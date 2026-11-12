Cachorro visita os vizinhos todos os dias no mesmo horário, mas é o que faz quando não encontra ninguém em casa que torna essa rotina ainda mais curiosa

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O cão Sammy encontrou uma maneira própria de tornar os seus dias mais agradáveis: visitar os vizinhos. O trajeto não acontece de forma ocasional, mas como um compromisso fixo que se repete com regularidade. Pela frequência constante das idas, já existe quem espere pela chegada do animal do outro lado da porta.

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A recompensa destinada ao visitante envolve elementos certos: alguns biscoitos, muitos afagos e a recepção animada de Daisy, a cadela da residência. A história dessa amizade ganhou visibilidade quando o próprio vizinho decidiu gravar os encontros e compartilhar um vídeo focado nas visitas de Sammy no Instagram.

O registro audiovisual mostra o animal no momento em que chega até a entrada e recebe de imediato uma acolhida afetuosa. O dono da casa faz festa para o cão, enquanto Daisy também caminha até a porta para cumprimentar o colega.

A rotina diária e os petiscos

Durante a permanência no imóvel, Sammy aparenta entender como o processo funciona. Em determinada etapa da recepção, ele se senta e aguarda o instante mais esperado: a distribuição dos biscoitos.

O morador entrega os agrados comestíveis para os dois animais e oferece carinho a ambos. Logo depois, o homem acompanha Sammy no trajeto de retorno até o tutor dele, antes de dar a visita por encerrada.

Pontualidade nos encontros

A pontualidade é uma marca da relação, que ocorre sempre no mesmo horário. O aspecto central da convivência está na naturalidade com que as visitas se transformaram em um costume fixo.

O vizinho detalhou a cena ao publicar o conteúdo: "como um relógio, Sammy voltou para a sua visita diária". Na mesma legenda, o autor da gravação explicou a evolução desse contato: "o que começou como a passagem de um cão do bairro para receber alguns biscoitos se tornou algo verdadeiramente especial".

A aproximação observada não envolve apenas Sammy e a pessoa que oferece as recompensas. Daisy demonstra reconhecer o hóspede e participa com disposição desses momentos compartilhados.

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O tutor de Daisy reforçou a importância dessa convivência na publicação: "Sammy sabe que aqui é sempre bem-vindo, e Daisy e eu não vemos a hora de vê-lo, exatamente como ele não vê a hora de receber seus biscoitos extras".