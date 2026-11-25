Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Adiar decisões importantes à espera de circunstâncias ideais é um hábito comum. Muitas pessoas dizem que vão aproveitar a existência plenamente apenas quando resolverem as tarefas diárias ou quando se sentirem prontas. Esse momento perfeito, contudo, pode nunca chegar.

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Nascido em 1659, o samurai japonês Yamamoto Tsunetomo observou essa armadilha séculos atrás. Ele enfrentou a fragilidade humana desde a infância: nasceu quando o pai já tinha idade avançada e esteve frequentemente doente, a ponto de um médico prever que ele não passaria dos 20 anos. O guerreiro tornou-se monge budista, mestre zen e estudou poesia e filosofia confuciana.

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A consciência sobre a finitude

Os ensinamentos de Tsunetomo foram reunidos por um discípulo na obra "Hagakure", que significa "Oculto pelas Folhas", um dos textos centrais sobre a filosofia dos samurais, o bushido. O pensador defendia que a clareza sobre a própria mortalidade permite valorizar a existência de forma plena.

A proposta não envolvia preocupações com a morte, mas a memória da impermanência como ferramenta de perspectiva. Entender que o tempo não é infinito ajuda a identificar prioridades e interrompe o hábito de postergas a vida.

Para Tsunetomo, as pessoas falham ao ignorar o presente para projetar o futuro ou revisitar o passado. No livro "Hagakure", ele escreveu: "Cada um deixa o momento presente escapar e depois procura por ele, como se pensasse que está em outro lugar".

A força do momento presente

Tsunetomo alertava contra tratar os dias atuais apenas como etapas preparatórias para algo grandioso. Ele registrou: "Não há nada além do único propósito do momento presente. Toda a vida do ser humano é uma sucessão de momentos. Se você compreender plenamente o momento presente, não terá mais nada a fazer nem a buscar. Viva permanecendo fiel ao único propósito deste momento".

Essa abordagem valoriza instantes simples, como caminhar sem pegar o celular a todo instante ou encontrar uma pessoa próxima. O guerreiro reforçava a necessidade de manter uma presença real, em vez de apenas física. Os dias comuns compõem a trajetória humana tanto quanto grandes eventos ou decisões marcantes.

Séculos depois, o mestre zen e ativista da paz vietnamita Thich Nhat Hanh compartilhou reflexão similar sobre a ligação entre vida e morte: "Para viver, devemos morrer a cada momento. Devemos passar repetidas vezes nas tempestades que tornam a vida possível". Ambos frisavam que a impermanência integra a experiência humana.

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Constatar que nada dura para sempre afasta a ilusão de que a vida real só começará após atingir metas, organizar pendências ou encontrar um parceiro. Sem a chance de reviver o passado, resta a escolha de aproveitar conscientemente o que se tem agora.