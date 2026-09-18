Ele foi astro em Chiquititas, virou MC de sucesso e hoje canta gospel

O ator e cantor Jottapê, de 26 anos, é um dos 22 participantes de "A Fazenda 18", reality que estreou na Record nesta segunda-feira, 14. O artista disputa o prêmio de R$ 2 milhões em uma edição apresentada por Adriane Galisteu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A menina dos olhos de Chiquititas

Jottapê é conhecido do público principalmente por seu papel como "Janjão" no remake de "Chiquititas", exibido pelo SBT entre 2013 e 2015. Nascido em São Paulo como João Pedro Correia de Carvalho, ele iniciou a carreira artística aos três meses de idade fazendo comerciais para a televisão e passou por outras produções na infância, como o filme "O Menino da Porteira" e a novela "Avenida Brasil", da Globo. Já adulto, também viveu "Doni" na série "Sintonia", da Netflix, encerrada em 2025 após cinco temporadas.

O funkeiro que emplacou hits nacionais

Aos 14 anos, Jottapê adotou o nome artístico MC Jottapê e assinou contrato com a produtora KondZilla, destacando-se no funk paulista. O maior sucesso da fase veio em 2019 com "Sentou e Gostou", versão funk do hit "Old Town Road", que soma 136 milhões de visualizações no YouTube.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Do funk ao gospel

Em fevereiro de 2025, Jottapê anunciou o fim da carreira como funkeiro durante uma apresentação no Estádio do Canindé, em São Paulo. "Tinha fama, conquistei muitas coisas, mas carregava um vazio enorme dentro de mim, que nada preenchia", declarou o artista sobre a decisão. Antes de deixar o palco, ele segurou um cartaz com a frase "não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim" e se ajoelhou emocionado. Ele já havia sido batizado em uma igreja evangélica em maio de 2024 e, desde a conversão, lançou faixas gospel como "Lázaro" e "Samaritana". Jottapê é casado com a influenciadora Estefany Boro, com quem tem dois filhos.