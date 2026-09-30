Luciano Hang exalta jovem que imigrou do Nordeste: 'SC é terra de quem trabalha'

O empresário Luciano Hang, dono da Havan, compartilhou em suas redes sociais a história de João Jonas, um jovem de 21 anos que se mudou de Alagoas, no Nordeste, para Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina.

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No vídeo, João Jonas conta que deixou sua cidade natal em busca de oportunidade e qualidade de vida. Ele relata uma mudança de mentalidade ao chegar ao estado. “Lá onde eu morava, ganhar R$ 3 (mil) ou R$ 5 mil por mês já fazia alguém ser rico. Eu cresci vendo escassez e pobreza”, disse o jovem.

Na legenda da publicação, Hang afirmou que Santa Catarina é "terra de quem quer trabalhar e prosperar". Segundo o empresário, Santa Catarina é um lugar onde "você olha para o lado e vê todo mundo trabalhando, produzindo e querendo crescer. Isso também te influencia a buscar o seu melhor", afirmou.

Nos comentários, internautas atribuíram cunho político à postagem. “Silêncio, o nordestino tá descobrindo que existe um mundo fora da miséria e da escravidão que a esquerda transformou o nordestino. Por isso a Janja tá brabinha”, comentou uma usuária. Outros ressaltaram que a fala de Hang reforça uma visão estereotipada da população nordestina, segundo a qual os cidadãos do Nordeste seriam preguiçosos.

Um comentário na postagem diz: “Sou de Fortaleza e a educação no Ceará é melhor do que muitos estados do Sul e Sudeste.... e aqui tem muita gente que saiu do nada e se tornou bilionário. Se a pessoa não cresce é uma questão de amizades e foco, não do lugar onde a pessoa mora.”

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck