Rubens Barrichello engata romance com a influenciadora Cíntia Chagas

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A influenciadora Cíntia Chagas, de 44 anos, confirmou seu relacionamento com o ex-piloto de Fórmula 1 Rubens Barrichello, de 54. Os rumores sobre o romance ganharam força após ambos publicarem fotos da mesma paisagem durante uma viagem pela Itália nos Stories do Instagram.

Ao Portal Leo Dias, a influenciadora afirmou: "sim, estamos namorando e muito felizes". A Quem também tentou contato com o casal, mas não obteve retorno.

Quem é Cíntia Chagas?

Natural de Belo Horizonte, Cíntia é professora de português, escritora e palestrante. Ela ganhou popularidade nas redes sociais ao compartilhar dicas de língua portuguesa e etiqueta de forma irreverente e bem-humorada. Atualmente, possui mais de 7,5 milhões de seguidores no Instagram.

Em 2024, Cíntia registrou uma queixa contra seu ex-marido, o deputado estadual Lucas Bove, por violência doméstica. Ela conseguiu uma medida protetiva na Justiça contra ele. Na ocasião, o político negou as acusações de agressão.

Novo amor

Rubinho estava solteiro desde fevereiro deste ano, após o término de seu namoro de três meses com a influenciadora e publicitária Beta Whately. O ex-piloto também teve um relacionamento com a apresentadora Paloma Tocci.

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Ele foi casado por mais de 20 anos com Silvana Giaffone, com quem tem dois filhos, Eduardo (Dudu) e Fernando (Fefo). Atualmente, Barrichello compete na Stock Car Pro Series.