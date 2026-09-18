Depois de quase um mês de suspense, Hang revela prêmio de R$ 25 milhões aos funcionários da Havan

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O empresário Luciano Hang anunciou, na manhã desta terça-feira (15), um prêmio especial de fim de ano para os funcionários da Havan. Segundo a gigante do varejo, cada um dos 25 mil funcionários da empresa vai receber um prêmio especial de R$ 1 mil, totalizando R$ 25 milhões distribuídos entre os colaboradores.

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Trazendo a conta para a capital mineira, os R$ 25 milhões destinados ao prêmio da Havan dariam para comprar 108 apartamentos elegíveis ao programa Minha Casa Minha Vida em BH, cujo valor de entrada gira em torno de R$ 230 mil. Se a régua for o imóvel de padrão médio da cidade, hoje próximo de R$ 700 mil, segundo o CMI/Secovi-MG, o valor ainda renderia 35 unidades.

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O suspense que durou quase um mês

O anúncio encerrou um mistério que Hang vinha alimentando desde o fim de agosto, quando passou a aparecer em vídeos nas redes sociais carregando uma maleta identificada como "confidencial", prometendo uma grande novidade. No dia 1º de setembro, ele já havia confirmado que a Havan repetiria a tradicional premiação de fim de ano, mas guardou segredo sobre o valor até esta terça-feira, adiantando apenas que "haveria uma surpresa".

Terceiro ano seguido, e o maior valor até agora

Este é o terceiro ano consecutivo em que a Havan realiza essa premiação. A coincidência com os 40 anos da empresa em 2026 não passou despercebida: foi justamente na data em que a companhia completa quatro décadas de história que o valor por funcionário dobrou.

"Aqui na Havan, prezamos pela meritocracia: quem não falta, cumpre as metas e se dedica o ano inteiro tem que ser reconhecido", afirmou Hang ao anunciar o prêmio, reforçando que a bonificação segue critérios de desempenho, frequência e dedicação ao longo do ano.

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A rede, que hoje reúne cerca de 25 mil colaboradores, também vive um momento de expansão: se aproxima da marca de 200 megalojas espalhadas pelo Brasil.