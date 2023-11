Preparar-se para grandes shows, como o da Taylor Swift, requer um planejamento cuidadoso. Ao embarcar nessa jornada, fãs e turistas devem ter em mente a necessidade de organizar todos os passos necessários, não esquecendo de planejar o que fazer caso haja algum imprevisto.

Antes do show

A compra de ingressos deve ser priorizada, escolher a data do show, a cidade, o setor que deseja ficar, como pista, arquibancada ou camarote, se deseja se hospedar em locais próximos ao show para evitar grandes deslocamentos, é fundamental e requer planejamento.

As reservas de passagem aérea e transporte terrestre, como ônibus, e hospedagem, especialmente para aqueles que vêm de outras cidades, devem ser feitas com antecedência buscando garantir disponibilidade e melhores preços. O transporte até o local do evento, principalmente aqueles realizados em lugares afastados do meio urbano, também deve ser planejado com antecedência. Pegar um carro de aplicativo ou táxi em dias de show não é uma tarefa fácil.

A verificação da segurança do local é uma etapa importante para garantir uma experiência livre de contratempos. Em grandes aglomerações, todo cuidado é pouco. Em dias quentes, a preparação da mala deve incluir roupas leves, protetor solar e itens para se proteger do sol, como chapéus ou óculos de sol.

Mas claro, nem tudo sai sempre como planejado. Pode acontecer de os ingressos esgotarem rápido ou o hotel escolhido não ter disponibilidade. Aqui é onde as ações de contorno entram em jogo. Se os ingressos acabarem, talvez você possa procurar em outros lugares, como agências de turismo ou tentar comprar de alguém que não vá mais ao show. Mas, lembre-se: evite a todo custo comprar com cambistas, pois pode haver ingressos falsos e aí, você já sabe, o transtorno é grande. Se o hotel estiver lotado, busque outras opções na região.

E se algo der errado durante a viagem, como um atraso no transporte, ter um plano B pode salvar o dia, como por exemplo, tentar ir um dia antes do evento.

No dia do show

O deslocamento no dia do evento deve ser organizado para evitar atrasos. Chegar cedo permite aproveitar ao máximo a experiência e minimiza a chance de contratempos. Os fãs devem considerar fatores como horários de início e término do show, deslocamento até o local e possíveis imprevistos.

É importante também a identificação de opções de alimentação próximas ao show. Alimentos leves e nutritivos são ideais para manter a energia durante o evento. Se for ingerir bebida alcoolica, faça com moderação. A ingestão de água ao longo do dia é crucial para evitar a desidratação. Em condições de calor, escolha roupas frescas e confortáveis.

Não se esqueça de respeitar o espaço dos outros: não bloqueie a visão de quem está atrás e nem fure filas, jogue o lixo na lixeira e seja educado.

Depois do show

Faça uma reflexão sobre sua experiência. Considere o que funcionou bem e identifique o que poderia ter sido diferente para eventos futuros.

E se o show for adiado?

Se o show for adiado, é compreensível que os fãs possam se sentir desapontados, mas há algumas ações que podem ser tomadas para lidar com a situação.

Verifique as comunicações oficiais:

Confira os canais oficiais do artista e da produtora do evento para obter informações detalhadas sobre o adiamento. Geralmente, eles comunicam oficialmente as mudanças.

Mantenha os Ingressos em Segurança:

Guarde seus ingressos em um local seguro. Em muitos casos, os ingressos originais ainda serão válidos para a nova data, e mantê-los é importante para facilitar o acesso ao evento posteriormente.

Atualize-se sobre a nova data:

Descubra a nova data do show. Esteja atento a qualquer outra informação importante, como possíveis alterações no local do evento.

Política de reembolso:

Verifique a política de reembolso. Algumas produtoras oferecem opções de reembolso, caso você não possa comparecer na nova data. Entenda os procedimentos e prazos para solicitar seu dinheiro de volta, se necessário.

Planeje a logística:

Caso o adiamento afete seus planos de viagem ou hospedagem, ajuste esses detalhes para se adequar à nova data do show. Se possível, entre em contato com hotéis e empresas de transporte para fazer ajustes. Essa parte não é simples e pode dar trabalho, mas, não desanime, procure seus direitos.

Mantenha-se positivo:

Lembre-se de que imprevistos acontecem, e o adiamento muitas vezes é necessário para garantir a segurança e a qualidade do evento. Mantenha uma atitude positiva e concentre-se na expectativa do show reagendado.

Ao seguir essas orientações, os fãs podem gerenciar melhor a situação de um show adiado.

E qual a conexão entre os shows musicais e o turismo?

Quando Taylor Swift, por exemplo, escolhe se apresentar em diferentes cidades brasileiras, ela não apenas leva música, mas também impulsiona o turismo. Os fãs vêm de todos os cantos para assistir ao show, gerando movimento em hotéis, restaurantes, lojas locais, transportes particulares e urbanos. É como se cada show fosse um convite para conhecer novos lugares.

Taylor, em suas canções, muitas vezes menciona destinos turísticos. Imagine ouvir uma música e sentir vontade de visitar aquele lugar especial. Isso acontece! As letras dela são como trilhas sonoras para viagens inesquecíveis.

A Contentur, empresa de Conteúdo, Gestão e Marketing em Turismo recentemente fez uma publicação em seu Instagram onde fala dos 5 destinos para conhecer por Taylor Swift. Então, meu convite para você é: mergulhe não só nas músicas, mas nos destinos que elas mencionam. Planeje sua própria turnê, descubra novos lugares e viva experiências únicas. Porque assim como nos shows da Taylor Swift, a gestão de projetos é a chave para tornar seus planos realidade, do início ao fim. Vamos nessa!

