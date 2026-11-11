"Californication" previu 2026? Web relaciona canção com acontecimentos do ano

Em 1999, a banda americana Red Hot Chilli Peppers lançava “Californication”, uma de suas canções mais famosas. O que eles não imaginavam era que, 27 anos depois, internautas relacionam a letra da canção com os acontecimentos de 2026.

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A comparação nas redes começou após “The New York Times” revelar que Jensen Huang, CEO da empresa de tecnologia da Nvidia, teve um caso com uma suposta espiã chinesa chamada Alice Huang. Isso porque o primeiro verso de “Californication” lê: “Psychic spies from China try to steal your mind's elation” (“Espiões psíquicos da China tentam roubar a euforia da sua mente”, na tradução).

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A partir disso, outros trechos foram associados à figuras como Daniel Vorcaro, Greta Thundberg e Anne Hathaway. Veja abaixo quem mais foi citado na “cali-conspiration”.

Pequenas garotas da Suécia

“And little girls from Sweden dream of silver screen quotation.” O segundo verso da canção fala sobre pequenas garotas suecas que sonham em ser citadas na TV.

Alguns internautas associaram o verso à jovem ativista sueca Greta Thundberg, que segue tendo protagonismo midiático ao falar sobre questões climáticas e defender a Palestina. Outros trouxeram a comparação ao Brasil e relembraram a festa com “suíças” do banqueiro Daniel Vorcaro, revelada em setembro pela revista “Piauí”.

Limite da civilização ocidental

“It's the edge of the world and all of Western civilization.” Esse trecho e a estrofe que o sucede usam a localização da California para abordar um suposto pioneirismo tecnológico do ocidente.

Na teoria, ele tem sido associado à Artemis II. A missão da Nasa (a agência espacial estadunidense) aconteceu em abril deste ano, e foi a primeira tripulada à Lua em mais de cinco décadas.

Quebrar o feitiço da idade

“Pay your surgeon very well to break the spell of aging.” O verso aborda o uso de cirurgias plásticas para disfarçar os efeitos do envelhecimento.

Em 2026, diversas celebridades surpreenderam a internet com procedimentos estéticos direcionados ao rejuvenescimento. Anne Hathaway, Emma Stone, Barry Kheogan e Vinicius Junior foram alguns dos casos que geraram comoção nas redes sociais.

Essa é a sua guerra?

“Celebrity skin, is this your chin, or is that war you're waging?”. O trecho, novamente, fala sobre os procedimentos estéticos mas, desta vez, propõe um questionamento sobre uma guerra que está sendo travada.

No caso, é possível associar a letra não só às cirurgias das estrelas de Hollywood como ao conflito entre Estados Unidos e Irã, iniciada em fevereiro de 2026.

Outras comparações

Bill Gates foi mencionado junto ao verso “Born and raised by those who praise control of population”, que fala sobre poderosos que pregam controle populacional. No entanto, a associação surge de uma notícia antiga e falaciosa: em 2011, uma foto do jornal Sovereign Independent viralizou ao noticiar que Gates haveria defendido a vacina como solução para despovoar a terra, algo que nunca aconteceu.

O trecho “Well, everybody's been there and I don't mean on vacation”, também foi interpretado de maneira inesperada. A parte que fala sobre “todos já terem estado lá” foi relacionada por internautas à ilha de Jeffrey Epstein. Documentos e fotos do local foram divulgados no início do ano graças à lei de transparência dos arquivos Epstein, assinada em 2025.

Já prestaram atenção na letra de Californication? https://t.co/38WbdBnsUO — Avelino Morganti (@AvelinoReAu) November 11, 2026

A “californização”

O título é uma junção das palavras “California” (o estado dos EUA) e “fornication” (termo em inglês para “fornicação”). Quando foi escrita por Anthony Kiedis, vocalista da banda, a canção era uma crítica à cultura superficial, hiper-comercializada e hedonista da Califórnia e à sua influência no mundo.

Mais do que as coincidências curiosas, a comoção recente em torno de “Californication” não é prova de uma conspiração, mas da força e da atemporalidade da crítica de Kiedis.

Confira a letra completa e traduzida:

Espiões psíquicos da China tentam roubar a euforia da sua mente

E garotinhas da Suécia sonham com citações da tela de cinema

E se você deseja esse tipo de sonho, isso é "Californication"

É o limite do mundo e de toda a civilização ocidental

O sol pode nascer no Leste, mas, pelo menos, ele se estabeleceu em um destino final

Sabe-se que Hollywood vende a "Californication"

Pague muito bem ao seu cirurgião para quebrar o feitiço do envelhecimento

Pele de celebridade — esse queixo é seu, ou é uma guerra que você está travando?

Unicórnio primogênito

Pornografia leve, porém intensa

Sonhe com a "Californication"

Sonhe com a "Californication"

Sonhe com a "Californication"

Sonhe com a "Californication"

Case-se comigo, garota; seja minha fada para o mundo, seja a minha própria constelação

Uma noiva adolescente, esperando um bebê, embriagada de informação

E compre para mim uma estrela na calçada da fama — isso é "Californication"

O espaço pode ser a fronteira final, mas ele é criado num porão em Hollywood

E Cobain, você consegue ouvir as esferas cantando músicas do álbum "Station to Station"?

E Alderaan não está tão longe assim — isso é "Californication"

Nascido e criado por aqueles que defendem o controle populacional

Bem, todo mundo já passou por isso — e não me refiro a férias

Unicórnio primogênito

Pornografia leve, porém intensa

Sonhe com a "Californication"

Sonhe com a "Californication"

Sonhe com a "Californication"

Sonhe com a "Californication"

A destruição leva a um caminho muito árduo, mas também dá origem à criação

E, para a guitarra de uma garota, terremotos são apenas mais uma boa vibração

Nem mesmo maremotos poderiam salvar o mundo da "Californicação"

Pague muito bem ao seu cirurgião para quebrar o feitiço do envelhecimento

Mais doente que os demais — não há exame que comprove, mas é isso que você deseja

Unicórnio primogênito

Pornografia leve, porém intensa

Sonhe com a "Californication"

Sonhe com a "Californication"

Sonhe com a "Californication"

Sonhe com a "Californication".

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck