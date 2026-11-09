Urso se alimenta sob uma cachoeira no Alasca e ganha prêmio bem-humorado: o que parece só uma refeição chama a atenção pelo estilo inusitado e luxuoso do animal

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Normalmente, quando um urso captura um salmão nutritivo, ele não consome o alimento embaixo de uma cachoeira. Um urso-negro (Ursus americanus) sem identificação que se alimentava em Anan Creek, na Floresta Nacional de Tongass, no Alasca, resolveu ficar debaixo de uma queda d'água para saborear o peixe.

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Por causa dessa inovação culinária, a equipe do Serviço Florestal dos Estados Unidos na Floresta Nacional de Tongass concedeu ao animal o prêmio "2026 Shower Beer".

O termo faz referência à expressão Shower Beer (cerveja no banho), mas, por se tratar de um urso, também cria uma associação divertida com bear.

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Os responsáveis pela área relataram a observação: “Depois de observar esse urso-negro tranquilamente devorando um salmão debaixo de uma forte queda d’água, começamos a nos perguntar se esse hábito poderia virar tendência, como uma espécie de versão ursina da cerveja no banho”, escreveu a equipe.

“Quanto mais você observa a cena, mais sentido ela faz. Não há sujeira e nem é preciso sair do lugar para voltar a pescar. Talvez esse urso esteja mesmo descobrindo algo interessante.”

Premiação e fauna em Anan Creek

Os guardas florestais da Floresta Nacional de Tongass entregam atualmente os prêmios "Anan Bear Awards" para os 39 ursos registrados no Observatório de Vida Selvagem de Anan durante o verão.

Tongass é a maior floresta nacional dos Estados Unidos e cobre grande parte do sudeste do Alasca, incluindo a capital Juneau. A região abriga a Geleira Mendenhall, destino procurado em cruzeiros locais, trilhas de caminhada, águias e populações de ursos.

O riacho Anan Creek recebe uma das maiores corridas de salmão-rosado no sudeste do Alasca. De acordo com a organização Friends of Anan, 39 ursos aproveitam a abundância de peixes no local. O grupo é composto por 31 ursos-negros e oito ursos-pardos (Ursus arctos).

Semelhante aos animais corpulentos situados ao norte, no Parque Nacional de Katmai, os ursos retornam todo verão para se alimentar de salmão e ensinar os filhotes a pescar e a sobreviver. Cada urso reúne hábitos e manias particulares.

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O Serviço Florestal dos Estados Unidos rastreia e documenta todos os ursos avistados no local, enquanto câmeras do explore.org realizam transmissões ao vivo do comportamento desses animais.