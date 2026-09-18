Novo hidrômetro faz conta de água subir 500%: o que pode ter ocorrido
Moradora de cidade americana viu sua fatura saltar de $85 para $500 após a troca do medidor; empresa diz que cobrança está correta e nega erro
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Uma moradora do Condado de Clayton, nos Estados Unidos, viu sua conta de água saltar de US$ 85 para mais de US$ 500. Selena Jones, que vive com o marido e a neta, não se considera uma grande consumidora de água e questiona o aumento repentino.
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A fatura de pouco mais de US$ 85 foi registrada em setembro do ano passado. Neste ano, o valor disparou. Ao reclamar com a companhia de água, a resposta foi que seu consumo havia aumentado drasticamente, algo que ela não conseguiu justificar.
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O condado está em processo de modernização do seu sistema, instalando hidrômetros digitais, conhecidos como "medidores inteligentes". O objetivo desses aparelhos é monitorar o uso da água de forma precisa e remota, mas alguns moradores duvidam da sua eficácia.
“Sinto que a companhia de água está nos extorquindo. Como devemos pagar contas desse tipo?”, declarou Selena.
Possíveis vazamentos foram descartados
Inicialmente, a moradora suspeitou que os valores elevados, que chegaram a US$ 200 e US$ 300 antes dos US$ 500, poderiam ser resultado de um vazamento. Por isso, ela contratou um serviço para verificar as linhas de água duas vezes.
Os técnicos não encontraram vazamentos. Em seguida, ela seguiu a recomendação de inspecionar o interior da residência, onde também não foi identificada nenhuma perda de água. "Sinto que é uma cobrança abusiva", afirmou.
Selena teme que seu serviço seja cortado no próximo mês caso não pague a fatura de US$ 500, e diz não ter renda para arcar com o custo.
Outros moradores enfrentam o mesmo problema
O caso de Selena não é isolado. Em janeiro, uma reportagem do "Channel 2 Action News" já havia mostrado outros proprietários de imóveis no Condado de Clayton assustados com contas de água altas. Um deles mencionou pagamentos que iam de mais de US$ 100 a até US$ 500.
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A Clayton County Water Authority, empresa responsável pelo serviço, informou que a fatura de US$ 534 de Selena Jones está correta e corresponde ao uso de água entre agosto e setembro. A moradora planeja contestar a cobrança.