Você sabia que Ronaldinho Gaúcho já é avô? Conheça o filho dele, João Mendes

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João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, usou as redes sociais para homenagear a esposa, Giovanna Buscacio, pelo seu aniversário de 27 anos. O jogador de 21 anos escreveu um texto declarando seu amor pela influenciadora.

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Ele afirmou que vê-la ao lado da filha que têm juntos o faz ter "ainda mais certeza" do relacionamento. O casal está junto há cerca de quatro anos e tem uma filha de um ano, Teresa, a primeira neta de Ronaldinho.

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Giovanna Buscacio é irmã mais velha de Giullia Buscacio, uma das atrizes principais da série "Os Donos do Jogo", da Netflix, que teve destaque de crítica e público no final de 2025.

Atualmente, o conteúdo de Giovanna nas redes sociais é focado na vida familiar, na rotina como mãe e na vida em outro país. Ela também aborda temas de bem-estar e beleza, além de mostrar a convivência com a irmã quando estão juntas no Rio de Janeiro.

A trajetória de João Mendes

Nascido em 25 de fevereiro de 2005, João Mendes é o único filho de Ronaldinho Gaúcho com Janaína Mendes, ex-bailarina do Faustão. Ele seguiu os passos do pai e joga como atacante.

Sua carreira começou aos 13 anos nas categorias de base do Cruzeiro, onde atuou de 2018 a 2022. Na época, ele manteve sua identidade familiar discreta para ser avaliado por mérito próprio.

Após a passagem pelo time mineiro, foi para as categorias de base do Barcelona, assinando com a equipe juvenil sub-19 para a temporada 2023-2024. "O moleque tem qualidade e estamos felizes. Gostamos de manter essa relação com Ronaldinho", disse Joan Laporta, presidente do clube.

Em 2024, defendeu o time inglês Burnley pela categoria sub-21, onde acumulou partidas pela Premier League Cup até setembro de 2025. Ele também passou cerca de um ano no time sub-21 do Haull City.

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Agora, João, Giovanna e Teresa estão de mudança para Portugal. O atacante vai atuar no Portimonense, um clube da segunda divisão portuguesa. Apesar da fama de Gaúcho, o casal não costuma fazer divulgações frequentes sobre a relação com o avô de sua filha.