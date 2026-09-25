Nem Snickers, nem Hershey's: este é o chocolate mais bem avaliado nas compras online

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O Walmart oferece uma vasta seleção de doces e chocolates, mas um item clássico se destaca pela preferência dos consumidores: o pacote gigante de M&M's de Amendoim. Com mais de 27 mil avaliações e uma nota média de 4,8 estrelas, o produto é um sucesso de vendas online.

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Os M&M's de amendoim consistem em amendoins inteiros torrados cobertos por uma camada de chocolate ao leite e uma casca de doce crocante. As avaliações no site do Walmart destacam o frescor, o sabor e o custo-benefício do pacote de 38 onças (aproximadamente 1 kg).

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Um cliente descreveu o produto como o "doce a granel perfeito para festas", enquanto outro afirmou que, apesar de ser uma "indulgência ruim", o sabor "é ótimo". A embalagem com fecho reutilizável também é um ponto positivo, ajudando no controle das porções.

Preço e popularidade superam concorrentes

Embora o Walmart venda versões gigantes de outros doces populares, nenhum alcança a popularidade dos M&M's de amendoim. O pacote de Snickers, por exemplo, possui pouco mais de 18 mil avaliações e nota 4,7. Já o de Hershey's tem apenas 2.600 avaliações, apesar da mesma nota de 4,8.

O valor também é um diferencial. O pacote econômico de M&M's custa 39 centavos de dólar por onça, enquanto a versão padrão, de 3,3 onças, sai por 85 centavos por onça. Ofertas equivalentes de Snickers e Hershey's custam entre 10 e 15 centavos a mais por onça.

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Muitos consumidores também apreciam as cores vibrantes dos doces, que vêm em tons de amarelo, vermelho, laranja, verde, azul e marrom escuro. Curiosamente, quando foram lançados em 1954, os M&M's de amendoim eram produzidos apenas em um único tom de bege.