis acomodações em diversas categorias, áreas comuns como piscina, sala de ginástica, restaurantes, e serviços de alta qualidade.

Restaurante do São Paulo Nações Unidas Affiliated by Meliá/ SP (Foto: divulgação)

Até o dia 26 de novembro, quem fizer reservas nos hotéis da rede de hotéis Meliá pode ganhar descontos de até 50% nas diárias – sendo 25% garantidos como membro do Programa MeliáRewards -, e usufruir da hospedagem até dia 30 de abril de 2024 para hotéis urbanos.

Para mais informações, acesse aqui.

SÃO PAULO LITORAL

Hotel Doral, no Guarujá

Localizado a 92km da cidade de São Paulo, com endereço privilegiado em frente à badalada Praia da Enseada, o Doral Guarujá conta com apenas 78 acomodações. Possui serviço de praia, sauna, jacuzzi, spa com massagem, academia, solarium com Bali beds, piscina adulto climatizada o ano todo, piscina infantil, brinquedoteca, loja de conveniência, estacionamento com manobrista, sala de jogos e empréstimo de bicicletas. Além disso, passeio de lancha pelas belas praias do Guarujá com welcome drink e ensaio fotográfico incluídos faz parte das experiências adicionais.

Fachada do Hotel Doral, no Guarujá/ SP (Foto: divulgação)

O hotel boutique foi reconhecido como o melhor da região por cinco vezes consecutivas com o prêmio Travellers’ Choice, concedido pelo TripAdvisor, maior site de avaliações de experiência de viagens mundo a fora. É pet friendly na sua essência, sendo também premiado como “Melhor Hotel Pet Friendly”, em 2021 e 2022, pelo Guia Pet Friendly.

A gastronomia fica por conta do La Vieiras, um dos melhores restaurantes do Guarujá. Do café da manhã ao jantar, incluindo o room service, o menu atrai comensais de distintos paladares. Os eventos sociais e corporativos também encontram versatilidade no Doral, que conta com 3 salas de eventos, além dos espaços sociais que são completamente transformados com incríveis produções.

Na Black Week, o hotel vai oferecer 20% de desconto para hospedagens até 28/12/24, exceto Réveillon 2023 e Carnaval 2024, para os clientes que se assinarem a newsletter no site do hotel, até 21/11/23.

Reservas e informações por aqui, pelo telefone +55 (13) 3398-1330 ou pelo e-mail reservas@doralguaruja.com.br.

SÃO PAULO INTERIOR

Wyndham Olímpia Royal Hotels, em Olímpia

Primeiro hotel de bandeira internacional a chegar em Olímpia. Está a 430km da capital paulista e localizado a 50 minutos do aeroporto de São José do Rio Preto, com fácil acesso rodoviário para os estados de Minas Gerais (Uberaba a 180km), Paraná (Londrina a 440km), Mato Grosso do Sul (Campo Grande a 670km) e Goiás (Goiânia a 520km).

Wyndham Olímpia Royal Hotels, em Olímpia/ SP (Foto: divulgação)

Possui entrada exclusiva ao Thermas dos Laranjais, o maior parque aquático da América Latina e número 1 no TripAdvisor. Além disso, conta com 960 apartamentos e a maior área de lazer entre os hotéis da cidade, com 11 piscinas climatizadas sendo duas cobertas, oito ofurôs, saunas, jacuzzis, spas, academias, quadras esportivas, arena de esportes de praia, salas de jogos e brinquedotecas.

Seu Centro Gastronômico com diversas opções de bares, pizzaria, restaurantes e lanchonetes e o pool de lojas instaladas em sua galeria o tornam o destino perfeito para diversão e descanso de famílias e amigos.

Na Black Friday, para quem fizer a reserva até 28 de novembro, o hotel está dando 30% de desconto nos pacotes de 3 diárias ou mais, para hospedagem em qualquer data até 17 de dezembro de 2024, inclusive feriados prolongados.

Para reservas e informações, acesse aqui ou pelo WhatsApp: (17) 99665-8856

