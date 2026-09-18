'Não queremos ver nosso modo de vida removido': agricultores temem impacto de nova ponte

Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com

O plano de Maryland para substituir a ponte da Baía de Chesapeake está gerando preocupação entre agricultores e grupos de conservação da região de Eastern Shore. Eles alertam que a nova travessia pode intensificar a pressão para o desenvolvimento sobre terras agrícolas e pedem a criação de um fundo para preservar essas áreas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em dezembro, o Conselho da Autoridade de Transportes de Maryland aprovou o projeto, que prevê a construção de duas novas pontes de quatro pistas e a remoção das estruturas atuais. O plano inclui o alargamento das rotas 50 e 301 para oito pistas e pode contemplar uma via compartilhada para ciclistas e pedestres. O design final deve começar em 2028, com a construção prevista para 2032.

Leia Mais

Ameaça ao legado agrícola

Diante do avanço do projeto, a Eastern Shore Land Conservancy, em colaboração com governos locais, propõe um fundo de preservação de terras. Os condados de Queen Anne's, Caroline e Talbot já assinaram uma carta de apoio à ideia.

Um relatório da MTA sobre o projeto identificou que mais de 111 mil acres na região, incluindo fazendas e florestas, estão vulneráveis à pressão do crescimento urbano. Juntos, os três condados representam cerca de 22% das vendas agrícolas de Maryland.

Jay Falstad, diretor executivo da Queen Anne's Conservation Association, afirma que o objetivo é proteger as terras agrícolas para o futuro. "O Condado de Queen Anne's é uma joia agrícola e não gostaríamos de vê-lo perturbado por um mar de loteamentos", declarou Falstad.

Ele sugere que, se o estado pretende gastar bilhões na ponte, deveria alocar centenas de milhões para a preservação. Falstad também ressaltou que a agricultura é o principal setor econômico do condado, que já preservou quase 40% de suas terras agrícolas.

Busca por um desenvolvimento responsável

Carol Bean, da Eastern Shore Land Conservancy, explica que o fundo ainda é um conceito e que as conversas com as agências estaduais continuam. "O estado tomou a decisão. Então, na nossa perspectiva, é sobre como fazer isso da maneira mais responsável, que respeite a tradição e a economia da Eastern Shore", disse Bean.

Stephen Kraszewski, agricultor do Condado de Queen Anne's, cuja família está na quinta geração de produtores, sente que há um alvo em suas terras. "Aqueles agricultores querem ver seu modo de vida preservado, não simplesmente tomado. Não demolido. Não removido", afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ele defende um crescimento estruturado, com a participação dos agricultores nas decisões. "Queremos ter uma voz e queremos ter nossa contribuição em como tudo vai funcionar. Queremos garantir que as pessoas tenham comida saudável e local para comer", concluiu Kraszewski.